Új szintre emelte a vetkőzést a világ legszexibb focistanője

A világ legszexibb focistanőjeként számontartott Alisha Lehmann sokszor nem a pályán mutatott teljesítményével kerül be a hírekbe. A svájci bombázó ezúttal egy erotikus tartalmak megosztására használt weboldalt hozott létre, amelyen fizetős tartalmak is megtalálhatóak. Ez egy hatalmas lépés a világsztár részéről, ugyanis a rajongók ezidáig kizárólag az Instagram-oldalán gyönyörködhettek a világsztár páratlan szépségében.
Az Instagram-sztár gyakran posztol magáról pikáns tartalmakat, de várhatóan most egy új szintre lép. A vadonatúj oldalon már most több mint 40 kép és videó található, amelyek közül néhányért már most a pénztárcánkba kell nyúlni.
Alisha Lehmann erotikus tartalmait IDE kattintva csodálhatod meg.
