Kiderült a focisták keresete! Szoboszlai Dominik tovább süllyed a Liverpool fizetési listáján

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 16:55
Alexander IsakSzoboszlai Dominik
Újabb topjátékos igazolt a Liverpool labdarúgó-csapatába. Alexander Isak érkezésével Szoboszlai Dominik épphogy befér a legjobb tizenegybe a fizetések terén.

Bombaerős nyarat zárt a Liverpool az átigazolási piacon. A gárda összesen 446 millió fontot, átszámítva 203 milliárd forintot költött új focistákra, közülük többen is kimagasló fizetésért érkeztek. A legfrissebb szerzemény, a svéd Alexander Isak angol rekordot jelentő 125 millió fontért (57,25 milliárd forintért) jött. A hírek szerint a fizetések szempontjából is dobogóra került, jócskán megelőzve Szoboszlai Dominikot. A gárda magyar játékosa - aki a Newcastle és az Arsenal ellen is a meccs embere volt - ezen a listán holtversenyben a 11. lett.

szoboszlai
Szoboszlai Dominik két éve kötötte meg első szerződéséta Liverpoollal Fotó: Marc Atkins

A Liverpool két jelenlegi ikonja, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk a tavasszal hosszabbított újabb két évre, jelenleg ők a topkeresők a Poolban. Mögöttük állhat a harmadik helyen a most érkező Isak, valamint két szintén nyári szerzemény, Florian Wirtz és Hugo Ekitiké. Szoboszlai Dominik holtversenyben a 11., az ő bére akkor ugorhat nagyot, ha meghosszabbítja szerződését. A megállapodás jelenleg 2028-ig szól, arról 2027 táján tárgyalhatnak majd a felek.

A Liverpool focistáinak éves fizetése, Szoboszlai a 11. helyen

1. Mohamed Szalah, 20,8 millió font (9,4 milliárd forint)
2. Virgil van Dijk, 18.2 millió font (8,3 milliárd forint)
3. Alexander Isak, 15,6 millió font (7,1 milliárd forint)
4. Florian Wirtz, 12,7 millió font (5,7 milliárd forint)
5. Hugo Ekitike, 10,4 millió font (4,7 milliárd forint)
6. Andrew Robertson, 8,3 millió font (3,7 milliárd forint)
7. Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Alisson Becker és Ryan Gravenberch, 7,8 millió font (3,5 milliárd forint)
11. Szoboszlai Dominik és Cody Gakpo 6,2 millió font (2,8 milliárd forint)

Kerkez Milos a lista végén helyezkedik el. Válogatott védőnk 3,6 millió euróért (1,44 milliárd forint) írt alá, igaz, kétszer annyit keres, mint ezt megelőzően a Bournemouth játékosaként.

 

