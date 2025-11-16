Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Mi az az arany vércsoport, amivel kevesebb mint 50 ember rendelkezik a világon?

vércsoport
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 19:30
Te vajon rendelkezel vele? Az Rh-null elképesztően ritka vércsoport.
Neked vajon ,,aranyból" van a véred? A Földön kevesebb mint 50 ember rendelkezik az úgynevezett arany vércsoporttal. Vénáikban Rh-null, egy rendkívül ritka vércsoport található, amely a szakértők szerint számtalan életet menthet meg. 

Az Rh-null a világ legritkább vércsoportja
Az Rh-null a világ legritkább vércsoportja Fotó: Forrás: Freepik.com

Az Rh-null olyan ritka, hogy laborokban állítják elő

A tudósok hadban állnak, hogy a laboratóriumukban előállítsák ezt a fajta rendkívül ritka vércsoportot. Ez megváltoztathatja a vérátömlesztést világszerte.

Az Amerikai Vöröskereszt akkor tekint egy vércsoportot „ritkának”, ha az 1000 emberből kevesebb mint 1-nél fordul elő. Nos, az Rh-null esetében sok millió emberből egy az arány, így ez a legritkább vércsoport.

De ahhoz, hogy megértsük, tudnunk kell, hogy hogyan osztályozzák a vércsoportokat. A vércsoportokat az antigének, a vörösvérsejtekben található fehérjék és cukrok határozzák meg, melyek jelzik az immunrendszernek, hogy melyik vér tartozik a szervezetbe, és melyik nem.

Ha olyan donorvérrel kapsz transzfúziót, amely a saját véredtől eltérő antigéneket tartalmaz, akkor antitesteket termelsz az adott vér ellen, és megtámadod azt

- idézi a Post Ash Toye-t, a Bristoli Egyetem sejtbiológia professzorát, aki hozzáteszi: ha újra abból a vérből kapsz, abba belehalhatsz.

A két vércsoportrendszer, amely a legerősebb immunválaszt váltja ki, az ABO és a Rhesus (Rh). Az ABO-rendszer határozza meg, hogy valakinek A, B, mindkét vagy egyik antigén sem található-e a vörösvérsejtjeiben, míg az Rh-rendszer ellenőrzi, hogy „pozitív” vagy „negatív” az RhD-fehérje tekintetében. Ezek a rendszerek együttesen határozzák meg, hogy egy személy a nyolc fő vércsoport egyikébe tartozik-e: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+ vagy 0-.

A 0 negatív vért univerzális donortípusnak nevezik, mert hiányoznak belőle az A,B és Rh-D antigének, így a legtöbb transzfúzió lehetséges vele. De az Rh-rendszer nem csak a D-antigént tartalmazza. Valójában 61 antigénből áll összesen.
 

Azért teszteljük az RhD-t, mert ez az, ami a legnagyobb valószínűséggel vált ki immunreakciót

- mondja Dr. Zaher Otrock doktor.

Az Rh-null különlegességét azonban az adja, hogy nem csak az Rh-D, hanem mind a 61 antitest hiányzik, így valóban univerzális donorvérnek tekinthető, ami semmilyen káros ellenreakciót nem vált ki.

Emiatt kapta az Rh-null a „aranyvér” becenevet. Mivel ennyire kevés ember rendelkezik ezzel a fajta vércsoporttal, a tudósok azon dolgoznak, hogy laboratóriumban állítsák elő, hogy növeljék a transzfúziókhoz szükséges vérmennyiséget.

2018-ban Toye és csapata a CRISPR-Cas9 génszerkesztő technikával újra létrehozta ezt a ritka vércsoportot. A technológia azonban ellentmondásos és szigorúan szabályozott, ezért valószínűleg évekbe telik, mire a laboratóriumban előállított Rh-null vércsoportot embereknél is alkalmazni lehet.

"Jelenleg sokkal hatékonyabb és költséghatékonyabb valakinek a karjából vért venni, ezért beláthatóan a jövőben is szükségünk lesz vérdonorokra" – magyarázzák a szakértők.

 

