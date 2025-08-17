Dermesztő: ez történne a testeddel, ha 3 napig nem ennél!

Az emberi test számtalan kihívásnak van kitéve nap, mint nap, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt években az online térben egyre népszerűbbek lettek az olyan diétás divatok, mint a hosszabb vagy időszakos böjt, hiszen a fitnesz-influenszerek azt állítják, hogy egy kis szünet a kedvenc nassolnivalóinktól különböző egészségügyi előnyökkel járhat a testünk számára.

Az emberi test szántalan kihívásnak van kitéve nap, mint nap. Mi történne, ha 3 napig nem ennénk semmit? / Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

Az emberi test valóban sok mindent kibír?

Talán hallottál már a 12/12-es böjtről (amikor minden étkezést 12 órás időablakban ejtünk meg) vagy az 5:2 diétáról, de mi történne, ha teljesen extrém módra váltanál, és 24, 36 vagy akár 72 órán át semmit sem ennél? Elég szélsőségesnek hangzik, nemde? Egy YouTube-on közzétett szimuláció szerint a tested számos mechanizmust indít be, hogy működőképes maradj étel nélkül.

6–10 óra böjt:

Hat–tíz órányi étkezés nélküli idő után a szervezet felhasználja az utolsó étkezésedből származó tápanyagkészleteket. Ezt követően a hasnyálmirigy glukagont kezd termelni, hogy szabályozza a vércukorszintet, és fokozódik az éhségérzet.

16–24 óra böjt:

Ha elérjük a 16 órát evés nélkül, beindul az autofágia folyamata, vagyis a test elkezdi lebontani és újrahasznosítani a sérült sejteket energiatermelés céljából. A videó szerint ez a folyamat akár rákos sejtek elpusztításában is szerepet játszhat, bár ezt az orvosi szakértők vitatják. Ugyanakkor a növekedési hormonok szintje is megemelkedik, hogy lassítsa az izomvesztést.

24–48 óra böjt:

A 24 órát követően a test szinte teljesen a zsírtartalékaira támaszkodik, miközben a többi szerv intenzív javító üzemmódba kapcsol.

48–72 óra böjt:

A 48 órás böjt után az autofágia folyamata fokozódik, miközben a test további energiát keres. Néhány ember mentális tisztaság és kognitív előnyök fokozódásáról számol be, bár az éhség ekkor már rendkívül erős lehet. A harmadik napra a test túlélési módba kapcsol, és a Queen Mary University of London kutatásai szerint „többszervi átalakulás” is bekövetkezhet.

Mennyire biztonságos a 72 órás böjt?

Bár egyesek három napig vízen és feketekávén élhetnek, ez nem jelenti, hogy mindenkinek biztonságos lenne. Ha a cél a testsúlykezelés, a Johns Hopkins Medicine szerint a túl hosszú böjt akár ellenkező hatást is kiválthat, mivel a test éhezési módba kapcsol, és zsírt kezd raktározni. Ezen kívül a ketózis során fáradtság, fejfájás és agyi köd is jelentkezhet. - olvasható a LabBible cikkében.

Íme a szimulációs videó erről: