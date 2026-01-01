Szívbillentyű csere: az életmentő műtét, amikor a szív már alig bírja

A szívbillentyű irányítja a vér áramlását a szív üregei között.

Hibás működés esetén romlik a szív teljesítménye.

A billentyűszűkület és a billentyűelégtelenség is súlyos panaszokat okozhat.

A kezeletlen elváltozás szívelégtelenséghez vezethet.

A műtét időzítése meghatározza a felépülés esélyeit.

A korszerű eljárásokkal a beavatkozás biztonságosabb, mint korábban.

Szívbillentyű csere akkor kerül szóba, amikor a billentyű károsodása már jelentősen akadályozza a vér áramlását, vagy visszaáramlást okoz. A leggyakoribb okok közé tartozik a meszesedés, a reumás szívbetegség, veleszületett rendellenességek, illetve fertőzések következtében kialakuló károsodás.

A szívbillentyű csere ma már minimális beavatkozással járó operáció

Fotó: 123RF

Mikor válik szükségessé a szívbillentyű csere?

Szakértők szerint a billentyűbetegség kezdetben alig okoz panaszt, később azonban egyre gyakoribbá válik a terhelésre jelentkező légszomj, a mellkasi nyomás, a szédülés vagy az alsó végtagi ödéma. Előrehaladott állapotban már nyugalomban is jelentkezhetnek a tünetek, ami egyértelműen a beavatkozás szükségességét jelzi.

A döntés soha nem kizárólag a tüneteken alapul. Szívultrahang, terheléses vizsgálatok és egyéb kardiológiai mérések segítenek meghatározni, hogy a billentyű már nem képes megfelelően ellátni a funkcióját, és a csere halogatása kockázatot jelentene.

Milyen típusú szívbillentyűk léteznek és hogyan zajlik a műtét?

A szívbillentyű csere során két fő billentyűtípus közül választhatnak az orvosok és a betegek. A mechanikus billentyűk rendkívül tartósak, akár egy életen át is működhetnek, viszont élethosszig tartó véralvadásgátló kezelést igényelnek. A biológiai billentyűk – amelyek állati szövetből készülnek – nem igényelnek tartós vérhígítást, azonban az élettartamuk korlátozott, általában 10–15 év.

A műtét történhet hagyományos nyitott szívműtéttel, de egyre elterjedtebbek a minimálisan invazív eljárások is. Ilyen például a katéteres billentyűcsere, amelynél a beavatkozás a lágyéki ér felől történik, mellkasi megnyitás nélkül. A szakértők szerint ez különösen az idősebb vagy nagy műtéti kockázatú betegeknél jelent előnyt.