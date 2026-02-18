Reagáltak a főnökei Szoboszlai elképesztő igényeire

A magyar sportrajongókon túl a Liverpool – sőt, a Real Madrid – híveit is hetek óta lázban tartja, hogyan alakul Szoboszlai Dominik jövője. Az angol sztárklub 25 éves középpályása nemrég elárulta, hogy örömmel állna a szerződéshosszabbítás elébe, de egyelőre nem történt ez ügyben előrelépés, várja a megfelelő ajánlatot. Ezen felbuzdulva gyerekkori kedvence, a Real Madrid is készenlétben várja a fejleményeket, hogy ha a Vörösök vezetői nem sietnek, majd ők lecsapnak régi kiszemeltjükre. Most azonban rossz hírt kaptak a madridiak.

A Liverpool vezetői hallani sem akarnak Szoboszlai Dominik elengedéséről: teljesítik minden kívánságát és sztárgázsit adnak neki

Fotó: AMA

A TeamTalk értesülése szerint a Liverpoolnál hallani sem akarnak a "létfontosságú sztárjukként" emlegetett Szoboszlai nyári távozásáról, még akkor sem, ha egyes hírek szerint a Real Madrid vevő is lenne rá. Ellenkezőleg: noha még 2028-ig szerződés köti az Anfieldre, a Pool-vezetők készek újratárgyalni a feltételeket a magyar labdarúgó szezonbeli szárnyalása, sokoldalúsága és vezér szerepe láttán. "Jelentős", új megállapodás készül, amelyben Szoboszlai Dominik fizetése is tükrözné a csapaton belüli növekvő befolyását.

Szoboszlai Dominik fizetése a 2,5-szeresére nőhet

Egy liverpooli hírekkel foglalkozó portál, a Rousing the Cop azt is tudni véli, hogy heti 300 ezer fontra (130 millió forint) rúgó gázsiról van szó, ami a jelenlegi 2,5-szerese.

A klubon belüli forrás szerint a főnökei készek teljesíteni Szoboszlai minden igényét, hogy hosszú távra biztosítsák a maradását. A Reallal kapcsolatos hírek ellenére nyugodtak és magabiztosak, a tárgyalások pedig haladnak, és már a 2026/27-es szezon előtt nyélbe üthetik a megállapodást. Megértik légiósunk vonzódását a Realhoz, de meg sem fontolják az eladását.

A Liverpool vezetői minden szinten "határozottan és megingathatatlanul" támogatják a megtartását; központi szerepet szánnak neki a következő szezonban is.

Szoboszlaiék legközelebb vasárnap (15.00, tv: Match 4) a Nottingham Forest vendégeként játszanak a Premier League 27. fordulójában.