Érelmeszesedés: a néma veszély, amely lassan károsítja az ereket

Az érelmeszesedés során a verőerek falán zsíros, meszes plakkok rakódnak le, amelyek szűkítik az érpályát, rontják a vérkeringést és idővel akár teljes elzáródást is okozhatnak. Ez a folyamat évek alatt zajlik le, sokszor teljesen észrevétlenül, így gyakran csak akkor derül ki, amikor már súlyos következmények jelentkeznek, például szívinfarktus vagy stroke. Bár jellemzően idősebb korban gyakoribb, az egészségtelen életmód miatt egyre több fiatalt is érint.

Az érelmeszesedés kialakulásának fő okai

A betegség kialakulásában több tényező játszik szerepet. A legfontosabb kockázati tényezők közé tartozik a magas koleszterinszint, a dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és az elhízás. A mozgásszegény életmód, a túlzott alkoholfogyasztás és a tartós stressz tovább növeli a kockázatot. Az öröklött hajlam is fontos szerepet kaphat, ezért aki családjában már találkozott szív- és érrendszeri betegségekkel, fokozottan figyeljen a megelőzésre.

Az érelmeszesedés tünetei és következményei

Az érelmeszesedés alattomos, mert kezdetben nem okoz panaszokat. A tünetek csak akkor jelentkeznek, amikor az ér már jelentősen beszűkült. Ilyenkor mellkasi szorítás, terhelésre jelentkező nehézlégzés, zsibbadás, szédülés vagy járás közben lábfájdalom figyelmeztethet a problémára. A legsúlyosabb következmények közé tartozik a szívinfarktus, a stroke vagy a végtagi érszűkület, amelyek maradandó károsodást vagy akár életveszélyt is jelenthetnek.

Megelőzés és kezelés életmóddal és orvosi segítséggel

Az érelmeszesedés ellen a leghatékonyabb fegyver a megelőzés. Az egészséges, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend, a teljes kiőrlésű gabonák, a halak és a növényi olajok rendszeres fogyasztása mind hozzájárulnak az erek egészségéhez. A rendszeres testmozgás javítja a vérkeringést, segít normalizálni a testsúlyt, és csökkenti a kockázati tényezőket. A dohányzás abbahagyása és az alkoholfogyasztás mérséklése szintén nélkülözhetetlen. Ha már kialakult a betegség, a kezelés célja a folyamat lassítása és a szövődmények megelőzése. Gyógyszerek segíthetnek a koleszterin, a vérnyomás és a vércukorszint beállításában, súlyosabb esetekben pedig műtéti beavatkozásra, például értágításra vagy bypass műtétre lehet szükség.