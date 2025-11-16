Sztárban Sztár: nem akárkik szurkolnak Nótár Marynek

Egyre nagyobb a verseny a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában. Nem véletlenül, hiszen a 11. adásban már csak hat versenyző lép színpadra, a döntő pedig hétről hétre közelebb kerül. Nem csoda, hogy egyre többen szurkolnak egy-egy tehetségnek. Nótár Mary például igen komoly támogatókat tudhat maga mellett.
Mint arról korábban beszámoltunk, Pataky Attila bőrébe bújuk majd Dér Heni. Az Edda Művek frontembere nem csak az énekesnő felkészülését segítette, de a stúdióban is megjelent, hogy a helyszínen szurkoljon neki. Ugyanakkor nem ő az egyetlen Sztárban Sztár-versenyző, akinek komoly hírességekből áll a támogatócsapata. Nótár Maryt a Bódi-család támogatja, akik reménykednek benne, hogy kedvencük a döntőig menetel majd. Erre egyébként meg is van minden esélye.
