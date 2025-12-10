A karácsonyt számos hagyomány övezi, amelyeket az őseinktől vagy más országok népeitől vettünk át és természetesen nemcsak országonként, hanem családonként is eltérőek lehetnek. Összességében azonban elmondható, hogy a magyarok viszonylag szolid tradíciókat követnek, más kultúrákhoz képest. Vannak ugyanis olyan ünnepi szokások, amelyek hallatán sokaknak még a haja is égnek állna, hiszen egyesek fejszére lépkednek, míg mások bizarr ételeket esznek. A világon tehát számos olyan hagyomány létezik, amit egyesek furcsának vagy elrettentőnek találhatnak, ezért hoztunk egy válogatást a legkülönlegesebb karácsonyi népszokásokról.

Ezek a legbizarrabb ünnepi szokások a világ körül – hajmeresztő, amit a csehek tesznek / Fotó: Franceschina Andrea / Shutterstock

Katalóniában a gyerekek farönköt ütlegelnek az ajándékokért.

Ausztriában Krampusz-jelmezt öltenek.

Csehországban cipőket dobálnak és fejszére taposnak.

Grönlandon bálnabőrt esznek.

Szlovákiában a család legidősebb tagja pudingot dob a mennyezetre.

A legbizarrabb ünnepi szokások a világ körül

1. Katalónia: székletürítő rönkök

Katalónia több, nem mindennapi hagyománnyal is büszkélkedhet, köztük a „székletet ürítő rönkökkel”. Az ünneplők két héttel karácsony előtt jókedvű lényeket alkotnak, amit az étkezőasztalra állítanak, hogy minden nap enni adjanak neki. Ezt követően szenteste botokkal verik meg a cuki lényt, hogy kiürítse a gyerekek ajándékait.

Emellett pedig a katalóniai betlehemekben egy székelő figura, a caganer is fel szokott bukkanni.

2. Németország, Ausztria: Krampusz

A Krampusz, a Télapó ijesztő barátja, egy sátáni lény, akinek az a feladata, hogy megbüntesse a rossz gyerekeket. Ezt a mitikus, szőrös figurát – ami Németországból, pontosabban az osztrák-bajor alpin folklórból származik – patákkal, valamint hatalmas szarvakkal ábrázolják és december 5-én ünneplik Németországban és Ausztriában a Krampusnacht elnevezésű fesztiválon. Az eseményen gyakran rendeznek felvonulást is, amelyen sokan öltenek magukra Krampusz jelmezt és üldözik egymást az utcákon.

3. Csehország: cipődobálás, fejszére taposás

Az ünnepi időszak környékén a cseh nők egy rafinált fortéllyal igyekeznek megjövendölni, hogy milyen szerelmi élet vár rájuk a következő évben. Ennek kiderítésére a hajadonok a bejárati ajtónak háttal állnak, majd cipőjüket hátradobják. Ha a cipő orra az ajtó felé mutat, akkor az illetőnek nagy valószínűséggel közeleg az esküvője, ami azt jelenti, hogy már a következő 12 hónapban kimondhatja boldogító igent.

Továbbá említésre méltó az a rettenetesen balesetveszélyes szokás, miszerint, ha valaki egész évben egészséges akart maradni, akkor rá kellett lépnie egy fejszére a karácsonyi asztal alatt.