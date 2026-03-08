Mindenki őt nézte, Charles Leclerc felesége óriási figyelmet keltett az F1 nyitányán

Három hónap szünet után Ausztráliában elrajtolt az idei Forma-1-es szezon. A melbourne-i futamot a Mercedes brit pilótája, George Russell nyerte meg, mögötte csapattársa, Andrea Kimi Antonelli ért célba, míg a dobogó harmadik fokára a Ferrari monacói versenyzője, Charles Leclerc állhatott fel. A pályán zajló izgalmak mellett azonban a paddockban is akadt beszédtéma: sokak szerint Leclerc felesége, Alexandra Leclerc lett a hétvége egyik legnagyobb szenzációja.
A Forma-1 2026-os szezonrajta előtt néhány nappal mondta ki a boldogító igent Charles Leclerc és szerelme, Alexandra Leclerc. Már az esküvőjük is sokat elárult róluk: a monacói sztárpár láthatóan nagy hangsúlyt fektet a megjelenésre, nem véletlenül, hiszen a divat és a csillogás egyik központjából, Monacóból származnak, és ott is tartották a látványos lagzit.
Ahogy sejteni lehetett, Alexandra a melbourne-i futamon is feltűnt, és a gyönyörű modell hamar a figyelem középpontjába került. Több szurkoló szerint gyakorlatilag ellopta a show-t a paddockban, mások pedig úgy vélték, igazi dívaként jelent meg a szezonnyitón.
A Forma-1 jövő hétvégén folytatódik a Kínai Nagydíjjal Sanghajban, a Ferrari szurkolói pedig nemcsak a pályán zajló eseményeket várják izgatottan, hanem azt is, milyen öltözékben tűnik majd fel Charles Leclerc felesége, Alexandra Leclerc a paddockban.
1. George Russell (brit, Mercedes) 1:23:06.801 óra
2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 2.974 másodperc hátrány
3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 15.519 mp h.
4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 16.144 mp h.
5. Lando Norris (brit, McLaren) 51.741 mp h.
6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 54.617 mp h.
