Mentő vitte le a pályáról a 20 éves magyar focistát: „Úgy tudja, már jobban van”

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 14:00
Szűcs Tamás az első tizenöt percben ütközött össze egyik ellenfelével. Így van most a 20 éves focista.
Megúszta a súlyos sérülést a focista Szűcs Tamás, a Debrecen labdarúgója, akit a Nyíregyháza elleni pénteki Fizz Liga-mérkőzésen kellett lecserélni.

A focista, Szűcs Tamás, a DVSC (j) és Tiago Lisboa Da Silva Goncalves, az Újpest játékosa a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójában játszott Debreceni VSC - Újpest FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. október 26-án. A Debrecen 5-2-re nyert. MTI/Czeglédi Zsolt

A 20 éves középpályás a 3-0-ra megnyert mérkőzés 15. percében ütközött a hazaiak játékosával, a montenegrói Bojan Sankoviccsal, aminek következtében percekig ápolták a pályán, mielőtt a mentők kórházba szállították.

Ezt tudni a focista állapotáról:

A mérkőzés után Sergio Navarro vezetőedző azt mondta, Szűcs Tamást kórházba szállították, de "úgy tudja, már jobban van". A hírek szerint a játékost agyrázkódással kezelték, de a súlyos sérülést elkerülte. A DVSC sikerével megerősítette első helyét a tabellán.

