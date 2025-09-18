Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Az Alzheimer-kór tünetei: jelek, amelyekre figyelni kell

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 11:15
Az Alzheimer-kór első jelei gyakran apró feledékenységgel kezdődnek, majd fokozatosan súlyosbodnak. Az Alzheimer-kór tüneteinek időben való felismerése kulcsfontosságú, mert így a betegek hamarabb kaphatnak támogatást és megfelelő gondozást.
Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, amely lassan, alattomosan változtatja meg a mindennapokat. A betegség kezdetén gyakran csak apró feledékenység, ismétlődő kérdések vagy szokatlan hangulatingadozások jelentkeznek, ezért sokan kezdetben az öregedés természetes velejárójának gondolják. Az Alzheimer-kór tüneteinek felismerése azonban létfontosságú, mert minél korábban történik a diagnózis, annál hamarabb kaphat a beteg és családja segítséget a helyzet kezeléséhez.

Alzheimer-kóros idős nénivel ül egy ápolónő az otthonában
Az Alzheimer-kórban szenvedő betegek előrehaladott állapotban segítségre szorulnak a mindennapokban. 
Fotó: Halfpoint /  Shutterstock 

Az Alzheimer-kór korai tünetei a mindennapokban

A betegség kezdetén legjellemzőbb az emlékezet romlása. Az érintettek elfelejtik a friss eseményeket, nehezen emlékeznek nevekre, időpontokra, gyakran többször is rákérdeznek ugyanarra. Előfordul, hogy a megszokott tevékenységek – például a főzés vagy a bevásárlás – is nehézséget okoznak. Az Alzheimer-kór korai tünetei közé tartozik a beszéd nehézkessé válása, a szavak keresése, illetve a figyelem és a koncentráció gyengülése is. Ezek a változások sokszor fokozatosan erősödnek, ezért fontos, hogy a családtagok észrevegyék a jeleket, és időben orvoshoz forduljanak.

Előrehaladott tünetek és viselkedésbeli változások

Ahogy a betegség súlyosbodik, az Alzheimer-kór tünetei kiterjednek a gondolkodásra, a döntéshozatalra és a térbeli tájékozódásra is. Az érintettek nehezen találnak haza, eltévedhetnek ismert környezetben is, valamint elveszíthetik a pénzügyi ügyek vagy a mindennapi házimunka irányításának képességét. A memóriazavar mellett egyre gyakoribbak a hangulati és személyiségbeli változások: az addig nyugodt ember ingerlékennyé, szorongóvá válhat, vagy éppen közömbössé a korábban fontos dolgok iránt. Az Alzheimer-kór előrehaladott stádiumában a betegek elveszítik önállóságukat, és folyamatos gondozásra szorulnak.

szomorú idős pár akik az Alzheimer-kór miatt szomorkodnak
A családtagokat is megviseli a betegség. 
Fotó: Rido /  Shutterstock 

Az Alzheimer-kór tüneteinek ismerete nemcsak a családtagok számára fontos, hanem az egész társadalom szempontjából is. Ha időben megtörténik a felismerés, a megfelelő ellátás és gondozás megszervezése sokkal eredményesebb lehet. A figyelemfelhívás, a nyílt kommunikáció és a közösségi támogatás segíthet abban, hogy a betegek és hozzátartozóik ne maradjanak egyedül ebben a nehéz küzdelemben.

