Elrettentő a népszerű fogyasztószer új mellékhatása: az Ozempic-nyak

Rém kellemetlen „mellékhatásról” számoltak be nemrégiben azok, akik az Ozempic nevű, eredetileg 2-es típusú cukorbetegség kezelésére kifejlesztett készítmény használatával szabadultak meg jókora mennyiségű feleslegtől. A jelentések szerint a fogyasztószert alkalmazók közül sokan a nyaki bőr megereszkedését és öregedését tapasztalták magukon, utólag kifejezetten bánva a döntésüket, mivel az állapotukon gyakran csak sebészeti beavatkozás segíthet.
Az Ozempic az úgynevezett GLP-1 típusú gyógykészítmények közé tartozik, amelyeket 2-es típusú cukorbetegek számára fejlesztettek ki a vércukorszint csökkentésére. Az Ozempic hatóanyagai utánozzák a testünkben természetesen előforduló hormonokat, amelyek teltségérzetet keltenek, ennek következtében az injekciót alkalmazók nem érzik magukat éhesnek, ezért kevesebbet esznek, aminek hatására gyorsan fogyni kezdenek.
Az Ozempicet először hollywoodi világsztárok kezdték alkalmazni fogyási céllal. Az elképesztő eredményeket látva a világ több táján is megrohamozták az orvosaikat a hírességek, így idővel hazánkban is egyre több celeb akadt, aki a készítménynek köszönhetően adott le tetemes túlsúlyt. Idővel a civilek is elkezdtek illegális gyakorlatokhoz folyamodni, hogy beszerezzék a hazánkban kizárólag cukrosok számára felírható, és kizárólag vényre kiváltható injekciót.
Habár az Ozempicet alkalmazók többsége valóban hihetetlen és gyors fogyásról tud beszámolni, azt nem lehet befolyásolni, hogy a kilók mely testrészekről és milyen mértékben olvadjanak le. Ebből kifolyólag többen is beszámoltak a mellük, fenekük, kezeik, sőt nemi szerveik előnytelen változásairól. Ezt a listát egészíti ki egy újabban szóban forgó „mellékhatás”, az Ozempic-nyak, amely a nyaki területen a gyors fogyás eredményeképpen megereszkedő bőrt foglalja magában.
A nyakon bekövetkező zsírcsökkenés miatt a bőr meglazulhat, ami öregítő hatást eredményez
– hívta fel a figyelmet dr. Emma Goulding esztéta, kiemelve, hogy a nyakon sokkal vékonyabb a bőr, amelynek az alátámasztása is gyengébb, hiszen a faggyútermelés is kevesebb. „Amikor a zsír gyorsan eltűnik, különösen középkorban és a fölött, a bőr nem tud hirtelen visszafeszesedni. Az »Ozempic nyak« tehát a bőr reakciója a gyors fogyásra, ami a rugalmasság csökkenését okozza. Ekkor jelennek meg a finom ráncok, a redők és a lazaság.”
Dr. Victoria Manning esztéta szintén hangsúlyozta, hogy jelentős fogyás esetén olyan kontúrok jelenhetnek meg, amelyek korábban nem voltak láthatók, valamint a bőr jelentősen ellazulhat és ráncossá válhat. „A nyak az egyik legnehezebben kezelhető terület lett, mert a bőr ott nagyon finom és hajlamos a megereszkedésre.”
Egy londoni plasztikai sebész, Paul Tully szerint egyre több 20-as és 30-as éveiben járó páciens fordul hozzá az Ozempic-használat következtében megereszkedő nyaki bőr miatt. Habár súlyosabb esetekben valóban a sebészeti beavatkozások jelenthetnek megoldást, dr. Emma Goulding szerint bizonyos mértékig a kollagéntermelést stimuláló bőrápolási kezelések is javíthatják a bőr feszességét és textúráját.
A legcélszerűbb, ha eleve elejét vesszük az Ozempic-nyak kialakulásának. Dr. Ed Robinson esztéta szerint a megoldás a lassú és folyamatos súlyvesztés, túl gyors fogyás esetén ugyanis a bőr összehúzódása gyakran elmarad. „A lassabb fogyás kíméletesebb a nyakhoz. Fontos, hogy a páciensek figyelembe vegyék az életmódbeli tényezőket és helyezzék előtérbe a fehérjetartalmú étrendet, ami az alakformálás mellett a bőr építőelemeit is támogatja. Ezenkívül fontos az erőnléti edzés, amely segít megőrizni az izomtömeget, mérsékelve a bőr megereszkedését. Végül, de nem utolsósorban lényeges a legalább 50 faktoros fényvédő napi használata nemcsak az arcon, hanem a nyaki területen is” – mutatott rá a szakorvos.
(LADBible)
