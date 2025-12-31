Az orvos szerint ezekkel a trükkökkel megelőzheted a másnaposságot

Sokan már az év végéhez közeledve arról ábrándoznak, hogy mi kerül majd az ünnepi asztalra, na és persze a poharukba. Az üzletek polcai ilyenkor roskadoznak az egyedi ízvilágú italok alatt, amelyek ünnepi különlegességekkel kecsegtetnek a vásárlók számára. Mivel nagy a választék, sokaknak nem csak néhány üveg landol a kosarukban. A túlzott ivást azonban kellemetlen tünetek követhetik, ezért egy orvos elárulta, miket tehetsz a másnaposság ellen.

Legyél túl gyorsan a másnaposságon!

Fotó: GettyImages

Az ünnepek alatt könnyedén túlzásba lehet vinni az alkoholfogyasztást.

Az emberek mintegy 64 százaléka ilyenkor a szokásosnál többet iszik.

Az alábbi trükkök segítenek abban, hogy megelőzd a másnaposságot vagy könnyebben túllendülj rajta.

Ezeket a trükköket vesd be, hogy megelőzd vagy megszüntesd a másnaposságot

Dr. Christina Rahm, aki már több évtizede dolgozik a gyógyszeriparban, a Metronak adott interjút a másnapossággal kapcsolatban, amiből az is kiderült, hogy az alkoholt fogyasztók 64 százaléka a többet iszik az ünnepek alatt, mint szokott.

Az alkohol károsan hat a szervezetere, ezért, ha mindenképpen el akarod kerülni a másnaposságot, azt javaslom, hogy ne igyál

– kezdte Dr. Rahm, aki természetesen tisztában van azzal, hogy ezt a tanácsot nem mindenki fogadja majd meg.

A szakértő ezért felfedte a karrierje során szerzett 5 legjobb tippet, amivel enyhítheted vagy akár meg is szüntetheted a másnaposság kellemetlen tüneteit.

Ha túlzásba viszed az ivást, az biztosan meg fogod érezni

– magyarázta a szakértő, aki szerint, ha betartod a következő tanácsokat, akkor jelentősen csökkentheted az ivás negatív következményeit.

1. Hidratálj

Mivel az alkohol vízhajtó hatása révén folyadékveszteséget eredményez, ezt muszáj kompenzálnod sok folyadék, valamint elektrolitokban gazdag italok bevitelével. Igyál meg egy pohár vizet lefekvés előtt, másnap pedig folytasd szervezeted hidratálását. Nyugodtan vegyél magadhoz ilyenkor magas C-vitamin tartalmú gyümölcsleveket, amelyek tápanyaggal is ellátják a szervezeted. Emellett a gyógyteák nyugtató hatásukkal hozzájárulhatnak a regenerációdhoz.