Ezekre a meccsekre várt mindenki, Franciaország és Argentína is bemutatkozik a foci-vb-n

Folytatódik a 2026-os foci-vb, magyar idő szerint kedden este és szerdán hajnalban újabb nyolc válogatott mutatkozik be. A pályára lépők között ott lesz a legutóbbi világbajnokság két döntőse, Franciaország és a címvédő Argentína is.
Június 16., kedd
I csoport:
Franciaország-Szenegál (21:00)
Június 17., szerda
I csoport:
Irak-Norvégia (0:00)
J csoport:
Argentína-Algéria (3:00)
Ausztria-Jordánia (6:00)
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