Aranyásók és apakomplexusok: ez az igazság az idősebb férfiak vonzereje mögött a pszichológia szerint

Az idősebb férfiak iránti vonzalom nem új jelenség, de még mindig mindenkinél kiveri a biztosítékot.

Az idősebb férfiak nem a pénzükből szerzik vonzerejüket

Fotó: DreamBig / Shutterstock

A parkban kézen fogva sétálnak. A férfi szikár, őszülő, magabiztos mosollyal. A nő fiatal, ragyogó tekintettel, és legalább tíz évvel fiatalabb. Az emberek suttognak, találgatnak. „Aranyásó.” „Apakomplexusos.” „Biztos a pénze miatt.” De a valóság sokkal árnyaltabb – és sokkal érdekesebb is.

Pénz és státusz

A történelem során is gyakran választottak a nők olyan partnert, aki már megvívta az élet nagy csatáit. A modern világban azonban ez a választás sokszor nem a pénzről, anyagi biztonságról szól. Inkább egyfajta lelki biztonságról.

Egy érettebb férfi gyakran már tudja, ki ő, mit akar, és mit nem. Nem kell bizonyítania, nem versenyez a világ figyelméért, de ő képes figyelni a társára. Ez sok nőnek felszabadító, mert nem kell játszmázni, nincs hetekig tartó felszívódás, hintáztatás, és az érzelmek is nyíltabban kerülnek asztalra.

Tényleg apakomplexus?

A nők, akik idősebb partnert választanak, nem feltétlen szenvednek apai kötődési problémákkal

Fotó: yamel photography / Shutterstock

Talán a legmakacsabb sztereotípia a fiatal nőkkel szemben, akik idősebb párt választanak, az az a feltételezés, hogy valójában rendezetlen kapcsolatot hordoznak az édesapjukkal.

Sara Skentelbery és Darren Fowler 2016-os vizsgálata 173 nő bevonásával azonban ezt megcáfolta.

A kutatásban nem találtak különbséget a kötődési stílusokban a hasonló korú párok és az idősebb férfi-fiatalabb nő párkapcsolatok között. Sőt, a jelentős korkülönbséggel együtt élő párok 74%-a biztonságos, kiegyensúlyozott kötődésről tett tanúbizonyságot.

Ezért vonzódnak a nők az idősebb férfiakhoz

Egy idősebb férfi általában már megtanulta kezelni a nehézségeket, krízishelyzeteket, és nem kihátrál, inkább megoldást keres. Több élettapasztalatot, történetet és megoldást tesz a közös életbe. Ez pedig sok nő számára biztonságérzetet jelent: tudják, hogy van mellettük valaki, aki nem ijed meg a problémáktól, és képes támaszt nyújtani a hétköznapi káoszban is. Ez a fajta érzelmi stabilitás pedig a legtöbb nő értékrendjében kiemelkedő helyet foglal el.

Lehet benne szenvedély, mély barátság, és életre szóló partnerség is. A lényeg, hogy a felek között valódi kötődés alakuljon ki. Ha ez megvan, a korkülönbség tényleg csak egy szám lesz – a közös tervek és közösen megélt történetek pedig mindennél fontosabbak.