Rohasztott madár vagy sült hernyó? – A leghihetetlenebb ünnepi ételek a világon

Extrém fogások, amik vagy teljesen felforgatják a gyomrodat, vagy megirigyled őket. Készülj a kultúrsokkra! Ezek a világ legfurcsább ünnepi ételei.
A Mopane féreg (ami valójában egy hernyó), egy igazán különleges és fehérjedús ünnepi csemege Dél-Afrikában. Sütve vagy szárítva tálalják az ínyencséget, és a helyi közösségekben ez nemcsak egy egyszerű finomság, hanem ünnepi státuszszimbólum is. Bár nálunk ez elképzelhetetlen lenne, máshol ugyanúgy hozzátartozik a meghitt családi vacsorához, mint nálunk egy meleg halászlé.
Lengyelországban és Litvániában a karácsonyi vacsora nemcsak gasztronómiai élmény, de egy kész spirituális szertartás is. A 12 fogásos ünnepi vacsora Jézus 12 apostolát szimbolizálja. Az ételek között céklaleves, különböző halak, gomba, pirog, savanyú káposzta és mákos desszert is szerepel.
A hagyomány szerint minden fogásból enni kell, hogy boldog legyen az új év.
Nem vicc. Japánban a karácsonyi menü egyenlő egy jó nagy KFC kosárral. A „Kurisumasu ni wa Kentakkii!” kampány 1974-ben indult, és azóta is milliók rohamozzák meg a gyorséttermeket december 24-én.
A szokás annyira népszerű, hogy akár előre egyeztetett foglalást is intézni kell a ropogós csirkemenüért. Az biztos, hogy egyedi hangulatot teremt az ünnepekre, és legalább a háziasszonyoknak sem a stresszes sütés-főzésről szól csak az ünnep.
Panaszkodtál már arra, hogy kiszáradt a pulyka? Akkor gondolj az grönlandi karácsonyra, ahol egyes vidékeken fókák tetemében erjesztett, rohasztott madarat fogyasztanak. Ez a Kiviak nevezetű, hagyományos finomság. Egy erjesztett, nyers karácsonyi ételkülönlegesség, amit itthon biztosan csak a legbátrabbak próbálnának ki. De a helyiek szerint igazi ünnepi ínyencség!
Az olasz karácsonyi menü maga a „La Vigilia” – azaz a „hét hal ünnepe”. Szenteste hétféle különböző tengeri finomságot szolgálnak fel. Például sült tintahalat, garnélát, tőkehalat, kagylót… és még sorolhatnánk.
Ez a hagyomány a vallásos böjtből ered, viszont mára inkább egy gasztronómiai fesztivállá alakult.
Néhány világkörüli vacsoraelemre tényleg kikerekednek a szemeink. Valószínű, hogy idén nem próbáljuk ki rohasztott madarat – bár a gyorséttermi last minute menü még nem olyan elképzelhetetlen. De ezek a bizarr ünnepi ételek emlékeztethetnek minket valamire; hogy a karácsony és az újév meghittsége nem a tökéletes étlapon és a drága hozzávalókon múlik, hanem a közös hagyományok felidézésén.
Így készül a sült hernyó:
