Sztárban Sztár: nem akárkik szurkolnak Nótár Marynek

Nótár Mary
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 19:12 / FRISSÍTÉS: 2025. november 16. 19:13
sztárban sztárSztárban Sztár All Stars
Ilyen támogatók mellett esélyes, hogy finalista lesz az énekesnő! Egyre kiélezettebb a Sztárban Sztár versenye.

Egyre nagyobb a verseny a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában. Nem véletlenül, hiszen a 11. adásban már csak hat versenyző lép színpadra, a döntő pedig hétről hétre közelebb kerül. Nem csoda, hogy egyre többen szurkolnak egy-egy tehetségnek. Nótár Mary például igen komoly támogatókat tudhat maga mellett.

A Sztárban Sztár zsűrije
Sztárban Sztár: Bódiék szurkolnak Nótár Marynek

Mint arról korábban beszámoltunk, Pataky Attila bőrébe bújuk majd Dér Heni. Az Edda Művek frontembere nem csak az énekesnő felkészülését segítette, de a stúdióban is megjelent, hogy a helyszínen szurkoljon neki. Ugyanakkor nem ő az egyetlen Sztárban Sztár-versenyző, akinek komoly hírességekből áll a támogatócsapata. Nótár Maryt a Bódi-család támogatja, akik reménykednek benne, hogy kedvencük a döntőig menetel majd. Erre egyébként meg is van minden esélye.

293A8997
Bódi Gusztiék Nótár Marynek szurkolnak a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában

 

 

