Aranyásók és apakomplexusok: ez az igazság az idősebb férfiak vonzereje mögött a pszichológia szerint

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 19:15
Rengeteg nő érzi, de csak kevesen mondják ki. Az idősebb férfiak iránti vonzalom mögött több van, mint elsőre gondolod.
Ripszám Boglárka
Az idősebb férfiak iránti vonzalom nem új jelenség, de még mindig mindenkinél kiveri a biztosítékot.

Az idősebb férfiak nem a pénzükből szerzik vonzerejüket
A parkban kézen fogva sétálnak. A férfi szikár, őszülő, magabiztos mosollyal. A nő fiatal, ragyogó tekintettel, és legalább tíz évvel fiatalabb. Az emberek suttognak, találgatnak. „Aranyásó.” „Apakomplexusos.” „Biztos a pénze miatt.” De a valóság sokkal árnyaltabb – és sokkal érdekesebb is.

Pénz és státusz 

A történelem során is gyakran választottak a nők olyan partnert, aki már megvívta az élet nagy csatáit. A modern világban azonban ez a választás sokszor nem a pénzről, anyagi biztonságról szól. Inkább egyfajta lelki biztonságról. 

Egy érettebb férfi gyakran már tudja, ki ő, mit akar, és mit nem. Nem kell bizonyítania, nem versenyez a világ figyelméért, de ő képes figyelni a társára. Ez sok nőnek felszabadító, mert nem kell játszmázni, nincs hetekig tartó felszívódás, hintáztatás, és az érzelmek is nyíltabban kerülnek asztalra. 

Tényleg apakomplexus?

A nők, akik idősebb partnert választanak, nem feltétlen szenvednek apai kötődési problémákkal
Talán a legmakacsabb sztereotípia a fiatal nőkkel szemben, akik idősebb párt választanak, az az a feltételezés, hogy valójában rendezetlen kapcsolatot hordoznak az édesapjukkal.  

Sara Skentelbery és Darren Fowler 2016-os vizsgálata 173 nő bevonásával azonban ezt megcáfolta. 

A kutatásban nem találtak különbséget a kötődési stílusokban a hasonló korú párok és az idősebb férfi-fiatalabb nő párkapcsolatok között. Sőt, a jelentős korkülönbséggel együtt élő párok 74%-a biztonságos, kiegyensúlyozott kötődésről tett tanúbizonyságot. 

Ezért vonzódnak a nők az idősebb férfiakhoz

Egy idősebb férfi általában már megtanulta kezelni a nehézségeket, krízishelyzeteket, és nem kihátrál, inkább megoldást keres. Több élettapasztalatot, történetet és megoldást tesz a közös életbe. Ez pedig sok nő számára biztonságérzetet jelent: tudják, hogy van mellettük valaki, aki nem ijed meg a problémáktól, és képes támaszt nyújtani a hétköznapi káoszban is. Ez a fajta érzelmi stabilitás pedig a legtöbb nő értékrendjében kiemelkedő helyet foglal el. 

Lehet benne szenvedély, mély barátság, és életre szóló partnerség is. A lényeg, hogy a felek között valódi kötődés alakuljon ki. Ha ez megvan, a korkülönbség tényleg csak egy szám lesz – a közös tervek és közösen megélt történetek pedig mindennél fontosabbak. 

Tehát az idősebb férfiak vonzereje sokszor az érettségből, magabiztosságból és stabilitásból fakad, nem a bankszámlájuk egyenlegéből. A társadalmi előítéletek lassan talán oldódnak, de egy biztos: a szerelem, ha valódi, kortól függetlenül működik.

Párkapcsolat nagy korkülönbséggel – mi áll a háttérben?

