Mi az az arany vércsoport, amivel kevesebb mint 50 ember rendelkezik a világon?

Neked vajon ,,aranyból" van a véred? A Földön kevesebb mint 50 ember rendelkezik az úgynevezett arany vércsoporttal. Vénáikban Rh-null, egy rendkívül ritka vércsoport található, amely a szakértők szerint számtalan életet menthet meg.

Az Rh-null a világ legritkább vércsoportja Fotó: Forrás: Freepik.com

Az Rh-null olyan ritka, hogy laborokban állítják elő

A tudósok hadban állnak, hogy a laboratóriumukban előállítsák ezt a fajta rendkívül ritka vércsoportot. Ez megváltoztathatja a vérátömlesztést világszerte.

Az Amerikai Vöröskereszt akkor tekint egy vércsoportot „ritkának”, ha az 1000 emberből kevesebb mint 1-nél fordul elő. Nos, az Rh-null esetében sok millió emberből egy az arány, így ez a legritkább vércsoport.

De ahhoz, hogy megértsük, tudnunk kell, hogy hogyan osztályozzák a vércsoportokat. A vércsoportokat az antigének, a vörösvérsejtekben található fehérjék és cukrok határozzák meg, melyek jelzik az immunrendszernek, hogy melyik vér tartozik a szervezetbe, és melyik nem.

Ha olyan donorvérrel kapsz transzfúziót, amely a saját véredtől eltérő antigéneket tartalmaz, akkor antitesteket termelsz az adott vér ellen, és megtámadod azt

- idézi a Post Ash Toye-t, a Bristoli Egyetem sejtbiológia professzorát, aki hozzáteszi: ha újra abból a vérből kapsz, abba belehalhatsz.

A két vércsoportrendszer, amely a legerősebb immunválaszt váltja ki, az ABO és a Rhesus (Rh). Az ABO-rendszer határozza meg, hogy valakinek A, B, mindkét vagy egyik antigén sem található-e a vörösvérsejtjeiben, míg az Rh-rendszer ellenőrzi, hogy „pozitív” vagy „negatív” az RhD-fehérje tekintetében. Ezek a rendszerek együttesen határozzák meg, hogy egy személy a nyolc fő vércsoport egyikébe tartozik-e: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+ vagy 0-.

A 0 negatív vért univerzális donortípusnak nevezik, mert hiányoznak belőle az A,B és Rh-D antigének, így a legtöbb transzfúzió lehetséges vele. De az Rh-rendszer nem csak a D-antigént tartalmazza. Valójában 61 antigénből áll összesen.



Azért teszteljük az RhD-t, mert ez az, ami a legnagyobb valószínűséggel vált ki immunreakciót

- mondja Dr. Zaher Otrock doktor.