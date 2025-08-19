Közel lehet a vég, Neymar zokogva hagyta el a pályát

Nem pályafutása legszebb napjait éli az előző évtized talán legmegosztóbb futballsztárja, Neymar. A korábbi Bajnokok Ligája-győztes zseni idén januárban tért vissza brazil nevelőegyesületéhez, a Santoshoz, miután a szaúdi al-Hilal felbontotta a korábbi Barcelona- és Paris Saint-Germain-játékos szerződését. Az egykor még Lionel Messi utódjának kikiáltott cselgép még csak 33 esztendős, de már két évvel ezelőtt hátat fordított az európai klubfutballnak, és ma már csak árnyéka régi önmagának a Santosban. A csapat legutóbbi meccsén csúnya vereségbe szaladt bele a brazil válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője, hiszen 6-0-ra kikaptak a Vasco da Gama ellen.

Neymar zokogva hagyta el a pályát / Fotó: Getty Images

Neymar elsírta magát

A lefújást követően eltörött a mécses a brazil ikonnál, és könnyek között hagyta el a pályát – még az ellenfél edzője, Fernando Diniz is őt vigasztalta – írja a Magyar Nemzet. Emellett, a megalázó vereséget követően a Santos azonnal kirúgta a csapat menedzserét, Cléber Xaviert. Neymar a találkozót követően elmondta:

A szurkolóknak minden joga megvan a tiltakozásra a klub jelenlegi helyzete miatt.

A Santos már csak két ponttal van a kiesőzóna felett, miután ebben a szezonban 19 bajnoki meccséből csak hatot nyert meg.

A futballvilág csúcsáról a visszavonulás széléig

Úgy néz ki, amilyen hirtelen berobbant, olyan gyorsan merül feledésbe az Messi-Ronaldo korszak talán harmadik legtehetségesebb játékosa. Neymarnak 2012-ben még Aranylabdákat jósoltak, Brazíliában Ronaldinho utódját látták benne. Azóta eltelt 13 év, és akár még az is előfordulhat, hogy a két korszakos zseni előtt vet véget pályafutásának. Pedig sokáig úgy tűnt, minden adott arra, hogy a labdarúgás valaha volt egyik legjobb játékosa váljon belőle. 2015-ben Bajnokok Ligáját nyert a Barcelonával, két évvel később elhagyta a katalán klubot, arra hivatkozva, hogy nem akar tovább Messi árnyékában játszani. Máig rekordnak számító 222 millió euróért a PSG-be igazolt, ahol egyéni kvalitásait továbbra is hétről hétre megcsillogtatta, viszont a nem túl nagy kihívást jelentő francia bajnoki címeken kívül elmaradt a siker. 2020-ban volt a legközelebb az áttöréshez, viszont a párizsiak 1-0-ra alulmaradtak a Bajnokok Ligája döntőjében a Bayern München ellen. 2022-ben Brazília a világbajnokság talán legnagyobb esélyese volt a tornát megelőzően, és Neymar is remek formát mutatott, ám a negyeddöntők során büntetőpárbajban alul maradtak Horvátországgal szemben.