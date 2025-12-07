Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Ambrus névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Grépfrút fogyasztását mellőző, gyógyszert beszedő nő

Ez az egészségesnek hitt gyümölcs veszélyes lehet, ha gyógyszert szedsz

kölcsönhatás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 16:15
grépfrútgyógyszer
Igaz, hogy a gyümölcsök tele vannak vitaminnal, de bizonyos esetekben életveszélyes állapotot is okozhatnak. A grépfrút fogyasztása bizonyos gyógyszerek szedése mellett például kifejezetten veszélyes lehet.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A grépfrút és egyes gyógyszerek kölcsönhatása akár életveszélyes mellékhatásokat is okozhat.
  • Nemcsak a grépfrút, más citrusfélék is befolyásolhatják a gyógyszerek felszívódását és hatását.
  • Ha rendszeresen szedsz gyógyszert, a kezelőorvossal fontos egyeztetni a gyümölcsök, főleg a grépfrút biztonságos fogyasztásáról.

A grépfrút a kedvenc gyümölcsöd? Akkor van egy rossz hírünk: a gyümölcs olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek megzavarhatják a szervezet gyógyszerlebontó folyamatait. Ennek eredményeképp a különböző készítmények hosszabb ideig maradhatnak a véráramban, ezáltal felerősödhet a hatásuk, ami sok esetben veszélyes lehet. 

Grépfrút, más citrusfélék és gyógyszerek
Egyes citrusfélék, például a grépfrút, kölcsönhatásba léphetnek több gyógyszerrel is
Fotó: Avocado_studio /  Shutterstock 

Gondoltad volna, hogy már egy pohár grépfrútlé is megváltoztatja a gyógyszerek hatását? Az sem megoldás, ha később veszed be a gyógyszert, mert a szervezetedre gyakorolt hatása hosszú ideig fennáll.

Milyen gyógyszerek szedése mellett lehet veszélyes grépfrútot fogyasztani?

A grépfrút több gyógyszercsoporttal is kölcsönhatásba léphet. Ezek közé tartoznak a:

  • Koleszterincsökkentők: bizonyos koleszterincsökkentő készítmények hatása fokozódhat, ami izomkárosodáshoz és májproblémákhoz vezethet.
  • Vérnyomáscsökkentők: egyes gyógyszerek hatása felerősödhet, ami hirtelen vérnyomásesést, szédülést vagy akár ájulást is okozhat.
  • Szívritmuszavar elleni gyógyszerek: ezek hatékonysága megváltozhat, ami veszélyes szívritmuszavarokat eredményezhet.
  • Immunszupresszánsok: szervátültetett betegek esetében a gyógyszer túlzottan erős hatást fejthet ki, ami mellékhatásokhoz és szövődményekhez vezethet.
  • Nyugtatók és altatók: ezek hatása felerősödhet, ami túlzott álmosságot, szédülést és lassúbb reflexeket okoz.
  • Fájdalomcsillapítók: bizonyos fájdalomcsillapítók koncentrációja megemelkedhet a véráramban, ami mellékhatásokat, például szédülést és hányingert okozhat.
  • Antidepresszánsok és szorongáscsökkentők: hatásuk kiszámíthatatlanná válhat, ami aluszékonyságot vagy éppen ingerlékenységet eredményezhet.

Ha ezek közül bármelyik gyógyszercsoportba tartozó készítményt szedsz, különösen fontos, hogy konzultálj az orvosoddal a grépfrút biztonságos fogyasztásáról.

Milyen mellékhatásokra számíthatsz?

A grépfrút és bizonyos gyógyszerek együttes fogyasztása többféle mellékhatást is kiválthat, amelyek súlyos esetben akár életveszélyes állapotot is okozhatnak. Ilyen következmény lehet a szívritmuszavar, amely extrém esetben szívmegálláshoz is vezethet. Gyakori tünet a vérnyomás ingadozása is, ami fejfájást, szédülést vagy akár ájulást okozhat. Emellett jelentkezhet izomfájdalom és izomsorvadás, valamint a vesék működése is romolhat, hiszen a szervezet ilyenkor nehezebben tudja eltávolítani a gyógyszerek maradványait. Nem ritkák a neurológiai tünetek sem, például a szédülés, az álmosság, vagy a koncentrációs nehézségek. Emésztőrendszeri panaszok is előfordulhatnak, többek között hányinger vagy hasmenés.

Nem csak a grépfrút veszélyes

Habár a grépfrút az egyik legismertebb gyümölcs, amely befolyással lehet a fentebb említett gyógykészítmények hatására, az alábbi termények fogyasztásával is hasonlóképp vigyázni kell:

  • Pomelo (a grépfrút rokona, így ugyanazokat a vegyi anyagokat tartalmazza);
  • Sevillai narancs (főként lekvárokban használják, de ugyanúgy befolyásolhatja a gyógyszerek hatását);
  • Lime (egyes gyógyszerekkel kölcsönhatásba léphet);
  • Narancslé és almalé (egyes esetekben csökkenthetik a gyógyszerek felszívódását).

Létezik gyógyszerbarát grépfrút?

A tudósok már dolgoznak egy olyan grépfrút megalkotásán, amely nem lép kölcsönhatásba gyógyszerekkel. Izraeli kutatók felfedezték, hogy a grépfrút egy bizonyos génje felelős a problémás vegyületek termeléséért. Ezt a gént célzottan módosítva olyan grépfrútfajtát hozhatnak létre, amely nem veszélyes a gyógyszert szedőkre.

A kutatók a legmodernebb génszerkesztési technológiával dolgoznak azon, hogy kifejlesszék ezt a „biztonságos” változatot. Az új grépfrút külsőre és ízre ugyanolyan lesz, mint a hagyományos változat, ám a kereskedelmi forgalomba kerüléséig még éveket kell várni.

Hogyan ehető biztonsággal grépfrút gyógyszer szedése mellett?

Ha gyógyszert szedsz, de a kedvenc gyümölcsöd a grépfrút, olvasd el alaposan a betegtájékoztatót, és kérdezd meg az orvosod, hogy miként fogyaszthatod a gyümölcsöt. Gondolj arra is, hogy a grépfrútot tartalmazó ételek és italok is befolyásolhatják a gyógyszerek felszívódását. Sok citrusos üdítőital, smoothie vagy gyümölcslé tartalmazhat grépfrútkivonatot, ezért mindig érdemes elolvasni a címkéket.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu