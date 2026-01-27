Szép és egészséges bőrre vágysz? Ezért jobb, ha kerülöd télen a forró zuhanyt

A meleg víznek számtalan előnye van a szervezetünkre nézve, egyebek mellett javítja a vérkeringést, lazítja az izmokat, ezáltal csökkenti a feszültséget a testben, és még az ízületeknek is jót tesz. Nem csoda, ha jobban alszunk egy kellemes esti fürdő vagy zuhany után. Érdemes azonban óvatosan bánni a hőfokokkal, a túlságosan forró zuhany ugyanis inkább negatívan hat a testünkre.

A forró zuhany jó dolog a téli hidegben, ám a bőrünknek nem feltétlenül teszünk jót ezzel a szokással.

Fotó: AnnaStills / Shutterstock

Nem feltétlenül egészséges a forró víz hatása a bőrre.

A tél különösen megviseli bőrünk egészségét.

A bőrgyógyászok szerint így fürödjünk télen.

A forró zuhany hatása a bőr egészségére

Mindannyian másképp szeretünk fürdeni, vannak, akik a meleget, míg mások kifejezetten a langyos, sőt akár hideg vizet kedvelik, akadnak azonban olyanok is, akik az égető forróságra esküsznek, ami után szó szerint gőzölgő bőrrel lépnek a zuhanyból vagy a kádból. Habár ezt az érzést is lehet szeretni, azt azonban nem árt tudni, hogy ezzel a gyakorlattal kimondottan rosszat teszünk a bőrünkkel és annak egészségével. A forró víz hatására ugyanis megbomlik a bőr természetes olajos védőrétege, ez pedig kiszáradást idézhet elő. Ilyenkor viszketést, kipirosodást, hámlást, feszülést, extra érzékenységet tapasztalhatunk, és hosszú távon akár az ekcéma kialakulását is megkockáztathatjuk.

Megbontja az egyensúlyt a téli periódus

A leghidegebb hónapokban alapvetően is ki van téve a bőrünk a külső elemeknek, gondoljunk csak a szélsőséges időjárásra, például a száraz, szeles körülményekre és a hideg hőmérsékletre, ami egytől egyig csökkenti a bőr természetes nedvességtartalmát. Nem csoda, hogy ebben az időszakban különösen nehéz megőrizni a bőr rugalmasságát és puhaságát, és a legtöbben a kiszáradással küzdünk. Éppen ezért lenne fontos a további dehidratáló szokásokat, például a túl forró vízzel való fürdést visszaszorítani.

Milyen fürdő a legjobb választás?

Az első és legfontosabb, hogy megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbb tisztálkodási és bőrápolási rutint, ami illeszkedik a személyes igényeinkhez és a téli hónapokhoz is. A bőrgyógyászok szerint célszerű az arany középutat választani a hőfok és az időtartam tekintetében, azaz zuhanyozzunk vagy fürödjünk kellemesen meleg vízben és ne túl sokáig. Még akkor se, ha legszívesebben órákig csorgatnánk magunkra a perzselő vizet a kinti hidegről megérkezve. Ehelyett koncentráljunk a bőr védőrétegének megóvására, a megfelelő tisztálkodás, téli bőrvédelem és megfelelő bőrápolás mellett pedig az életmódunkkal, például megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék fogyasztásával, valamint vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag ételek bevitelével gondoskodjunk a hidratáltságról.