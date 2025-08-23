Férfiak figyelem: így alakul ki az Ozempic-pénisz

Nem mindennapi mellékhatásról számoltak be Ozempicet használó férfiak. Az eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére kifejlesztett gyógykészítmény hosszú távú alkalmazása megdöbbentő, ám annál kellemesebb következménnyel járt az erősebbik nem képviselői számára. A jelenséget találóan Ozempic-pénisznek nevezték el.
Mint ismert, az Ozempic csökkenti az étvágyat és a vércukorszintet, ami azt jelenti, hogy kevesebb étel elfogyasztása ellenére is teltebbnek érzi magát a használója. Mivel ez gyors fogyáshoz vezet, így a gyógyszer először a hollywoodi hírességek, majd a magyar celebek és influenszerek, végül pedig minden fogyni akaró körében népszerűvé vált. Nők és férfiak egyaránt alkalmazzák, és míg a legtöbben olyan mellékhatásokról számolnak be, mint a hányinger és erős rosszullét, az urak egy megdöbbentő, de annál kellemesebbnek ható tünetet is jegyeznek.
Az Ozempicet használó urak a férfiasságukat érintő mellékhatásra hívták fel a figyelmet a közösségi médiában.
Egyes beszámolók szerint a szert hosszú távon alkalmazók pénisze növekedésnek indult.
A Redditen többen is hasonló tapasztalatokat osztottak meg, urológus szakorvos ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy tudományosan semmi sem támasztja alá, hogy az Ozempicnek ilyen hatása lenne. Mint mondta, ez legfeljebb egy optikai csalódás lehet, mert a gyógyszer okozta fogyás következtében a pénisz körüli zsír csökken, így pedig a „dolgok” nagyobbnak látszanak.
„Urológusként elmondhatom, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a semaglutid (Ozempic) vagy más GLP-1 agonisták tényleges péniszszövet-növekedést okoznának. Van azonban egy hihető fiziológiai magyarázat arra, hogy miért érzik egyes férfiak a péniszüket nagyobbnak jelentős fogyás után. Amikor egy férfi különösen gyorsan lefogy, mint ahogy az a GLP-1 gyógyszerekkel lehetséges, a zsírpárna összezsugorodik, így jobban láthatóvá válik a pénisz törzse, amely így hosszabbnak tűnik.
Ez nem növekedés, hanem láthatóság”
– mutatott rá dr. Martina Ambardjieva.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.