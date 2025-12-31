Az orvos szerint ezekkel a trükkökkel megelőzheted a másnaposságot

Sokan már az év végéhez közeledve arról ábrándoznak, hogy mi kerül majd az ünnepi asztalra, na és persze a poharukba. Az üzletek polcai ilyenkor roskadoznak az egyedi ízvilágú italok alatt, amelyek ünnepi különlegességekkel kecsegtetnek a vásárlók számára. Mivel nagy a választék, sokaknak nem csak néhány üveg landol a kosarukban. A túlzott ivást azonban kellemetlen tünetek követhetik, ezért egy orvos elárulta, miket tehetsz a másnaposság ellen.
Dr. Christina Rahm, aki már több évtizede dolgozik a gyógyszeriparban, a Metronak adott interjút a másnapossággal kapcsolatban, amiből az is kiderült, hogy az alkoholt fogyasztók 64 százaléka a többet iszik az ünnepek alatt, mint szokott.
Az alkohol károsan hat a szervezetere, ezért, ha mindenképpen el akarod kerülni a másnaposságot, azt javaslom, hogy ne igyál
– kezdte Dr. Rahm, aki természetesen tisztában van azzal, hogy ezt a tanácsot nem mindenki fogadja majd meg.
A szakértő ezért felfedte a karrierje során szerzett 5 legjobb tippet, amivel enyhítheted vagy akár meg is szüntetheted a másnaposság kellemetlen tüneteit.
Ha túlzásba viszed az ivást, az biztosan meg fogod érezni
– magyarázta a szakértő, aki szerint, ha betartod a következő tanácsokat, akkor jelentősen csökkentheted az ivás negatív következményeit.
Mivel az alkohol vízhajtó hatása révén folyadékveszteséget eredményez, ezt muszáj kompenzálnod sok folyadék, valamint elektrolitokban gazdag italok bevitelével. Igyál meg egy pohár vizet lefekvés előtt, másnap pedig folytasd szervezeted hidratálását. Nyugodtan vegyél magadhoz ilyenkor magas C-vitamin tartalmú gyümölcsleveket, amelyek tápanyaggal is ellátják a szervezeted. Emellett a gyógyteák nyugtató hatásukkal hozzájárulhatnak a regenerációdhoz.
A pirítós vagy a keksz azok közé az ételek közé sorolható, amelyeket könnyen megemésztünk, valamint hozzájárulnak a vércukorszint stabilizálásához. Ezek a szénhidrátok alacsony rosttartalommal rendelkeznek és elnyelik a felesleges gyomorsavat, ezzel csökkentve a kellemetlen érzést. Másnaposan ezért részesítsd előnyben a kisebb nassolásokat, szemben a nagy étkezésekkel.
A vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók csökkentik a másnaposság tüneteit, köztük a fejfájást és a testfájdalmat, illetve a gyulladást.
Az alkohol rontja az alvás minőségét, szervezetünk regenerációjához azonban elengedhetetlen, hogy eleget pihenjünk. Amennyiben van rá lehetőséged, feküdj le nap közben is, hogy kompenzáld az éjszaka felhalmozódott alváshiányt. Ilyenkor inkább kerüld az aktivitást és fókuszálj a teljes körű feltöltődésre, ami lehetővé teszi, hogy gyorsabban feldolgozd és kiürítsd az alkoholt.
„Fő a türelem” szokták mondani és nincs ez másképp a másnaposság terén sem. A test ugyanis öngyógyító, de ehhez türelemre és pihenésre van szükség. Ne próbáld a másnaposságot még több alkohollal „gyógyítani”. Az is segíthet, ha laza tevékenységet választasz, például filmezést, ami eltereli a figyelmed.
Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan okoz az alkohol másnaposságot:
