Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Téli feltöltődés pár lépésben: egyszerű ünnepi szokások, melyekkel sokat tehetsz az egészségedért

hagyomány
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 12:15
karácsonyegészség
A karácsony hallatán sokaknak a roskadozásig teli asztalok, az édességek végeláthatatlan kínálata, a poharak koccanása és az egész napos pihenés jut eszükbe. Pedig léteznek olyan egészséges ünnepi szokások, amiket te is könnyedén elsajátíthatsz. Lássuk, melyek ezek!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Sokan közülünk ezt a meghitt időszakot óriási habzsi-dőzsivel töltik, ami nagyon kellemetlen emésztési problémákhoz vezethet és a hangulatunkra is rányomhatja a bélyegét. Ha azonban szeretnéd újult erővel kezdeni a 2026-os évet, csak ezzel a néhány egyszerű ünnepi szokással kell gazdagítanod a régi hagyományokat.

Havas hídon sétáló, boldog család, akiknek ez az ünnepi szokásuk része.
Ezeket az ünnepi szokásokat könnyedén elsajátíthatod, ha ránk hallgatsz / Fotó: Shutterstock 
  • A friss levegőn való séta csodákra képes.
  • Nézz meg egy kedves, karácsonyi filmet.
  • A hidegterápia elképesztő egészségügyi előnyökkel jár.
  • Süss egészséges finomságot, és tarts egy kis énidőt.

Egészséges ünnepi szokások, amiket a tested és a lelked is meghálál

Akár egészségtudatosabbá szeretnél válni, akár a formád megtartása a cél, vagy egyszerűen csak rosszullét nélkül szeretnéd élvezni az ünnepeket, akkor bőven elég, ha elsajátítod ezt a pár egyszerű szokást.

Sétálj egy nagyot

Nincs is jobb, mint egy családi séta a friss levegőn, amit nemcsak a lelked, hanem az emésztőrendszered is meg fog hálálni. Már számtalan tanulmány kimutatta, hogy mennyi előnyünk származhat a gyaloglásból, ami többek között fokozza a bélben a véráramlást, így elősegítve az étel és a gázok mozgatását.

Kuckózzatok be egy meghitt karácsonyi film vagy mese elé

Az ünnepi időszak tele van lélekemelő filmekkel, ezért semmiképp se hagyd ki ezt a kikapcsolódási lehetőséget. Ezek az alkotások ugyanis növelik a dopaminszintedet, miközben segítenek ellazulni. Válasszatok közösen egy karácsonyi kedvencet és kuckózzatok be elé.

Anya és lánya együtt süt, ami már ünnepi szokássá vált.
Süss egészséges süteményeket a gyerekekkel! / Fotó: GettyImages

Vedd rá magad egy hideg vizes merülésre

Az elmúlt években nagy népszerűségre tett szert a hidegterápia, ami nagyon pozitív hatást gyakorol a szervezetünkre. Előnyei között említhető, hogy növeli a mentális állóképességet, javítja a vérkeringést, fokozza az immunrendszer működését, az anyagcserét és a zsírvesztést, emellett pedig csökkenti az izomfájdalmat.

Próbálj ki egészséges recepteket

Jól tudjuk, hogy a karácsonyi sütik 99 százaléka tele van felesleges kalóriákkal, hiszen rengeteg cukrot és zsírt tartalmaznak. Az interneten azonban már számtalan egészséges recept közül válogathatsz, amelyek sokkal kevesebb kalóriát tartalmaznak, mint a tradicionális verziók. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a jól bevált, hagyományos édességek sem maradhatnak ki a repertoárból, azonban, ha az asztalra egészséges változat is kerül, az sosem baj.

Tarts egy kis énidőt

Tisztában vagyunk azzal, hogy az ünnepi időszak a szeretteinkkel töltött minőségi időről szól, azonban ne feledkezz meg az énidőről se. Ahhoz, hogy energiával telve kezdhesd meg az új évet, elengedhetetlen, hogy olykor magadra is koncentrálj, átgondold az elmúlt évedet és hálát adj a jó dolgokért.

Az alábbi videó segítségével te is készíthetsz otthon egészséges karácsonyi sütiket:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu