Férfiak figyelem: így alakul ki az Ozempic-pénisz

Nem mindennapi mellékhatásról számoltak be Ozempicet használó férfiak. Az eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére kifejlesztett gyógykészítmény hosszú távú alkalmazása megdöbbentő, ám annál kellemesebb következménnyel járt az erősebbik nem képviselői számára. A jelenséget találóan Ozempic-pénisznek nevezték el.

Az Ozempicet használó férfiak egy megdöbbentő tünetről, az Ozempic-péniszről számoltak be

Fotó: Tatsiana Volkava / GettyImages

Mint ismert, az Ozempic csökkenti az étvágyat és a vércukorszintet, ami azt jelenti, hogy kevesebb étel elfogyasztása ellenére is teltebbnek érzi magát a használója. Mivel ez gyors fogyáshoz vezet, így a gyógyszer először a hollywoodi hírességek, majd a magyar celebek és influenszerek, végül pedig minden fogyni akaró körében népszerűvé vált. Nők és férfiak egyaránt alkalmazzák, és míg a legtöbben olyan mellékhatásokról számolnak be, mint a hányinger és erős rosszullét, az urak egy megdöbbentő, de annál kellemesebbnek ható tünetet is jegyeznek.

Mi az az Ozempic-pénisz?

Az Ozempicet használó urak a férfiasságukat érintő mellékhatásra hívták fel a figyelmet a közösségi médiában.

Egyes beszámolók szerint a szert hosszú távon alkalmazók pénisze növekedésnek indult.

A Redditen többen is hasonló tapasztalatokat osztottak meg, urológus szakorvos ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy tudományosan semmi sem támasztja alá, hogy az Ozempicnek ilyen hatása lenne. Mint mondta, ez legfeljebb egy optikai csalódás lehet, mert a gyógyszer okozta fogyás következtében a pénisz körüli zsír csökken, így pedig a „dolgok” nagyobbnak látszanak.

„Urológusként elmondhatom, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a semaglutid (Ozempic) vagy más GLP-1 agonisták tényleges péniszszövet-növekedést okoznának. Van azonban egy hihető fiziológiai magyarázat arra, hogy miért érzik egyes férfiak a péniszüket nagyobbnak jelentős fogyás után. Amikor egy férfi különösen gyorsan lefogy, mint ahogy az a GLP-1 gyógyszerekkel lehetséges, a zsírpárna összezsugorodik, így jobban láthatóvá válik a pénisz törzse, amely így hosszabbnak tűnik.

Ez nem növekedés, hanem láthatóság”

– mutatott rá dr. Martina Ambardjieva.