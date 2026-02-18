Reagáltak a főnökei Szoboszlai elképesztő igényeire

A magyar sportrajongókon túl a Liverpool – sőt, a Real Madrid – híveit is hetek óta lázban tartja, hogyan alakul Szoboszlai Dominik jövője. Az angol sztárklub 25 éves középpályása nemrég elárulta, hogy örömmel állna a szerződéshosszabbítás elébe, de egyelőre nem történt ez ügyben előrelépés, várja a megfelelő ajánlatot. Ezen felbuzdulva gyerekkori kedvence, a Real Madrid is készenlétben várja a fejleményeket, hogy ha a Vörösök vezetői nem sietnek, majd ők lecsapnak régi kiszemeltjükre. Most azonban rossz hírt kaptak a madridiak.
A TeamTalk értesülése szerint a Liverpoolnál hallani sem akarnak a "létfontosságú sztárjukként" emlegetett Szoboszlai nyári távozásáról, még akkor sem, ha egyes hírek szerint a Real Madrid vevő is lenne rá. Ellenkezőleg: noha még 2028-ig szerződés köti az Anfieldre, a Pool-vezetők készek újratárgyalni a feltételeket a magyar labdarúgó szezonbeli szárnyalása, sokoldalúsága és vezér szerepe láttán. "Jelentős", új megállapodás készül, amelyben Szoboszlai Dominik fizetése is tükrözné a csapaton belüli növekvő befolyását.
Egy liverpooli hírekkel foglalkozó portál, a Rousing the Cop azt is tudni véli, hogy heti 300 ezer fontra (130 millió forint) rúgó gázsiról van szó, ami a jelenlegi 2,5-szerese.
A klubon belüli forrás szerint a főnökei készek teljesíteni Szoboszlai minden igényét, hogy hosszú távra biztosítsák a maradását. A Reallal kapcsolatos hírek ellenére nyugodtak és magabiztosak, a tárgyalások pedig haladnak, és már a 2026/27-es szezon előtt nyélbe üthetik a megállapodást. Megértik légiósunk vonzódását a Realhoz, de meg sem fontolják az eladását.
A Liverpool vezetői minden szinten "határozottan és megingathatatlanul" támogatják a megtartását; központi szerepet szánnak neki a következő szezonban is.
Szoboszlaiék legközelebb vasárnap (15.00, tv: Match 4) a Nottingham Forest vendégeként játszanak a Premier League 27. fordulójában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.