Szívbarát karácsonyi étkezés: így maradj egészséges az ünnepekkor is

Az ünnepi szezonban sokan tapasztalják, hogy a zsíros, sós vagy túl édes ételek megterhelik a keringést. A szívbarát étrend azonban nem a lemondásról szól, hanem arról, hogy tudatosabban válasszunk alapanyagokat, fűszereket és elkészítési módokat. A karácsonyi étkezés során felszolgált ételek összetétele jelentősen befolyásolja, hogyan reagál a szervezet az ünnepi időszak terhelésére.

A halételek kiválóak szívbarát karácsonyi étkezéshez.

Milyen alapelveket érdemes követni, ha szívbarát módon szeretnénk étkezni karácsonykor?

A szívbarát étrend egyik alapja a sóbevitel csökkentése. A karácsonyi ételek között sok a sóban gazdag fogás – például a füstölt húsok, kolbászok vagy a savanyúságok –, amelyek növelhetik a vérnyomást. A só helyett érdemes fűszerekkel, friss fűszernövényekkel és citrommal ízesíteni. A szakértők szerint már kisebb változtatás is mérhető javulást hozhat a szívműködésben.

„Célszerű mértékletesen bánni a sóval, hiszen a nagyobb mennyiségű ételfogyasztás több sóbevitellel is jár, ami növelheti a vérnyomást” – kezdte lapunknak Vass Bence dietetikus. „Az alkoholt és a cukros üdítőitalokat szintén érdemes mértékletesen fogyasztani, mert jelentős kalóriabevitellel járnak. Ezek észrevétlenül emelik meg a napi energiamennyiséget, miközben érdemi tápértéket alig adnak” – hívta fel a figyelmet.

A zsiradékok mennyisége és minősége is fontos. A telített zsírok (disznózsír, vaj) helyett érdemes egészségesebb olajokat használni, például olíva- vagy repceolajat. A halak – különösen a tengeri halfélék – omega-3 zsírsavakban gazdagok, amelyek támogatják a szív és az érrendszer egészségét. A halászlé vagy grillezett lazac kiváló szívbarát karácsonyi fogás lehet.

„A szívbarát étkezés egyik legfontosabb eleme a túlzott telített zsírbevitel elkerülése. Karácsonykor sok zsíros, állati eredetű étel kerül az asztalra. Ahol lehet, érdemes alacsonyabb zsírtartalmú alapanyagot választani, például szárnyashúst vagy könnyebb halételeket, állati zsiradék helyett pedig növényi olajat. Fontos, hogy összességében is minimalizáljuk a hozzáadott zsírbevitelt, például airfryer használatával” – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy köretnek célszerű teljes kiőrlésű gabonaféléket, mint barna rizst vagy a bulgurt választani, azok ugyanis lassabban emelik a vércukorszintet és segítenek stabil energiaszintet fenntartani. A sok zöldség pedig nemcsak könnyíti az ünnepi étkezést, hanem rostokkal és antioxidánsokkal is támogatja a szívet.