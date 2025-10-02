"Ő szedett fel engem, nem fordítva" - Szoboszlai barátja kitálalt a magánéletéről

Szoboszlai barátja, Erling Haaland a norvég NRK „A-laget” című portrésorozatában engedett először bepillantást a magánéletébe. A Manchester City 25 éves klasszisa őszintén mesélt párkapcsolatáról, a decemberben született kisfiáról és arról, hogyan egyezteti össze a futballkarriert a családi élettel.

Erling Haaland az idei szezonban is a leggólerősebb Manchester City játékos, 11 találatnál jár Fotó: Alex Pantling

Haaland elárulta, nem ő kezdeményezett

Ő írt rám először, ő szedett fel engem, nem fordítva

– mondta a Manchester City sztárja, hozzátéve, hogy kedvese ugyanabban a klubban, a Brynében futballozott, ahol ő maga is elkezdte a pályafutását.

A csatár meglepően hétköznapi részleteket osztott meg a közös estéikről is:

Én főzök, aztán együtt játszunk Minecraftot. A játékban házakat építünk. De van úgy, hogy éppen hazamegyünk Brynébe és kebabot rendelünk.

Arra a kérdésre, hogy akár kebab is kerülhetne-e az esküvői menübe, nevetve válaszolt:

Miért ne? Ha valami igazán jót akarsz enni a nagy napon, simán lehet kebab is.

A beszélgetés során a friss apaság is szóba került. Haaland elárulta, hogy éppen egy mérkőzés után rohant a kórházba, és szerencsére még időben odaért, hogy jelen legyen kisfia születésénél.

Felmerült az is, hogy a zsúfolt futballprogram miatt lemaradhat gyermeke születésnapjáról vagy iskolai eseményeiről.

Ez előfordulhat. Egy meccset sem hagyhatok ki, Pep Guardiola nem lenne túl boldog. Most a csapatért kell küzdenem, de a karrierem után ott leszek minden szülinapon és ünnepségen

– mondta őszintén a norvég sztár.