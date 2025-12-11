Karácsony a középkorban: ilyen bizarr ételekkel és hedonista partival ünnepelt a kor embere

A gyertyák meghitt fénye és a kandalló melege a középkor embere számára is a szeretet és az összetartozás ünnepét jelentette. Alábbi cikkünkben elmeséljük, hogyan ünnepelték Jézus születését a XIV-XV. században, milyen volt a karácsony a középkorban, bemutatjuk az egykori ünnepi asztalokat, az egyházi szertartásokat, a várak lakóinak fényűző lakomáit és a parasztházak szerény, de szívmelengető örömeit, feltárva, hogyan élte meg ezt a különleges időszakot a korabeli társadalom két különböző rétege.

A karácsony a középkorban a lakomákról szólt / Fotó: Photo Beto / GettyImages

A középkori karácsonyok legfontosabb szereplője az egyház volt.

A hosszú böjti időszak után végre eljöhetett a test örömeinek és a lakomák ideje.

A nemesek bőséges lakomákat tartottak, míg az egyszerű parasztemberek saját terményeiket fogyasztották, ilyenkor hús is került az asztalukra.

A fényűző várakban és a szerény parasztházakban is a remény, a megújulás és az újrakezdés időszaka volt a karácsony.

Karácsony a középkorban: 12 napos, lakomával és bolondozással teli ünnep

A modern karácsony villódzó fényei és a romantikus karácsonyi dallamok kavalkádja közepette nehéz elképzelni, hogyan ünnepelhettek elődeink a XIV-XV. században, egyáltalán, milyen lehetett a karácsony a középkorban? Pedig az akkori karácsonyok is a szeretet, a közösség és a remény mélyen átélt ünnepei voltak, bár a külsőségek pompája és a mindennapi élet szürkesége közötti kontraszt talán még élesebb lehetett, különösen a hatalmas várak lakói és a szerény parasztházak népe között.

Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy a középkorban a karácsony nem a legfontosabb vallási ünnep volt; a húsvét, illetve Gyümölcsoltó Boldogasszony – Jézus fogantatása, amit március 25-én tart az egyház – jelentősebb ünnepnek számított akkoriban.

Noha közvetlen írásos források nem, vagy csak elvétve maradtak fenn a korszakból, a korabeli krónikák, egyházi dokumentumok, régészeti leletek, ikonográfiai és képzőművészeti források utalásai, részletei alapján rekonstruálni lehet, hogy milyenek lehettek a karácsonyok 500-600 esztendővel ezelőtt.