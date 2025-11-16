Szomorú bejelentés Liverpoolban; rettegnek, hogy elveszítik Szoboszlait

Szoboszlai Dominik két, a hajdani Fradi-játékos Tóth Bence egy – mégis, mennyire más! – hírrel került be a Heti Top-válogatásunkba, azaz a Bors legnagyobb érdeklődést kiváltott sporthírei közé november 10. és 16. között.

Arne Slot már a szezon fele előtt lemondott a Liverpool bajnoki címéről, pedig Szoboszlai továbbra is mindent megtesz Fotó: Peter Byrne - PA Images

Lemondott a címvédésről a Liverpool edzője?

Két győzelem után, múlt hétvégén fájó pofonba szaladt bele a Liverpool az angol élvonalban. Úgy tűnt, a gárda az Aston Villa és a Real Madrid elleni sikerekkel visszatért a nyerő útra, a Manchester City otthonában azonban Arne Slot angliai munkásságának eddigi legsúlyosabb verésébe szaladt bele a Pool. A hazaiak 3-0-ra nyertek, Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Kerkez Milos csereként próbált segíteni. Arne Slot vezetőedző a meccs után keserűen beszélt a Vörösök jelenlegi céljairól. A holland szakember nyilatkozatát ezen a linken olvashatod.

Szoboszlai Dominik fizetése heteken belül emelkedhet

Harmadik liverpooli szezonjára a Liverpool legjobbja lett Szoboszlai Dominik. A magyar játékos középpályásként és védőként is bizonyítja, kihagyhatatlan a Pool keretéből. Ezt nem csak a csapatnál látják, de sajtóhírek szerint a riválisok szívesen elhappolnák a válogatottunk csapatkapitányát. Éppen ezért a Liverpool vezetése retteg, hogy elveszítheti a magyar klasszist, és mihamarabb hosszabbítani akar vele, ezzel pedig jócskán emelkedhet Szoboszlai Dominik fizetése – a részletekről ezen a linken olvashatsz.

Bakot lőtt Hódi Pamela férje

36 évesen is focizik Hódi Pamela férje, Tóth Bence, aki több mint 10 éve még a Fradiban játszott. Jelenleg a Pest vármegyei másodosztályban szereplő Pécel színeiben rúgja a bőrt, és úgy kezdte a szezont, hogy három meccsen 11 találatot szerzett, majd ehhez jött még további négy gól. A hétvégén viszont olyat csinált, hogy nem volt számukra visszaút: öngólt lőtt. Bővebben ezen a linken olvashatsz Tóth Bence baklövéséről.