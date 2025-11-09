Mivel etessük a madarakat, és hogyan készítsünk madáretetőt?

A madáretetési időszak az első tartós fagyok kezdetétől tart áprilisig, vagyis általában december elején tanácsos legkésőbb kihelyezni az eleséget. Azonban nem okozunk kárt azzal sem, ha korábban kezdjük meg az etetést. Ha hirtelen hőmérséklet-esést tapasztalunk, vagy már megjelentek az állatok a szokott madáretető helyeken, akkor megkezdhetjük az etetést, de ilyenkor még kisebb adagokat adjunk, mint a kemény fagyok idején. Mit kell még tudni a téli madáretetéssel kapcsolatban, hogyan készíthetsz madáretetőt házilag, egyszerűen?
Nagyon fontos, hogy csak akkor kezdjünk bele a madáretetésbe, ha tudjuk, hogy egész télen folytatni fogjuk! Nagy hidegben ugyanis a madaraknak nagyon magas az energiaigényük a testhőmérsékletük fenntartására, és ha megszoknak egy stabil etetőhelyet, ahova az utolsó energiájukat felhasználva repülnek a zimankóban, kihűlhetnek, el is pusztulhatnak.
Madáretetőt magunk is készíthetünk, és vehetünk is gazdaboltokban. Az etető fajtája azonban nem mindegy: egyes madarak, például a rigók, a vörösbegy a talajon keresnek élelmet, így nekik földre tehető, lehetőleg fedeles, esőtől védett, nagy méretű etetőt válasszunk.
A cinkék, zöldikék, meggyvágók viszont a magasban szeretnek enni, ezért számukra felakasztható etetőt érdemes kitenni akár póznára, akár egyszerűen csak egy fa ágára. Ilyen etetőt PET palackból is készíthetünk: vágjunk ki az alsó részén két, egymással szemben lévő 5×5 cm-es „ablakot” alá fúrjunk lyukat, ebbe dugjunk botot, hogy rá tudjanak ülni a madarak. Dróttal akasszuk az egészet egy faágra.
Olyan helyre tegyük az etetőt, ahova hóban, jeges időben is könnyen oda tudunk menni pótolni a madáreleséget, illetve ki tudjuk takarítani. Közben arra is figyeljünk, hogy ne legyen túl közel azokhoz a részekhez, ahol sokat közlekedünk, például a bejárati ajtónál.
Az énekesmadarakra két nagy veszély leselkedik az etetőnél: a ragadozó madarak és a macskák. A magasra helyezett etetőket a cicák nem érik el, és ha 2-3 méterre egy cserjétől vagy fától etetünk, be tudnak az ágak közé menekülni a ragadozó madarak elől.
A biztonsági szempontok és a karbantartás mellett az is fontos, hogy olyan helyen legyen az etető, ahol látjuk a madarakat az ablakból. De figyeljünk, ne legyen túl közel, mert a madarak nekirepülhetnek a tükröződő ablaküvegnek, és megsérülhetnek.
Logikusnak tűnhet száraz kenyeret, morzsát vagy kalácsot adni, de ezek megsavanyodhatnak a madarak begyében, és a pusztulásukat is okozhatják.
A pirítatlan ipari (fekete) napraforgó mágnesként vonzza a madarakat az etetőhöz. Ez a mag rendkívül energiadús, magas az olaj- és zsírtartalma, amire a madaraknak télen nagy szükségük van, hiszen így tudják pótolni gyorsan a testhőmérsékletük fenntartásához elhasznált kalóriákat.
Állati zsiradékot is tehetünk ki a kismadaraknak: fűszerezetlen, sótlan, füstöletlen szalonnát (például nyers zsírszalonnát), faggyút vagy cinkegolyót akasszunk a fára vagy az etetőre, hogy rá tudjanak kapaszkodni. A füstölt, sózott ételek miatt több vízre van szükségük, amit télen nehezen találnak, ezért ezeket kerüljük.
Amennyiben a kertünkben szoktunk látni feketerigót, ökörszemet, akkor tegyünk ki nekik friss vagy aszalt gyümölcsöket (fontos, hogy ne legyenek cukrozottak). Kaphatnak almát, körtét, szőlőt, még mazsolát is, de citrusféléket, déligyümölcsöket tilos adni nekik.
A sózott, fűszeres ételeket, pékárukat nem, de a maradék rizst, főtt krumplit, mazsolát, főtt répát és főtt tojást tehetünk az etetőbe, ha natúran készítettük el.
A nagy fagyokban vízhez is nehezen jutnak a madarak, ezért érdemes nekik tenni az etető közelében. Figyeljünk rá, hogy ne fagyjon be, például tegyünk bele egy kevés cukrot, és naponta cseréljük a vizet.
Már ültetni nem nagyon érdemes, de ha télen a kertet tervezzük, gondoljunk a madarakra is: tervezzünk bogyós bokrokat, amelyek ágai között menedéket, fészkelőhelyet találnak, és a termésből táplálkozhatnak is.
