Olyat csinált Hódi Pamela férje, Tóth Bence, hogy nem volt számukra visszaút

Tóth Bence
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 09:00
Már nem tudták a javukra fordítani a mérkőzést. Tóth Bence öngólt lőtt a Pécel focicsapatában.

36 évesen is focizik Hódi Pamela férje, Tóth Bence, aki több mint 10 éve még a Fradiban játszott. Jelenleg a Pest vármegyei másodosztályban szereplő Pécel színeiben rúgja a bőrt, és úgy kezdte a szezont, hogy három meccsen 11 találatot szerzett, majd ehhez jött még további négy gól. A hétvégén viszont olyat csinált, hogy nem volt számukra visszaút.

Hódi Pamela férje, Tóth Bence
36 évesen is focizik Hódi Pamela férje, Tóth Bence Fotó: Földi Imre

Tóth Bence öngólt vétett

A bajnokság góllövőlistáját 15 góllal vezető Tóth Bence a szombati, Mogyoród elleni bajnokit úgy kezdte, hogy már a kilencedik percben öngólt vétett. És bár a 47. percben csapattársa, Konkoly Leon egyenlíteni tudott, már nem tudták a maguk javára fordítani a mérkőzést, így maradt az 1-1-es döntetlen.

A Pécel játékosa öngólt vétett a Mogyoród ellen Fotó: adatbank.mlsz.hu

Szeretném csendben, szerényen és persze sérülésmentesen lehozni a szezont

- fogalmazott korábban a a sportszelet-online.hu-nak Tóth Bence az előző idényben nyolc bajnokin hét gólt szerzett, mielőtt megsérült. Úgy gondolja egyébként, hogy akár az NB III-ban is focizhatna, ha több ideje lenne az edzésekre, de már csak élvezni szeretné a játékot.

