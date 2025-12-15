Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Sokkoló: ezekben a mindennapi ételekben is rovarfehérje van – Így ismerheted fel az összetevők között

fenntartható étkezés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 09:45
egészséges ételekrovarfehérje fogyasztás
A boltok polcai már tulajdonképpen tele vannak olyan élelmiszerekkel, amikben használnak rovarokból kinyert anyagokat. A legtöbben úgy eszünk belőle rendszeresen, hogy fogalmunk sincs róla – pedig lehet, hogy ma reggel is egy olyan pékáruval indítottad napot, amiben rovarfehérje van…Mutatjuk, hogyan ismerheted fel ezeket az ételeket.

A fenntartható élelmiszer-termelés új korszakba lépett – és vele együtt a rovarfehérje is belopózott a szupermarketek polcaira. Most nem valami bizarr gasztrotrendről van szó, hanem tudatos szabályozásról: az EU már több rovaralapú összetevőt is engedélyezett az élelmiszergyártásban.

Rovarfehérje egy étterem kínálatában sült rovarokból.
Valóban a rovarfehérje a globális táplálkozás jövője?  / Fotó: Ton Ponchai /  Shutterstock 
  • Rovarfehérje az E-kódok között van feltüntetve az élelmiszerekben, például édességekben, halrudakban és péksüteményekben.
  • A rovarfogyasztás veszélyei közé tartozik az allergia és az is, hogy akár toxikus anyagokkal is szennyezettek lehetnek. 
  • Az összetevők között a kárminsavat és a sellakkot figyeljük. 

Rovarfehérje: az új „titkos összetevő”, amit már most is megeszünk

A titok nyitja? Az apró betűs E-kódok az élelmiszerekben. Az E120 (kárminsav) és E904 (sellak) kódok mögött olyan összetevők lapulnak, amelyeket rovarokból, például bíbortetvekből vagy lakkbogarakból vonnak ki. Ezeket nemcsak csokoládékhoz vagy cukorkákhoz használják, hanem felvágottakhoz, virslikhez és péksüteményekhez is.

Most biztosan azon gondolkodsz; „milyen ételekben lehet rovarfehérje?”

A lista hosszabb, mint hinnéd. Íme néhány példa azokról az ételekről, amiket valószínűleg te is rendszeresen megvásárolsz és rovarfehérjét tartalmaznak:

  • csokis, bevonatos cukorkák, drazsék – a piros színezék gyakran kárminból származik
  • rózsaszín fánkok, gyümölcsös csokik – színezésre használnak rovareredetű anyagot
  • sós kekszek
  • marcipán tortadíszek, mignon – gyakori a rejtett rovarösszetevő
  • felvágottak, virslik, májkrémek – a húsipari termékek egy részében kárminsavat használnak színezéshez
  • gyümölcsjoghurtok
  • halrudak, halikrák – szintén gyakori a kármin
  • gabonapelyhek
  • csokis kekszek, csokiba mártott gyümölcsök – ezekben a fényes felületet a sellak biztosítja

De miért kerül bele a rovarfehérje az ételbe?

Az Európai Bizottság eddig négy rovarfajt – lisztkukac, sáska, alombogár-lárva és házi tücsök – engedélyezett élelmiszerként. Ezek fagyasztva, szárítva vagy porítva kerülhetnek az összetevők közé. Az ok: a rovarok olcsóbb, fenntarthatóbb fehérjeforrások, mint a hagyományos állati eredetű alapanyagok.

A rovarfehérjék előnyei közé tartozik a magas tápanyagtartalom, a kisebb ökológiai lábnyom, és az alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátás – viszont nem mindenki örül az ötletnek.

Allergia, undor, vagy jövő? – A rovarfogyasztás veszélyei

Az ízeltlábúak fogyasztásának vannak árnyoldalai is: 

  • előfordulhat, hogy toxikus anyagokkal szennyezettek
  • nem emészthető részeik is vannak
  • allergiás reakciók is kialakulhatnak

Így tudod felismerni az E-kódokat az élelmiszerekben

Ha szeretnéd tudni, mit is eszel valójában, nézd meg a csomagoláson:

E120 = kárminsav → bíbortetűből nyert színezék

E904 = sellak → rovarváladékból nyert fényesítő anyag

Ezután csak rajtad áll, hogy a kosaradba kerülnek-e ezek a termékek. Bár a rovarfehérje sok szempontból a jövő élelmiszere lehet, az emberek nagy része még nem áll készen arra, hogy tudatosan is a tányérjára tegye. 

Mit szól az utca embere a rovarfogyasztáshoz? Az alábbi videóból megtudod:

