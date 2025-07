„Anya csinált egy új babát!” – Ősi módszerrel segíti a teherbeesést Erika

Erikánál nyugalmat, megértést és szakszerű ellátást kapnak a gyermekre vágyó párok és a kismamák is

Fotó: Tumbász Hédi

Már 119 baba köszönheti az életét Erikának

A reflexológia egy ősi gyógyító módszer, amelynek gyökerei több ezer évre nyúlnak vissza, és számos kultúrában, mint például az egyiptomi, kínai és indiai civilizációkban alkalmazták. Ez a természetes terápiás eljárás azon az elképzelésen alapul, hogy a test különböző részei, mint például a talpak, a kezek és a fülek egyes pontjai összeköttetésben állnak a test más szerveivel és rendszereivel. A reflexológia alapelvei szerint a testben energiavonalak találhatók, amelyek összekötik a különböző szerveket és rendszereket. Ezen reflexpontok masszírozása vagy stimulálása képes beindítani a test öngyógyító folyamatait, támogatva ezzel az egészség megőrzését és helyreállítását.

Erika ezt a holisztikus módszert használva segít a nőknek, hogy teherbe tudjanak esni, hosszú hónapok óta tartó sikertelen próbálkozás után. Sok nőnek elég volt 3-4 hónapig járnia hozzá és máris küldték a fotót neki a pozitív tesztről. De azoknak is sokat segít, akiknek PCOS-e van vagy már 50 év felettiek és azt mondják az orvosok, hogy nem lehet gyermekük. Számos lombikprogramot kísért már végig Erika a nőkkel, módszerével pedig támogatta őket testileg és lelkileg.

Hatásosságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több mint 100 baba született meg az ő segítségével. Épp érkezésünkkor kapta a jó hírt, hogy egy ikerpár megszületett, így velük együtt már pontosan 119 „talpsuttogó-baba” van.

Erika mesekönyvet is írt a donorpetesejtes módszerről, ami az így megfogant gyerekeknek segít megérteni a folyamatot

Fotó: Tumbász Hédi

Talpolvasást is végez

A termékenységi reflexológián kívül Erika talpolvasást is végez. Ez a holisztikus módszer hasonlít a jósláshoz, de nem azt mondja meg, hogy mi fog bekövetkezni az életünkben, hanem azt, hogy mivel küzdünk jelenleg vagy mi jellemzi személyiségünket. A talpunkon lévő vonalak, ráncok, a lábujjunk formája és mérete alapján sok mindent le lehet ugyanis olvasni rólunk. Sokszor ezek felismerése is hozzájárul ahhoz, hogy jobban megismerjük magunkat, testünket és lelkünket. Ha pedig ezekben a módszerekben nem is hiszünk, relaxációnak is kiváló, amikor az ember agya kikapcsolhat, lelassulhat és önmagára figyelhet, hiszen erre oly kevés lehetőségünk van a mai rohanó világban.