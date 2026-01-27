Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Szép és egészséges bőrre vágysz? Ezért jobb, ha kerülöd télen a forró zuhanyt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 20:15
Nincs is kellemesebb és lazítóbb érzés egy nehéz nap végén, mint beállni az akár égetően meleg víz alá, és csak hagyni, hogy ellazuljanak az izmaink, velük együtt pedig az elménk is. Nem mindegy azonban, hogy mennyre forró zuhany alatt áztatjuk magunkat, különösen akkor, ha bőrünk egészsége a tét.
A meleg víznek számtalan előnye van a szervezetünkre nézve, egyebek mellett javítja a vérkeringést, lazítja az izmokat, ezáltal csökkenti a feszültséget a testben, és még az ízületeknek is jót tesz. Nem csoda, ha jobban alszunk egy kellemes esti fürdő vagy zuhany után. Érdemes azonban óvatosan bánni a hőfokokkal, a túlságosan forró zuhany ugyanis inkább negatívan hat a testünkre.

Fiatal nő forró zuhanyt vesz, közben habos a válla és a bőre.
A forró zuhany jó dolog a téli hidegben, ám a bőrünknek nem feltétlenül teszünk jót ezzel a szokással.
  • Nem feltétlenül egészséges a forró víz hatása a bőrre.
  • A tél különösen megviseli bőrünk egészségét.
  • A bőrgyógyászok szerint így fürödjünk télen.

A forró zuhany hatása a bőr egészségére

Mindannyian másképp szeretünk fürdeni, vannak, akik a meleget, míg mások kifejezetten a langyos, sőt akár hideg vizet kedvelik, akadnak azonban olyanok is, akik az égető forróságra esküsznek, ami után szó szerint gőzölgő bőrrel lépnek a zuhanyból vagy a kádból. Habár ezt az érzést is lehet szeretni, azt azonban nem árt tudni, hogy ezzel a gyakorlattal kimondottan rosszat teszünk a bőrünkkel és annak egészségével. A forró víz hatására ugyanis megbomlik a bőr természetes olajos védőrétege, ez pedig kiszáradást idézhet elő. Ilyenkor viszketést, kipirosodást, hámlást, feszülést, extra érzékenységet tapasztalhatunk, és hosszú távon akár az ekcéma kialakulását is megkockáztathatjuk.

Megbontja az egyensúlyt a téli periódus

A leghidegebb hónapokban alapvetően is ki van téve a bőrünk a külső elemeknek, gondoljunk csak a szélsőséges időjárásra, például a száraz, szeles körülményekre és a hideg hőmérsékletre, ami egytől egyig csökkenti a bőr természetes nedvességtartalmát. Nem csoda, hogy ebben az időszakban különösen nehéz megőrizni a bőr rugalmasságát és puhaságát, és a legtöbben a kiszáradással küzdünk. Éppen ezért lenne fontos a további dehidratáló szokásokat, például a túl forró vízzel való fürdést visszaszorítani.

Milyen fürdő a legjobb választás?

Az első és legfontosabb, hogy megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbb tisztálkodási és bőrápolási rutint, ami illeszkedik a személyes igényeinkhez és a téli hónapokhoz is. A bőrgyógyászok szerint célszerű az arany középutat választani a hőfok és az időtartam tekintetében, azaz zuhanyozzunk vagy fürödjünk kellemesen meleg vízben és ne túl sokáig. Még akkor se, ha legszívesebben órákig csorgatnánk magunkra a perzselő vizet a kinti hidegről megérkezve. Ehelyett koncentráljunk a bőr védőrétegének megóvására, a megfelelő tisztálkodás, téli bőrvédelem és megfelelő bőrápolás mellett pedig az életmódunkkal, például megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék fogyasztásával, valamint vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag ételek bevitelével gondoskodjunk a hidratáltságról.

Érdekel az is, hogyan hat a hideg víz a szervezetedre? Nézd meg ezt a videót is:

