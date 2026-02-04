Így hat a termálvíz az idősekre: előnyök és hátrányok, amikről jó ha tudsz

Főleg télen ajánlott az időseknek felkeresni a termálfürdőket, amikből szerencsére rengeteg van Magyarországon, így nem kell nagyon messzire elutazniuk az otthonuktól. A termálvíz számos gyógyhatással bír, lássuk, mikkel.

A termálvíz idősebb korban azért ajánlott, mert azáltal, hogy csökkenti az ízületek merevségét, enyhülnek a krónikus fájdalmak.

A termálvíz az általános közérzetre is jó hatással van.

Akinek magas a vérnyomása, szívritmuszavara van, vagy frissen operálták, annak nem ajánlott a termálfürdőzés.

A termálvíz számos előnnyel jár az idősek számára, de van néhány buktató is.

Fotó: 123RF

Miért kedvező a termálvíz idősebb korban?

A termálvíz ásványianyag-tartalma és hőhatása hozzájárulhat az izmok ellazulásához és az ízületek mozgékonyságának javításához. A meleg víz fokozza a vérkeringést, ami segíti a merev ízületek fellazulását és csökkentheti a krónikus fájdalmat.

Időskorban gyakoriak a kopásos ízületi elváltozások, amelyek télen gyakran rosszabbodnak. A szakértők szerint a rendszeres, de nem túl hosszú termálfürdőzés javíthatja a mozgáskomfortot és támogathatja a rehabilitációt.

A víz felhajtóereje csökkenti az ízületekre nehezedő terhelést, ezért a termálvizes mozgás különösen kíméletes formája lehet az aktivitásnak.

Milyen hatással van a szervezetre télen?

A termálvíz használata nemcsak a mozgásszervekre, hanem az általános közérzetre is hatással van. A termálvíz hatásai közé tartozik, hogy a meleg víz segíthet oldani az izomfeszültséget, csökkenteni a stresszt és javítani az alvás minőségét.

Ugyanakkor fontos figyelembe venni a hőmérséklet-különbségeket. A forró vízből hideg levegőre kilépve a keringési rendszer nagyobb terhelésnek van kitéve. Időskorban, különösen szív- és érrendszeri betegségek esetén, ez fokozott odafigyelést igényel.

A szakértők azt javasolják, hogy a fürdőzés időtartama ne haladja meg az ajánlott kereteket, és a pihenőidők beiktatása se maradjon el.

Mikor nem szabad termálfürdőbe menni?

Bár a termálvíz sok előnnyel jár, nem minden esetben ajánlott. Magas vérnyomás, szívritmuszavar vagy friss műtét után a termálfürdőzés előtt orvosi egyeztetés szükséges. A túl hosszú vagy túl forró fürdőzés szédülést, vérnyomás-ingadozást okozhat. A megfelelő folyadékbevitel különösen fontos, mivel a meleg víz fokozza a folyadékvesztést. Télen sokan kevésbé érzik a szomjúságot, ami növeli a kiszáradás kockázatát.

A szakértők szerint a legnagyobb előnyt a rendszeres, de mértékletes termálvizes kúrák nyújtják, amelyek kiegészítik, nem pedig helyettesítik az aktív életmódot.

A termálvizek időskorban, különösen télen, jelentős segítséget nyújthatnak az ízületi panaszok enyhítésében és a közérzet javításában. A termálvíz jótékony hatásai akkor érvényesülnek a legjobban, ha a fürdőzést az egyéni egészségi állapothoz igazítják, és figyelembe veszik a kockázatokat is. Tudatos használattal a termálfürdőzés a téli hónapokban is biztonságos és hasznos része lehet az idősek életmódjának.

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod: