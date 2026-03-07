Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Soha nem tapasztaltam ilyesmit" - Verstappen az orvosi szobából üzent az állapotáról

max verstappen
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 11:10
red bullausztrál nagydíj
Rosszul indult a Forma-1-es világbajnokság a négyszeres világbajnok számára. Max Verstappen balesetet szenvedett az F1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíj szombati időmérő edzésén.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája az időmérő első szakaszában megcsúszott, az első féktávon kitört az autó hátulja és a falnak csapódott Melbourne-ben. Nagy tempóval csúszott ki, majd amikor kiszállt az autójából, a kezét fájlalta. Verstappent a történtek után az orvosi központban vizsgálták meg, és elárulta, még soha nem történt vele hasonló. 

Max Verstappen balesete
Max Verstappen számára rosszul indult az év Fotó: Joe Portlock

Szükség volt röntgenre, hogy lássák, rendben van-e a kezem, de semmim sem tört el. Minden rendben van. Csak ráléptem a fékpedálra, és a hátsó tengely egyszerűen teljesen blokkolt, ami nagyon furcsa, főleg ezeknél a Forma–1-es autóknál. Egész életemben nem tapasztaltam ilyesmit

 - idézte őt a holland nu.nl Forma-1-es rovata.

Verstappen balesete

A baleset azt jelentette, hogy Verstappen mért kör nélkül zárt és csak a mezőny végéről rajtolhat vasárnap.

„A pontszerzés a cél, de nagyon sok az ismeretlen tényező, amiket meg kell oldani. Meglátjuk, mire leszünk képesek" - reagált Verstappen.

Az 58 körös Ausztrál Nagydíj vasárnap 5 órakor kezdődik és az M4 Sport élőben közvetíti.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu