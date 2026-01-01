Szívbillentyű csere: az életmentő műtét, amikor a szív már alig bírja

Szívbillentyű csere akkor kerül szóba, amikor a billentyű károsodása már jelentősen akadályozza a vér áramlását, vagy visszaáramlást okoz. A leggyakoribb okok közé tartozik a meszesedés, a reumás szívbetegség, veleszületett rendellenességek, illetve fertőzések következtében kialakuló károsodás.
Szakértők szerint a billentyűbetegség kezdetben alig okoz panaszt, később azonban egyre gyakoribbá válik a terhelésre jelentkező légszomj, a mellkasi nyomás, a szédülés vagy az alsó végtagi ödéma. Előrehaladott állapotban már nyugalomban is jelentkezhetnek a tünetek, ami egyértelműen a beavatkozás szükségességét jelzi.
A döntés soha nem kizárólag a tüneteken alapul. Szívultrahang, terheléses vizsgálatok és egyéb kardiológiai mérések segítenek meghatározni, hogy a billentyű már nem képes megfelelően ellátni a funkcióját, és a csere halogatása kockázatot jelentene.
A szívbillentyű csere során két fő billentyűtípus közül választhatnak az orvosok és a betegek. A mechanikus billentyűk rendkívül tartósak, akár egy életen át is működhetnek, viszont élethosszig tartó véralvadásgátló kezelést igényelnek. A biológiai billentyűk – amelyek állati szövetből készülnek – nem igényelnek tartós vérhígítást, azonban az élettartamuk korlátozott, általában 10–15 év.
A műtét történhet hagyományos nyitott szívműtéttel, de egyre elterjedtebbek a minimálisan invazív eljárások is. Ilyen például a katéteres billentyűcsere, amelynél a beavatkozás a lágyéki ér felől történik, mellkasi megnyitás nélkül. A szakértők szerint ez különösen az idősebb vagy nagy műtéti kockázatú betegeknél jelent előnyt.
A műtétet követően intenzív megfigyelés szükséges, majd fokozatos rehabilitáció következik. A felépülés időtartama az alkalmazott technikától és az egyéni állapottól függ, de a legtöbb beteg néhány hónapon belül visszatérhet a mindennapi tevékenységekhez.
A szívbillentyű csere nemcsak egy műtéti beavatkozás, hanem hosszú távú életmódváltás kezdete is. A rendszeres kardiológiai kontroll elengedhetetlen, különösen a billentyű működésének és a véralvadásgátló kezelésnek az ellenőrzése miatt.
Szakértők szerint egy fokozatosan felépített mozgásprogram javítja a szív teljesítményét és az általános állóképességet. A dohányzás elhagyása, a testsúly rendezése és a szívbarát étrend csökkenti a további szív- és érrendszeri szövődmények kialakulásának kockázatát.
Fontos a fertőzések megelőzése is, mivel bizonyos kórokozók súlyos billentyűgyulladást okozhatnak. Fogászati beavatkozások előtt gyakran antibiotikumos védelem szükséges, amit mindig az orvos határoz meg.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.