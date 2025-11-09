Mivel etessük a madarakat, és hogyan készítsünk madáretetőt?

A madáretetési időszak az első tartós fagyok kezdetétől tart áprilisig, vagyis általában december elején tanácsos legkésőbb kihelyezni az eleséget. Azonban nem okozunk kárt azzal sem, ha korábban kezdjük meg az etetést. Ha hirtelen hőmérséklet-esést tapasztalunk, vagy már megjelentek az állatok a szokott madáretető helyeken, akkor megkezdhetjük az etetést, de ilyenkor még kisebb adagokat adjunk, mint a kemény fagyok idején. Mit kell még tudni a téli madáretetéssel kapcsolatban, hogyan készíthetsz madáretetőt házilag, egyszerűen?

A házilag készített madáretető is jó szolgálatot tesz a téli madáretetés során.

Fotó: Kristine Rad / Shutterstock

Ezek a téli madáretetés szabályai

Nagyon fontos, hogy csak akkor kezdjünk bele a madáretetésbe, ha tudjuk, hogy egész télen folytatni fogjuk! Nagy hidegben ugyanis a madaraknak nagyon magas az energiaigényük a testhőmérsékletük fenntartására, és ha megszoknak egy stabil etetőhelyet, ahova az utolsó energiájukat felhasználva repülnek a zimankóban, kihűlhetnek, el is pusztulhatnak.

Madáretető flakonból is készíthetünk, de fontos, hova tesszük

Madáretetőt magunk is készíthetünk, és vehetünk is gazdaboltokban. Az etető fajtája azonban nem mindegy: egyes madarak, például a rigók, a vörösbegy a talajon keresnek élelmet, így nekik földre tehető, lehetőleg fedeles, esőtől védett, nagy méretű etetőt válasszunk.

A cinkék, zöldikék, meggyvágók viszont a magasban szeretnek enni, ezért számukra felakasztható etetőt érdemes kitenni akár póznára, akár egyszerűen csak egy fa ágára. Ilyen etetőt PET palackból is készíthetünk: vágjunk ki az alsó részén két, egymással szemben lévő 5×5 cm-es „ablakot” alá fúrjunk lyukat, ebbe dugjunk botot, hogy rá tudjanak ülni a madarak. Dróttal akasszuk az egészet egy faágra.

Olyan helyre tegyük az etetőt, ahova hóban, jeges időben is könnyen oda tudunk menni pótolni a madáreleséget, illetve ki tudjuk takarítani. Közben arra is figyeljünk, hogy ne legyen túl közel azokhoz a részekhez, ahol sokat közlekedünk, például a bejárati ajtónál.

Az énekesmadarakra két nagy veszély leselkedik az etetőnél: a ragadozó madarak és a macskák. A magasra helyezett etetőket a cicák nem érik el, és ha 2-3 méterre egy cserjétől vagy fától etetünk, be tudnak az ágak közé menekülni a ragadozó madarak elől.