Ezekre a meccsekre várt mindenki, Franciaország és Argentína is bemutatkozik a foci-vb-n

Folytatódik a 2026-os foci-vb, magyar idő szerint kedden este és szerdán hajnalban újabb nyolc válogatott mutatkozik be. A pályára lépők között ott lesz a legutóbbi világbajnokság két döntőse, Franciaország és a címvédő Argentína is.

Lionel Messi is szerepet kap a 2026-os foci-vb programjában Fotó: AFP

A foci-vb programja kedd estétől szerda hajnalig

Június 16., kedd

I csoport:

Franciaország-Szenegál (21:00)

Június 17., szerda

I csoport:

Irak-Norvégia (0:00)

J csoport:

Argentína-Algéria (3:00)

Ausztria-Jordánia (6:00)