"Ő szedett fel engem, nem fordítva" - Szoboszlai barátja kitálalt a magánéletéről

Erling Haaland
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 17:10
párkapcsolatManchester City
A futballvilág egyik legnagyobb sztárja most a magánéletébe engedett betekintést. Szoboszlai barátja, Erling Haaland egy norvég műsorban mesélt először barátnőjéről, Isabel Haugseng Johansenről és mindennapjaikról. Bár pályán és edzéseken szinte minden perce be van táblázva, a norvég csatár szerint mindig jut idő a szeretteire.

Szoboszlai barátja, Erling Haaland a norvég NRK „A-laget” című portrésorozatában engedett először bepillantást a magánéletébe. A Manchester City 25 éves klasszisa őszintén mesélt párkapcsolatáról, a decemberben született kisfiáról és arról, hogyan egyezteti össze a futballkarriert a családi élettel.

Erling Haaland az idei szezonban is a leggólerősebb Manchester City játékos, 11 gólnál jár
Erling Haaland az idei szezonban is a leggólerősebb Manchester City játékos, 11 találatnál jár Fotó: Alex Pantling

 

Haaland elárulta, nem ő kezdeményezett

Ő írt rám először, ő szedett fel engem, nem fordítva

 – mondta a Manchester City sztárja, hozzátéve, hogy kedvese ugyanabban a klubban, a Brynében futballozott, ahol ő maga is elkezdte a pályafutását.

A csatár meglepően hétköznapi részleteket osztott meg a közös estéikről is: 

Én főzök, aztán együtt játszunk Minecraftot. A játékban házakat építünk. De van úgy, hogy éppen hazamegyünk Brynébe és kebabot rendelünk.

 Arra a kérdésre, hogy akár kebab is kerülhetne-e az esküvői menübe, nevetve válaszolt: 

Miért ne? Ha valami igazán jót akarsz enni a nagy napon, simán lehet kebab is.

A beszélgetés során a friss apaság is szóba került. Haaland elárulta, hogy éppen egy mérkőzés után rohant a kórházba, és szerencsére még időben odaért, hogy jelen legyen kisfia születésénél.

Felmerült az is, hogy a zsúfolt futballprogram miatt lemaradhat gyermeke születésnapjáról vagy iskolai eseményeiről.

Ez előfordulhat. Egy meccset sem hagyhatok ki, Pep Guardiola nem lenne túl boldog. Most a csapatért kell küzdenem, de a karrierem után ott leszek minden szülinapon és ünnepségen

 – mondta őszintén a norvég sztár.

 

