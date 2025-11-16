Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Teljesen kikészült a család: rendőrök vadászták le David Beckham fiát

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 19:25
Ez most nagyon nem jött be Cruz Beckhamnek.
David Beckham fiát szinte rendőrök vadászták le az utakon. Cruz Beckham teljesen kiakadt, de ezúttal csak magát okolhatja.

Elvették David Beckham fiától a jogosítványt
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

Victoria és David 20 éves fia két éven belül, a jogosítvány megszerzése után hat büntetőpontot gyűjtött két külön gyorshajtás miatt.

A Beckham család második legfiatalabb gyermekét állítólag kikészítette, hogy ilyen hamar elvették a jogosítványát, miután átlépte a sebességhatárokat. Az egyik szabálysértése állítólag szeptember 2-án történt, amikor Instagram-követőinek azt mondta, hogy épp most végeztek vele, mert 24-gyel ment a 20-as zónában.

David Beckham fiát egy ideig nem látjuk majd vezetni

Az Egyesült Királyságban, ha egy sofőr a vizsga letétele utáni két éven belül hat vagy több büntetőpontot kap, visszavonják a jogosítványát.

Cruznak most újra kell igényelnie az ideiglenes jogosítványt, és ismét le kell tennie mind az elméleti, mind a gyakorlati vezetési vizsgát, mielőtt ismét közúton vezethetne.

Egy, a Beckham család legkisebb fiához közel álló forrás a következőket nyilatkozta:

Cruzt lesújtja a dolog. Pár gyorshajtási büntetésről volt szó, amit manapság olyan könnyű összeszedni a 30-as zónákban. Dühítő, de úgy tűnik, elfogadta, és próbál túllépni rajta.

Amikor 2023 szeptemberében megkapta a jogosítványát, David és Victoria boldogan osztották meg a hírt a közösségi médiában.

