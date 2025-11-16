Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Sztárban Sztár: Veréb Tomi durván megöregedett a múlt hét óta

Veréb Tomi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 19:35 / FRISSÍTÉS: 2025. november 16. 19:35
sztárban sztárSztárban Sztár All Stars
Rá is ijesztett jó pár emberre.

Simándy József operaénekes bőrébe bújt a héten Veréb Tomi a Sztárban Sztár színpadán, aki a múlt héten Jackóként nyűgözte le mind a zsűrit, mind a közönséget. Nos, ezen a héten sem kellett, hogy a nézők és a zsűri csalódjon benne. Hangban és megjelenésben is teljesen hozta a nótákat és klasszikus operákat egyaránt megéneklő ikont, így nyugodtan kijelenthetjük: Tomi jó pár évtizedet öregedett a múlt hét óta.

Sztárban Sztár All Stars: Veréb Tomi Simándy Józsefként
Veréb Tomi Simándy Józsefként a Sztárban Sztár színpadán lenyűgözte a zsűrit

Sztárban Sztár: Veréb Tomi ráijesztett a stábra

Lékai-Kiss Rami kérdésére Tomi elárulta: ma, sminkben mindenki megijedt tőle a folyosón. "Nem úgy nézel ki, mint fiatalon, kicsit félnek tőled, összesúgnak a hátad mögött, amikor mész párizsiért, hogy ki lehet az. Üdvözöllek a világomban!" - összegezett Hajós András, hozzátéve: sosem szerette igazán Simándyt, de Veréb Tomi produkciója most mégis tetszett neki, pont azért, mert valahol nem utánozta tökéletesen.

Tomi végül 39 pontot kapott a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának 11. adásában.

 

