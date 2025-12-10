Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ezek a legbizarrabb ünnepi szokások a világ körül – Hajmeresztő, amit a csehek tesznek

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 13:45
A karácsonyt világszerte ünneplik, ezt az időszakot azonban minden nép más-más hagyománnyal színesíti. Az ünnepi szokások ugyanis merőben eltérhetnek egymástól az egyes országokban, de sokszor pont ezek varázsolják oly egyedivé a különleges időszakot.
A karácsonyt számos hagyomány övezi, amelyeket az őseinktől vagy más országok népeitől vettünk át és természetesen nemcsak országonként, hanem családonként is eltérőek lehetnek. Összességében azonban elmondható, hogy a magyarok viszonylag szolid tradíciókat követnek, más kultúrákhoz képest. Vannak ugyanis olyan ünnepi szokások, amelyek hallatán sokaknak még a haja is égnek állna, hiszen egyesek fejszére lépkednek, míg mások bizarr ételeket esznek. A világon tehát számos olyan hagyomány létezik, amit egyesek furcsának vagy elrettentőnek találhatnak, ezért hoztunk egy válogatást a legkülönlegesebb karácsonyi népszokásokról.

Egy Krampuszjelmezes ember Németországban ahol az ünnepi szokás a Krampuszüldözés a Krampusnacht fesztiválon.
Ezek a legbizarrabb ünnepi szokások a világ körül – hajmeresztő, amit a csehek tesznek / Fotó: Franceschina Andrea /  Shutterstock 
  • Katalóniában a gyerekek farönköt ütlegelnek az ajándékokért.
  • Ausztriában Krampusz-jelmezt öltenek.
  • Csehországban cipőket dobálnak és fejszére taposnak.
  • Grönlandon bálnabőrt esznek.
  • Szlovákiában a család legidősebb tagja pudingot dob a mennyezetre.

A legbizarrabb ünnepi szokások a világ körül

1. Katalónia: székletürítő rönkök

Katalónia több, nem mindennapi hagyománnyal is büszkélkedhet, köztük a „székletet ürítő rönkökkel”. Az ünneplők két héttel karácsony előtt jókedvű lényeket alkotnak, amit az étkezőasztalra állítanak, hogy minden nap enni adjanak neki. Ezt követően szenteste botokkal verik meg a cuki lényt, hogy kiürítse a gyerekek ajándékait. 
Emellett pedig a katalóniai betlehemekben egy székelő figura, a caganer is fel szokott bukkanni.

2. Németország, Ausztria: Krampusz 

A Krampusz, a Télapó ijesztő barátja, egy sátáni lény, akinek az a feladata, hogy megbüntesse a rossz gyerekeket. Ezt a mitikus, szőrös figurát – ami Németországból, pontosabban az osztrák-bajor alpin folklórból származik – patákkal, valamint hatalmas szarvakkal ábrázolják és december 5-én ünneplik Németországban és Ausztriában a Krampusnacht elnevezésű fesztiválon. Az eseményen gyakran rendeznek felvonulást is, amelyen sokan öltenek magukra Krampusz jelmezt és üldözik egymást az utcákon.

3. Csehország: cipődobálás, fejszére taposás

Az ünnepi időszak környékén a cseh nők egy rafinált fortéllyal igyekeznek megjövendölni, hogy milyen szerelmi élet vár rájuk a következő évben. Ennek kiderítésére a hajadonok a bejárati ajtónak háttal állnak, majd cipőjüket hátradobják. Ha a cipő orra az ajtó felé mutat, akkor az illetőnek nagy valószínűséggel közeleg az esküvője, ami azt jelenti, hogy már a következő 12 hónapban kimondhatja boldogító igent.
Továbbá említésre méltó az a rettenetesen balesetveszélyes szokás, miszerint, ha valaki egész évben egészséges akart maradni, akkor rá kellett lépnie egy fejszére a karácsonyi asztal alatt.

Grönlandon az ünnepi szokások közé tartozik a bálnabőr fogyasztás.
Te kóstoltad már a bálnabőrt? Grönlandon ez a furcsaság karácsonyi hagyomány részeként kerül az ünnepi asztalra / Fotó: Chris Christophersen /  Shutterstock 

4. Grönland: bálnabőr fogyasztása

Ha nem repesel a tenger gyümölcseiért, ami a modern világban már ugyanúgy felkerülhet az ünnepi asztalra, mint a töltött káposzta, akkor mit szólsz egy kis bálnabőrhöz? A mattak, avagy nyers bálnabőr zsírral a legbizarrabb karácsonyi ételek közé tartozik, de ide sorolható a kiviak is. Az utóbbinál egy madarat csomagolnak a fóka bőrébe, majd hónapokra elássák, miután pedig lebomlott, elfogyasztják.

5. Szlovákia: pudingdobálás

A szlovákok furcsa, karácsonyi hagyománya, hogy a család legidősebb tagja vacsoránál a pudingból dob egy adagot a mennyezetre. A hiedelem szerint, minél több étel marad a plafonon, annál több szerencsében lesz része a családnak a következő évben.

Érdekelnek még további furcsa szokások? Nézd meg az alábbi videót:

 

 

