Mentő vitte le a pályáról a 20 éves magyar focistát: „Úgy tudja, már jobban van”

Megúszta a súlyos sérülést a focista Szűcs Tamás, a Debrecen labdarúgója, akit a Nyíregyháza elleni pénteki Fizz Liga-mérkőzésen kellett lecserélni.
A 20 éves középpályás a 3-0-ra megnyert mérkőzés 15. percében ütközött a hazaiak játékosával, a montenegrói Bojan Sankoviccsal, aminek következtében percekig ápolták a pályán, mielőtt a mentők kórházba szállították.
A mérkőzés után Sergio Navarro vezetőedző azt mondta, Szűcs Tamást kórházba szállították, de "úgy tudja, már jobban van". A hírek szerint a játékost agyrázkódással kezelték, de a súlyos sérülést elkerülte. A DVSC sikerével megerősítette első helyét a tabellán.
