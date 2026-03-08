Mindenki őt nézte, Charles Leclerc felesége óriási figyelmet keltett az F1 nyitányán

Három hónap szünet után Ausztráliában elrajtolt az idei Forma-1-es szezon. A melbourne-i futamot a Mercedes brit pilótája, George Russell nyerte meg, mögötte csapattársa, Andrea Kimi Antonelli ért célba, míg a dobogó harmadik fokára a Ferrari monacói versenyzője, Charles Leclerc állhatott fel. A pályán zajló izgalmak mellett azonban a paddockban is akadt beszédtéma: sokak szerint Leclerc felesége, Alexandra Leclerc lett a hétvége egyik legnagyobb szenzációja.

Charles Leclerc felesége, Alexandra Leclerc (jobbra) ismét stílusosan jelent meg Fotó: Jayce Illman

Charles Leclerc felesége igazi dívaként jelent meg

A Forma-1 2026-os szezonrajta előtt néhány nappal mondta ki a boldogító igent Charles Leclerc és szerelme, Alexandra Leclerc. Már az esküvőjük is sokat elárult róluk: a monacói sztárpár láthatóan nagy hangsúlyt fektet a megjelenésre, nem véletlenül, hiszen a divat és a csillogás egyik központjából, Monacóból származnak, és ott is tartották a látványos lagzit.

Ahogy sejteni lehetett, Alexandra a melbourne-i futamon is feltűnt, és a gyönyörű modell hamar a figyelem középpontjába került. Több szurkoló szerint gyakorlatilag ellopta a show-t a paddockban, mások pedig úgy vélték, igazi dívaként jelent meg a szezonnyitón.

A Forma-1 jövő hétvégén folytatódik a Kínai Nagydíjjal Sanghajban, a Ferrari szurkolói pedig nemcsak a pályán zajló eseményeket várják izgatottan, hanem azt is, milyen öltözékben tűnik majd fel Charles Leclerc felesége, Alexandra Leclerc a paddockban.

