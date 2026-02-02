Elrettentő a népszerű fogyasztószer új mellékhatása: az Ozempic-nyak

Az Ozempicet eredetileg a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők számára fejlesztették ki a vércukorszint csökkentésére.

A készítményt először világ-, majd hazai sztárok kezdték fogyási céllal alkalmazni, mára pedig a civilek körében is egyre elterjedtebbé vált, sok esetben illegális beszerzés útján.

Az injekciót alkalmazók számának növekedésével a jelentett mellékhatások száma is növekszik.

Legutóbb az úgynevezett Ozempic-nyakról számoltak be többen, ami a nyaki bőr megereszkédését foglalja magában.

Az Ozempic-nyak elkerülésének módja a lassú és folyamatos fogyás.

Rém kellemetlen „mellékhatásról” számoltak be nemrégiben azok, akik az Ozempic nevű, eredetileg 2-es típusú cukorbetegség kezelésére kifejlesztett készítmény használatával szabadultak meg jókora mennyiségű feleslegtől. A jelentések szerint a fogyasztószert alkalmazók közül sokan a nyaki bőr megereszkedését és öregedését tapasztalták magukon, utólag kifejezetten bánva a döntésüket, mivel az állapotukon gyakran csak sebészeti beavatkozás segíthet.

Fotó: 123RF

Hogyan hat az Ozempic?

Az Ozempic az úgynevezett GLP-1 típusú gyógykészítmények közé tartozik, amelyeket 2-es típusú cukorbetegek számára fejlesztettek ki a vércukorszint csökkentésére. Az Ozempic hatóanyagai utánozzák a testünkben természetesen előforduló hormonokat, amelyek teltségérzetet keltenek, ennek következtében az injekciót alkalmazók nem érzik magukat éhesnek, ezért kevesebbet esznek, aminek hatására gyorsan fogyni kezdenek.

Ozempic fogyáshoz: tényleg jó ötlet?

Az Ozempicet először hollywoodi világsztárok kezdték alkalmazni fogyási céllal. Az elképesztő eredményeket látva a világ több táján is megrohamozták az orvosaikat a hírességek, így idővel hazánkban is egyre több celeb akadt, aki a készítménynek köszönhetően adott le tetemes túlsúlyt. Idővel a civilek is elkezdtek illegális gyakorlatokhoz folyamodni, hogy beszerezzék a hazánkban kizárólag cukrosok számára felírható, és kizárólag vényre kiváltható injekciót.

Habár az Ozempicet alkalmazók többsége valóban hihetetlen és gyors fogyásról tud beszámolni, azt nem lehet befolyásolni, hogy a kilók mely testrészekről és milyen mértékben olvadjanak le. Ebből kifolyólag többen is beszámoltak a mellük, fenekük, kezeik, sőt nemi szerveik előnytelen változásairól. Ezt a listát egészíti ki egy újabban szóban forgó „mellékhatás”, az Ozempic-nyak, amely a nyaki területen a gyors fogyás eredményeképpen megereszkedő bőrt foglalja magában.

A nyakon bekövetkező zsírcsökkenés miatt a bőr meglazulhat, ami öregítő hatást eredményez

– hívta fel a figyelmet dr. Emma Goulding esztéta, kiemelve, hogy a nyakon sokkal vékonyabb a bőr, amelynek az alátámasztása is gyengébb, hiszen a faggyútermelés is kevesebb. „Amikor a zsír gyorsan eltűnik, különösen középkorban és a fölött, a bőr nem tud hirtelen visszafeszesedni. Az »Ozempic nyak« tehát a bőr reakciója a gyors fogyásra, ami a rugalmasság csökkenését okozza. Ekkor jelennek meg a finom ráncok, a redők és a lazaság.”