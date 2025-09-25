Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Hódi Pamela férje nem áll le: meghökkentő, amit csinált

Hódi Pamela
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 14:00
Tóth Bencefoci
Három meccsen 11 találatot szerzett. Hódi Pamela férje, Tóth Bence 36 évesen sem áll le a góllövéssel.
Bors
A szerző cikkei

Több mint 10 éve focizott a Fradiban, de már annak is hat éve, hogy utoljára az NB I-ben játszott Hódi Pamela férje, Tóth Bence. A labdarúgástól azonban a mai napig nem szakadt el, sőt! 36 évesen sem áll le a gólgyártással, a Pest vármegyei másodosztályban szereplő Pécel színeiben három meccsen 11 találatot szerzett.

Hódi Pamela férje, Tóth Bence
Hódi Pamela férje, Tóth Bence három meccsen 11 gólt lőtt Fotó: Földi Imre

Tóth Bencének az évek alatt hét műtétje is volt. Legutóbb, már a Pécel játékosaként egy keresztszalag-szakadás miatt. Most viszont egészséges, végre nem fáj semmije és csak élvezni szeretné a játékot.

Burián Norberttel, aki ugyancsak a Pécel játékosa, Ausztriában futballoztunk, ő aztán hazajött és hívott az egyesülethez. A közeli Maglódon élek, szóval egyeztek az elképzeléseink

- mesélte el a sportszelet-online.hu-nak a Fradi korábbi játékosa, hogyan került Pécelre. Az előző idényben nyolc bajnokin hét gólt szerzett, mielőtt megsérült, a mostani szezonban viszont már öt forduló után 11 góljával vezeti a góllövőlistát. A Zsámbok ellen hat, a Bag ellen három, míg a Leányfalu ellen két találatot szerzett.

Szeretném csendben, szerényen és persze sérülésmentesen lehozni a szezont

- fogalmazott Tóth Bence, akinek fogalma sincs, hogy az ellenfelek tisztában vannak-e vele, ki ellen játszanak, de azt megtapasztalta, a szurkolók nagyon is tudják, ki ő.

Sajnos az ellenfelek szurkolói jobban tudják, hogy ki vagyok, megdöbbentő, mennyi frusztráltság robban ki az emberekből a mérkőzések közben

- mesélte a Pécel focistája.

Tóth Bence egyébként úgy gondolja, az NB III-ban is focizhatna, ha több ideje lenne az edzésekre, de már csak élvezni szeretné a játékot.

 

