Ez a szokás növeli a rák kockázatát, gyorsítja a leépülést: csökkentsd a hatását néhány egyszerű lépéssel

Szeretnél végre búcsút inteni a hétvégi másnaposságnak, a szorongásnak, illetve csökkentenéd a rák kialakulásának kockázatát? Akkor olvass tovább, ugyanis olyan módszereket hoztunk neked, amelyekkel gond nélkül korlátozhatod az alkoholfogyasztásodat.

Mérsékeld az alkoholfogyasztásodat és a rák kockázatát!

Fotó: Klaus Vedfelt

Az alkohol a mindennapjaink részévé vált, csak gondolj a társasági eseményekre.

A szeszesital-fogyasztását érdemes redukálni, mivel nagyon károsan hat a szervezetedre.

Ezekkel a tippekkel egyszerűen korlátozhatod az alkoholfogyasztásodat anélkül, hogy erőfeszítést kellene tenned.

Hogyan lehet csökkenteni az alkoholfogyasztást? A megoldás egyszerűbb, mint hinnéd!

Köztudott, hogy egyre több ember szeretné csökkenteni az alkoholfogyasztását, hiszen a szeszes ital áll a legtöbb baráti összejövetel középpontjában. Akár céges rendezvényről, akár szülinapi buliról, akár családi összejövetelről van szó, az alkohol szinte mindenhol felbukkan. Ezért nem csoda, hogy kiemelkedő szerepet tölt be az életünkben, aminek az egészségünk issza meg a levét, nem is beszélve a rák kockázatának növeléséről. Lássuk tehát azokat a trükköket, amelyekkel csökkentheted az alkoholbeviteledet.

Fontos kiemelni, hogy az alkoholfogyasztás egyáltalán nem egészséges, így a legjobb megoldás az lenne, ha teljesen kiiktatnád az életedből. Azonban már a korlátozással is sokat tehetsz az egészségedért, a jóllétedért és a kellemes közérzetedért.

Ezekkel az egyszerű trükkökkel könnyedén csökkentheted az alkoholfogyasztásodat, sőt akár ki is iktathatod az életedből

Fotó: krisanapong detraphiphat

Még a társasági esemény előtt gyakorold az alkohol finom visszautasítását

Rendkívül nehéz a baráti társaságban visszautasítani az alkoholt, hiszen te leszel a fekete bárány. Azonban vésd jól az eszedbe, hogy nem tartozol senkinek hosszas magyarázattal. Ha mégis elő szeretnél rukkolni egy nyomós indokkal, akkor már előre találd ki a frappáns kifogásodat. Például, ha vezetsz, mindenki meg fogja érteni a döntésedet.

Told el az ivást fél órával

A helyszínre érve ne fogadd el azonnal az alkoholt, hanem inkább várj előtte 30 percet. Ez a módszer az expozíciós terápiához hasonló, ami segít megküzdeni az aggodalmaiddal. Ugyanis ha ezt a trükköt alkalmazod, akkor egy kis idő elteltével el fog múlni az ivás miatti szorongásod, és rájössz, hogy igazából nincs is szükséged alkoholra.