Tudósok felfedték az egészséges jövő titkát – Csupán ennyi lépésre van szükséged a rák megelőzéséhez

Mindenki arra vágyik, hogy hosszú és egészséges életet éljen, ezért már számtalan kutatás született a témával kapcsolatban. De vajon milyen egyszerű szokásokat vezethetünk be mindennapi életünkbe, hogy elérjük a vágyott célt? A legújabb tanulmányok szerint ugyanis nem kell drasztikus változtatásokhoz folyamodnunk azért, hogy megelőzzük a rákot és számos más betegséget. Készen állsz arra, hogy megtudd, ehhez mennyi gyaloglásra van szükséged? Íme a válasz!

Ennyi az optimális lépésszám ahhoz, hogy megelőzd a rákot!

Fotó: aire images / shutterstock

Napi lépésszám, amivel számos betegséget előzhetsz meg, köztük a rákot

Már régóta él a köztudatban az a misztikus lépésszám, amit naponta kellene megtennünk azért, hogy elkerüljük az elhízást, a rákot és a korai halált. Talán azonban a szakértők, influenszerek és fitneszguruk által korábban hangoztatott 10 ezer lépés, ami 8 kilométernek felel meg, mégsem olyan tökéletes, mint eddig hitték.

Akkor mennyi az annyi?

Ausztrál kutatók most azt állítják, hogy nem kell ilyen távolságot megtennünk azért, hogy megőrizzük egészségünket. Egy közel 60 tanulmányt vizsgáló elemzés során ugyanis azt találták, hogy mindössze már napi 7000 lépés, azaz körülbelül 5,6 kilométer is elég ahhoz, hogy csökkentsük a demencia, a szívbetegségek, illetve az egyes rákfajták kialakulásának kockázatát.

Már napi 7000 lépés is elég ahhoz, hogy csökkentsd az egyes rákfajták és egyéb betegségek kialakulásának kockázatát.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / shutterstock

Sokkoló eredmények születtek

A kutatók összevetették azoknak az embereknek az adatait, akik napi 2000, valamint, akik napi 7000 lépést tettek meg, ebből pedig kiderült, hogy a nagyobb lépésszám 25 százalékkal csökkentette a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét, továbbá közel 40 százalékkal a demencia kockázatát. Sőt a nagyobb lépésszámot követők kisebb valószínűséggel küzdöttek depresszióval, mint azok, akik mindössze napi 2000 lépést tettek meg.

Hogyan lehet ilyen mértékű pozitív hatással a séta az egészségünkre?

Bár teljesen nem világos, hogy a gyaloglás miként előzi meg a rákot és más krónikus betegségeket, a tudósok úgy gondolják, hogy áldásos hatása a hormonszint szabályozásának és az elhízás megelőzésének köszönhető, ami összekapcsolható az egészségügyi problémákkal.

Az a felfogásunk, hogy napi 10 ezer lépést kellene megtennünk, de ez nem bizonyítékokon alapul

– magyarázta Dr. Melody Ding, a tanulmány vezető szerzője a Daily Mail Onlinenak, ellenben kiemelte, hogy azok, akik a 10 ezer lépést tűztek ki célul, ha nem muszáj, ne csökkentsék ezt a számot.