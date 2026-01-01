SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szívbillentyű csere: az életmentő műtét, amikor a szív már alig bírja

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 17:45
A szívbillentyű problémák sokáig tünetmentesek maradhatnak, ezért a megfelelő időben végzett diagnózis és műtét kulcsszerepet játszik a hosszú távú életkilátások javításában. A szívbillentyű csere sok esetben életmentő beavatkozás lehet azoknál, akiknél a billentyűk működése súlyosan károsodik
  • A szívbillentyű irányítja a vér áramlását a szív üregei között.
  • Hibás működés esetén romlik a szív teljesítménye.
  • A billentyűszűkület és a billentyűelégtelenség is súlyos panaszokat okozhat.
  • A kezeletlen elváltozás szívelégtelenséghez vezethet.
  • A műtét időzítése meghatározza a felépülés esélyeit.
  • A korszerű eljárásokkal a beavatkozás biztonságosabb, mint korábban.

Szívbillentyű csere akkor kerül szóba, amikor a billentyű károsodása már jelentősen akadályozza a vér áramlását, vagy visszaáramlást okoz. A leggyakoribb okok közé tartozik a meszesedés, a reumás szívbetegség, veleszületett rendellenességek, illetve fertőzések következtében kialakuló károsodás.

Szívbillentyű csere műtét
A szívbillentyű csere ma már minimális beavatkozással járó operáció
Mikor válik szükségessé a szívbillentyű csere?

Szakértők szerint a billentyűbetegség kezdetben alig okoz panaszt, később azonban egyre gyakoribbá válik a terhelésre jelentkező légszomj, a mellkasi nyomás, a szédülés vagy az alsó végtagi ödéma. Előrehaladott állapotban már nyugalomban is jelentkezhetnek a tünetek, ami egyértelműen a beavatkozás szükségességét jelzi.

A döntés soha nem kizárólag a tüneteken alapul. Szívultrahang, terheléses vizsgálatok és egyéb kardiológiai mérések segítenek meghatározni, hogy a billentyű már nem képes megfelelően ellátni a funkcióját, és a csere halogatása kockázatot jelentene.

Milyen típusú szívbillentyűk léteznek és hogyan zajlik a műtét?

A szívbillentyű csere során két fő billentyűtípus közül választhatnak az orvosok és a betegek. A mechanikus billentyűk rendkívül tartósak, akár egy életen át is működhetnek, viszont élethosszig tartó véralvadásgátló kezelést igényelnek. A biológiai billentyűk – amelyek állati szövetből készülnek – nem igényelnek tartós vérhígítást, azonban az élettartamuk korlátozott, általában 10–15 év.

A műtét történhet hagyományos nyitott szívműtéttel, de egyre elterjedtebbek a minimálisan invazív eljárások is. Ilyen például a katéteres billentyűcsere, amelynél a beavatkozás a lágyéki ér felől történik, mellkasi megnyitás nélkül. A szakértők szerint ez különösen az idősebb vagy nagy műtéti kockázatú betegeknél jelent előnyt.

A műtétet követően intenzív megfigyelés szükséges, majd fokozatos rehabilitáció következik. A felépülés időtartama az alkalmazott technikától és az egyéni állapottól függ, de a legtöbb beteg néhány hónapon belül visszatérhet a mindennapi tevékenységekhez.

Milyen életmódbeli változások szükségesek szívbillentyű műtét után?

A szívbillentyű csere nemcsak egy műtéti beavatkozás, hanem hosszú távú életmódváltás kezdete is. A rendszeres kardiológiai kontroll elengedhetetlen, különösen a billentyű működésének és a véralvadásgátló kezelésnek az ellenőrzése miatt.

Szakértők szerint egy fokozatosan felépített mozgásprogram javítja a szív teljesítményét és az általános állóképességet. A dohányzás elhagyása, a testsúly rendezése és a szívbarát étrend csökkenti a további szív- és érrendszeri szövődmények kialakulásának kockázatát.

Fontos a fertőzések megelőzése is, mivel bizonyos kórokozók súlyos billentyűgyulladást okozhatnak. Fogászati beavatkozások előtt gyakran antibiotikumos védelem szükséges, amit mindig az orvos határoz meg.

