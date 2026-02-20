Leleplezték Lando Norrist, ezért szakított barátnőjével

A 26 éves autóversenyző, az F1 világbajnoka, Lando Norris kedvesével, Margarida Corceiróval kapcsolatos kérdést kapott. Miközben a Williams pilótájával Carlos Sainz Jr.-ral beszélgetett, a csinos portugál hölgyre terelődött a szó. A TikTokra feltöltött videóban hallani, amint a Sainz lazán megkérdezi Landót:

Lando Norris (jobbra) és Margarida Corceiro kapcsolata véget ért Fotó: NurPhoto

Jól vagytok Maguival?

A McLaren világbajnoka nemmel válaszolt, és hozzátette, ő már szingli.

Lando Norris három éve jött össze Margaridával

Lando Norris és Margarida Corceiro 2023-ban kezdtek randizni, 2024-ben szakítottak, de románcuk tavaly újraéledt. A 23 éves portugál színésznő és modell korábban honfitársával, a futballista João Felix-szel járt együtt. Egy bennfentes tudni véli a szakítás okát:



Már egy ideje voltak árulkodó jelek. Lando tavalyi győzelme után eltávolodtak egymástól. A világbajnok egy bulit szervezett azért, hogy megköszönje azoknak, akik a kezdetektől fogva vele voltak, és akiknek köszönheti, hogy segítettek neki megszerezni a vb-címet. Sokan láthatók a csoportképen. Az egyetlen, aki nem jelent meg a bulin, az Norris barátnője, Magui volt, s ez természetesen pletykákat váltott ki

– mondta a szakításról egy bennfentes, akit a The Sun idézett.

A pilóta szóvivője nem kívánt nyilatkozni az ügyben.