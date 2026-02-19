Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Átírja a sorsot az univerzum, 3 csillagjegy napokon belül meggazdagszik

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 10:30
Még ezen a héten megtörténik az, amiről sokan álmodni sem mertek. Három csillagjegy élete igazán kedvező fordulatot vesz!
Február 21. a pénzügyi újrakalibrálás kezdetét jelzi. Ezen a napon a bolygómozgások aktiválják az anyagiakkal kapcsolatos területeket, ami kedvezően hat bizonyos csillagjegyekre. Néhányan azt veszik észre, hogy képesek világosabb pénzügyi döntéseket hozni és nagy lehetőségek nyílnak meg előttük.

Három csillagjegy pénzügyi problémái megszűnnek február 21-től 

 

Bika – Visszatér a pénzügyi stabilitás

A Bikát a Vénusz uralja, amely most pozitív befolyással lesz a pénzügyekre. Mi történhet ennek hatására? A jegy képviselői végre megkapják függőben lévő kifizetéseiket, valamint váratlanul csökkennek kiadásaik. Ez nem lottónyeremény-szerű szerencse, hanem egy stabil lehetőség. Azok a Bikák, akik február 21–28. között cselekszenek, márciusra érezhető lendületet tapasztalhatnak.

Skorpió – Kevesebb adósság

A Jupiter hatására a Skorpió élete új irányt vesz, pénzügyi megállapodásokra kerülhet sor. A jegy szülöttjeire február 21-től óriási meglepetés vár: egy üzleti együttműködés komoly bevételt hoz, ennek következtében fokozatosan megszűnnek az adósságaik, majd egy rég várt előléptetésre is sor kerül. A Skorpió 2025 vége óta erős pénzügyi nyomást élhetett meg, aminek most vége szakad!

Bak – Növekvő bevétel

A Szaturnusz támogató kapcsolata a Jupiterrel közvetlenül hat a Bak megszerzett jövedelmeire, ráadásul nem is akárhogyan, ugyanis az égiek szakmai elismerést jövendölnek. A jegy képviselői egyre nagyobb tekintélyben és felelősségben részesülnek, ennek következtében pedig fizetésemelésről vagy előléptetésről kezdődnek tárgyalások. A nagy pillanat még a héten eljön!

