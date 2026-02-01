Támad a madárhimlő! Így akadályozd meg a fertőzést

A madárhimlő, azaz az avipoxvírus kizárólag madarak között terjed, és elsősorban a cinegefélék, a mezei verebek és a fekete rigók lesznek fertőzöttek. A betegség érintkezés útján, vagy fertőzött felületeken terjed, így a zsúfolt, téli madáretetők gócpontokká válhatnak.

Fotó: Khairil Azhar Junos / Shutterstock

Eláruljuk, miért veszélyes a madárhimlő, és melyik madárfajokat érintheti leginkább a fertőzés.

Azt is megtudhatod, hogyan előzheted meg a betegséget.

Arra is választ adunk, hogy mit tegyél, ha beteg madarat látsz, és hogyan szakíthatod meg a vírus terjedését.

Így védekezz a madárhimlő ellen

Mikor a legveszélyesebb a fertőzés?

Egyre több és több vírus kerül a kutatók figyelmébe. Néhány hónapja a madárinfluenza volt a fókuszban, ezúttal pedig a madárhimlő, azaz az avipoxvírus került előtérbe. Ez a fertőzés kizárólag madarak között terjed, és elsősorban a cinegefélék, a mezei verebek és a fekete rigók lesznek fertőzöttek. A betegség érintkezés útján, vagy fertőzött felületeken terjed, így a zsúfolt, téli madáretetők gócpontokká válhatnak.

A fertőzött madár tollatlan testrészein barnás, szürkés vagy sárgás kinövések jelennek meg, leggyakrabban a csőrnél, a szemek környékén vagy a lábaknál. Ezek akadályozhatják a látásban, a táplálkozásban is.

A csőrön lévő szemölcsök akadályozhatják az evést, a nyelést, így éhen halhat a madár, a szem környékén lévő kinövések pedig a látást rontják, ami miatt könnyebb prédája lehet a ragadozóknak.

Fontos, hogy télen is gondoskodjunk a madarak védelméről. Az etetéshez a madáretetőt saját magad is elkészítheted, de megvásárolhatod gazdaboltban is. Arra figyelj, hogy nem mindegy, hova teszed ki, mivel egy rosszul kihelyezett madáretető halálos csapda is lehet. Ha szeretnéd elkerülni a fertőzést és az élelem szennyeződését, olyat válassz, amiben a madarak nem tudnak beleállni az eleségbe.

Madáretetőt szinte bármiből készíthetünk házilag is

Fotó: ALPA PROD / Shutterstock

Így terjed a fertőzés

A természetben a szárnyasok nincsenek szoros kontaktusban egymással, de a zsúfolt etetőknél könnyen terjed a vírus: ha egy beteg egyed váladéka az eleségre vagy az etetőre kerül, a vírus napokig életképes marad a felületen.

Amikor nagy a forgalom, legalább hetente egyszer alaposan tisztítsd ki az etetőt, de ha nedves és enyhe az időjárás, ami kedvez a kórokozóknak, akkor érdemes gyakrabban fertőtleníteni. Első körben csak erre a célra használt kefével szabadítsd meg az etetőt a megkeményedett ürüléktől, a maghéjaktól. Szárazon, vagy sima vízzel távolítsd el a lerakódásokat, a vírusok és a baktériumok ugyanis a szennyeződés alatt is megbújhatnak.

Készíts enyhe, 1:10 arányú hipós oldatot, de használhatsz kisállat-kereskedésekben kapható fertőtlenítő spray-t is. Alaposan tisztítsd le az etetőt, minden felületet, ahol a madarak étkezni, ülni szoktak. A szert öblítsd le, hogy a szag ne riassza el a madarakat, és ne irritálja a nyálkahártyájukat.

Ameddig nyirkos az etető, ne tedd vissza a magokat, hiszen gyorsan penészedni kezdenek, ami egy másik halálos veszélyt, mikotoxikózist jelenthet a madaraknak. Csak a teljes száradás után töltsd fel az etetőt.

Ahhoz, hogy ne okozz bajt, fontos, hogy a téli madáretetés szabályait betartsd. Nem ideális téli időszakban felhagyni az etetéssel, de ha szemölcsös, beteg madár jelenik meg, ez a legjobb, amit tehetsz. Ürítsd ki az etetőt, fertőtlenítsd, és két-három hétig ne folytasd az etetést. Így a madarak szétszélednek, és megszakad a fertőzési lánc.

Az etetőket nemcsak a madarak, de a macskák és a mókusok is látogatják, ezért érdemes néhány trükköt alkalmazni, hogy távol tartsd a ragadozókat.

