Döbbenetes hírek: letartóztattak egy 13 éves lányt – egy idős férfi az életéért küzd

letartóztatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 21:05
lakókocsiparkbaleset
A rendőrség szemtanúk jelentkezését várja. Az eset kapcsán letartóztattak egy 13 éves lányt.
Egy 13 éves lányt és egy 48 éves férfit letartóztattak egy súlyos autóbaleset után, amely egy lakókocsiparkban történt az angliai Shropshire-ben. A baleset következtében egy 81 éves férfi és egy 71 éves nő megsérült a Mile Bank Farm területén történt ütközés során.

Fotó: Freepik

A West Mercia-i rendőrség közlése szerint egy autó több kerítésnek és kapunak is nekiütközött, majd egy lakókocsi előtetőjének csapódott, megsebesítve az idős férfit és a nőt a whitchurchi üdülőhelyen.

Az eset szombaton körülbelül 10:45-kor történt, és a 81 éves férfi továbbra is kórházban van, kritikus állapotban.

A rendőrség közölte, hogy egy 13 éves lányt és egy 48 éves férfit veszélyes vezetés miatti súlyos sérülés okozásának gyanújával tartóztattak le, majd a nyomozás folytatása mellett óvadék ellenében szabadlábra helyezték őket.

A nyomozók azt kérik, hogy akik a baleset idején a lakókocsiparkban tartózkodtak, azok jelentkezzenek a hatóságoknál. Mark Hobden rendőr, a súlyos közúti baleseteket vizsgáló egységtől, így nyilatkozott:

Tudjuk, hogy az adott időpontban többen is a lakókocsiparkban és annak környékén tartózkodtak, és szeretnénk beszélni mindenkivel, aki látta az ütközést, vagy már korábban észlelte az érintett járművet. Még a legapróbb információ is segíthet abban, hogy tisztább képet kapjunk az esethez vezető körülményekről

– írja a Mirror

 

