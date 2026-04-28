Döbbenetes hírek: letartóztattak egy 13 éves lányt – egy idős férfi az életéért küzd

Egy 13 éves lányt és egy 48 éves férfit letartóztattak egy súlyos autóbaleset után, amely egy lakókocsiparkban történt az angliai Shropshire-ben. A baleset következtében egy 81 éves férfi és egy 71 éves nő megsérült a Mile Bank Farm területén történt ütközés során.

Döbbenetes: letartóztattak egy 13 éves lányt – egy idős férfi az életéért küzd Fotó: Freepik

A West Mercia-i rendőrség közlése szerint egy autó több kerítésnek és kapunak is nekiütközött, majd egy lakókocsi előtetőjének csapódott, megsebesítve az idős férfit és a nőt a whitchurchi üdülőhelyen.

Az eset szombaton körülbelül 10:45-kor történt, és a 81 éves férfi továbbra is kórházban van, kritikus állapotban.

A rendőrség közölte, hogy egy 13 éves lányt és egy 48 éves férfit veszélyes vezetés miatti súlyos sérülés okozásának gyanújával tartóztattak le, majd a nyomozás folytatása mellett óvadék ellenében szabadlábra helyezték őket.

A nyomozók azt kérik, hogy akik a baleset idején a lakókocsiparkban tartózkodtak, azok jelentkezzenek a hatóságoknál. Mark Hobden rendőr, a súlyos közúti baleseteket vizsgáló egységtől, így nyilatkozott:

Tudjuk, hogy az adott időpontban többen is a lakókocsiparkban és annak környékén tartózkodtak, és szeretnénk beszélni mindenkivel, aki látta az ütközést, vagy már korábban észlelte az érintett járművet. Még a legapróbb információ is segíthet abban, hogy tisztább képet kapjunk az esethez vezető körülményekről

– írja a Mirror.