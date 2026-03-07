„Soha nem tapasztaltam ilyesmit" - Verstappen az orvosi szobából üzent az állapotáról

A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája az időmérő első szakaszában megcsúszott, az első féktávon kitört az autó hátulja és a falnak csapódott Melbourne-ben. Nagy tempóval csúszott ki, majd amikor kiszállt az autójából, a kezét fájlalta. Verstappent a történtek után az orvosi központban vizsgálták meg, és elárulta, még soha nem történt vele hasonló.

Max Verstappen számára rosszul indult az év Fotó: Joe Portlock

Szükség volt röntgenre, hogy lássák, rendben van-e a kezem, de semmim sem tört el. Minden rendben van. Csak ráléptem a fékpedálra, és a hátsó tengely egyszerűen teljesen blokkolt, ami nagyon furcsa, főleg ezeknél a Forma–1-es autóknál. Egész életemben nem tapasztaltam ilyesmit

- idézte őt a holland nu.nl Forma-1-es rovata.

Verstappen balesete

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

A baleset azt jelentette, hogy Verstappen mért kör nélkül zárt és csak a mezőny végéről rajtolhat vasárnap.

„A pontszerzés a cél, de nagyon sok az ismeretlen tényező, amiket meg kell oldani. Meglátjuk, mire leszünk képesek" - reagált Verstappen.

Az 58 körös Ausztrál Nagydíj vasárnap 5 órakor kezdődik és az M4 Sport élőben közvetíti.