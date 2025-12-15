Rohasztott madár vagy sült hernyó? – A leghihetetlenebb ünnepi ételek a világon

Extrém fogások, amik vagy teljesen felforgatják a gyomrodat, vagy megirigyled őket. Készülj a kultúrsokkra! Ezek a világ legfurcsább ünnepi ételei.

Sült hernyó és tengergyümölcsei: ez az 5 étel elképzelhetetlen lenne a hazai karácsonyi konyha menüjében

A Mopane különleges és fehérjedús ünnepi csemege Dél-Afrikában.

Lengyelországban és Litvániában egy tucatnyi fogás kerül a vacsoraasztalra.

Japánban karácsony este milliók látogatnak gyorséttermekbe.

A Kiviak hagyományos grönlandi finomságnak számít.

A La Vigilia különleges olasz karácsonyi vacsora.

1. Dél-afrikai sült hernyó

A Mopane féreg (ami valójában egy hernyó), egy igazán különleges és fehérjedús ünnepi csemege Dél-Afrikában. Sütve vagy szárítva tálalják az ínyencséget, és a helyi közösségekben ez nemcsak egy egyszerű finomság, hanem ünnepi státuszszimbólum is. Bár nálunk ez elképzelhetetlen lenne, máshol ugyanúgy hozzátartozik a meghitt családi vacsorához, mint nálunk egy meleg halászlé.

2. 12 fogásos vacsora

Lengyelországban és Litvániában a karácsonyi vacsora nemcsak gasztronómiai élmény, de egy kész spirituális szertartás is. A 12 fogásos ünnepi vacsora Jézus 12 apostolát szimbolizálja. Az ételek között céklaleves, különböző halak, gomba, pirog, savanyú káposzta és mákos desszert is szerepel.

A hagyomány szerint minden fogásból enni kell, hogy boldog legyen az új év.

3. Japán karácsony = KFC

Nem vicc. Japánban a karácsonyi menü egyenlő egy jó nagy KFC kosárral. A „Kurisumasu ni wa Kentakkii!” kampány 1974-ben indult, és azóta is milliók rohamozzák meg a gyorséttermeket december 24-én.

Kurisumasu ni wa Kentakkii: Japán karácsony a KFC-ben / Fotó: Hiroshi-Mori-Stock / Shutterstock

A szokás annyira népszerű, hogy akár előre egyeztetett foglalást is intézni kell a ropogós csirkemenüért. Az biztos, hogy egyedi hangulatot teremt az ünnepekre, és legalább a háziasszonyoknak sem a stresszes sütés-főzésről szól csak az ünnep.

4. Ünnepi rohasztott madár

Panaszkodtál már arra, hogy kiszáradt a pulyka? Akkor gondolj az grönlandi karácsonyra, ahol egyes vidékeken fókák tetemében erjesztett, rohasztott madarat fogyasztanak. Ez a Kiviak nevezetű, hagyományos finomság. Egy erjesztett, nyers karácsonyi ételkülönlegesség, amit itthon biztosan csak a legbátrabbak próbálnának ki. De a helyiek szerint igazi ünnepi ínyencség!