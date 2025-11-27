Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Új szintre emelte a vetkőzést a világ legszexibb focistanője

Alisha Lehmann
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 05:00
Erotikus tartalmakat gyárt. Alisha Lehmannért már fizetnie kell a rajongóknak.

A világ legszexibb focistanőjeként számontartott Alisha Lehmann sokszor nem a pályán mutatott teljesítményével kerül be a hírekbe. A svájci bombázó ezúttal egy erotikus tartalmak megosztására használt weboldalt hozott létre, amelyen fizetős tartalmak is megtalálhatóak. Ez egy hatalmas lépés a világsztár részéről, ugyanis a rajongók ezidáig kizárólag az Instagram-oldalán gyönyörködhettek a világsztár páratlan szépségében.

Alisha Lehmann előszeretettel dobja le ruháit
Alisha Lehmann előszeretettel dobja le ruháit / Fotó: EyesWideOpen

Alisha Lehmann mindent megmutat?

Az Instagram-sztár gyakran posztol magáról pikáns tartalmakat, de várhatóan most egy új szintre lép. A vadonatúj oldalon már most több mint 40 kép és videó található, amelyek közül néhányért már most a pénztárcánkba kell nyúlni.

Alisha Lehmann erotikus tartalmait IDE kattintva csodálhatod meg.

 

