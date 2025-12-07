Ez az egészségesnek hitt gyümölcs veszélyes lehet, ha gyógyszert szedsz

Milyen mellékhatásokra számíthatsz?

A grépfrút és bizonyos gyógyszerek együttes fogyasztása többféle mellékhatást is kiválthat, amelyek súlyos esetben akár életveszélyes állapotot is okozhatnak. Ilyen következmény lehet a szívritmuszavar, amely extrém esetben szívmegálláshoz is vezethet. Gyakori tünet a vérnyomás ingadozása is, ami fejfájást, szédülést vagy akár ájulást okozhat. Emellett jelentkezhet izomfájdalom és izomsorvadás, valamint a vesék működése is romolhat, hiszen a szervezet ilyenkor nehezebben tudja eltávolítani a gyógyszerek maradványait. Nem ritkák a neurológiai tünetek sem, például a szédülés, az álmosság, vagy a koncentrációs nehézségek. Emésztőrendszeri panaszok is előfordulhatnak, többek között hányinger vagy hasmenés.

Nem csak a grépfrút veszélyes

Habár a grépfrút az egyik legismertebb gyümölcs, amely befolyással lehet a fentebb említett gyógykészítmények hatására, az alábbi termények fogyasztásával is hasonlóképp vigyázni kell:

Pomelo (a grépfrút rokona, így ugyanazokat a vegyi anyagokat tartalmazza);

Sevillai narancs (főként lekvárokban használják, de ugyanúgy befolyásolhatja a gyógyszerek hatását);

Lime (egyes gyógyszerekkel kölcsönhatásba léphet);

Narancslé és almalé (egyes esetekben csökkenthetik a gyógyszerek felszívódását).

Létezik gyógyszerbarát grépfrút?

A tudósok már dolgoznak egy olyan grépfrút megalkotásán, amely nem lép kölcsönhatásba gyógyszerekkel. Izraeli kutatók felfedezték, hogy a grépfrút egy bizonyos génje felelős a problémás vegyületek termeléséért. Ezt a gént célzottan módosítva olyan grépfrútfajtát hozhatnak létre, amely nem veszélyes a gyógyszert szedőkre.

A kutatók a legmodernebb génszerkesztési technológiával dolgoznak azon, hogy kifejlesszék ezt a „biztonságos” változatot. Az új grépfrút külsőre és ízre ugyanolyan lesz, mint a hagyományos változat, ám a kereskedelmi forgalomba kerüléséig még éveket kell várni.

Hogyan ehető biztonsággal grépfrút gyógyszer szedése mellett?

Ha gyógyszert szedsz, de a kedvenc gyümölcsöd a grépfrút, olvasd el alaposan a betegtájékoztatót, és kérdezd meg az orvosod, hogy miként fogyaszthatod a gyümölcsöt. Gondolj arra is, hogy a grépfrútot tartalmazó ételek és italok is befolyásolhatják a gyógyszerek felszívódását. Sok citrusos üdítőital, smoothie vagy gyümölcslé tartalmazhat grépfrútkivonatot, ezért mindig érdemes elolvasni a címkéket.