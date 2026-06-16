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Ezekre a meccsekre várt mindenki, Franciaország és Argentína is bemutatkozik a foci-vb-n

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors foci vb 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 10:15
Argentína-HollandiaFranciaország
Kedden újabb két csoport mutatkozik be a világbajnokságon. A foci-vb programjába megérkezik előző világbajnokság két döntőse, Franciaország és a címvédő Argentína is.

Folytatódik a 2026-os foci-vb, magyar idő szerint kedden este és szerdán hajnalban újabb nyolc válogatott mutatkozik be. A pályára lépők között ott lesz a legutóbbi világbajnokság két döntőse, Franciaország és a címvédő Argentína is. 

Lionel Messi is szerepet kap a 2026-os foci-vb programjában
Lionel Messi is szerepet kap a 2026-os foci-vb programjában Fotó: AFP

A foci-vb programja kedd estétől szerda hajnalig

Június 16., kedd

I csoport: 

Franciaország-Szenegál (21:00)

Június 17., szerda

I csoport: 

Irak-Norvégia (0:00) 

J csoport: 

Argentína-Algéria (3:00)

Ausztria-Jordánia (6:00) 

 

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