Leleplezték Lando Norrist, ezért szakított barátnőjével

A 26 éves autóversenyző, az F1 világbajnoka, Lando Norris kedvesével, Margarida Corceiróval kapcsolatos kérdést kapott. Miközben a Williams pilótájával Carlos Sainz Jr.-ral beszélgetett, a csinos portugál hölgyre terelődött a szó. A TikTokra feltöltött videóban hallani, amint a Sainz lazán megkérdezi Landót:
Jól vagytok Maguival?
A McLaren világbajnoka nemmel válaszolt, és hozzátette, ő már szingli.
Lando Norris és Margarida Corceiro 2023-ban kezdtek randizni, 2024-ben szakítottak, de románcuk tavaly újraéledt. A 23 éves portugál színésznő és modell korábban honfitársával, a futballista João Felix-szel járt együtt. Egy bennfentes tudni véli a szakítás okát:
Már egy ideje voltak árulkodó jelek. Lando tavalyi győzelme után eltávolodtak egymástól. A világbajnok egy bulit szervezett azért, hogy megköszönje azoknak, akik a kezdetektől fogva vele voltak, és akiknek köszönheti, hogy segítettek neki megszerezni a vb-címet. Sokan láthatók a csoportképen. Az egyetlen, aki nem jelent meg a bulin, az Norris barátnője, Magui volt, s ez természetesen pletykákat váltott ki
– mondta a szakításról egy bennfentes, akit a The Sun idézett.
A pilóta szóvivője nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
