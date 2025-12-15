Sokkoló: ezekben a mindennapi ételekben is rovarfehérje van – Így ismerheted fel az összetevők között

A fenntartható élelmiszer-termelés új korszakba lépett – és vele együtt a rovarfehérje is belopózott a szupermarketek polcaira. Most nem valami bizarr gasztrotrendről van szó, hanem tudatos szabályozásról: az EU már több rovaralapú összetevőt is engedélyezett az élelmiszergyártásban.

Valóban a rovarfehérje a globális táplálkozás jövője? / Fotó: Ton Ponchai / Shutterstock

Rovarfehérje az E-kódok között van feltüntetve az élelmiszerekben, például édességekben, halrudakban és péksüteményekben.

A rovarfogyasztás veszélyei közé tartozik az allergia és az is, hogy akár toxikus anyagokkal is szennyezettek lehetnek.

Az összetevők között a kárminsavat és a sellakkot figyeljük.

Rovarfehérje: az új „titkos összetevő”, amit már most is megeszünk

A titok nyitja? Az apró betűs E-kódok az élelmiszerekben. Az E120 (kárminsav) és E904 (sellak) kódok mögött olyan összetevők lapulnak, amelyeket rovarokból, például bíbortetvekből vagy lakkbogarakból vonnak ki. Ezeket nemcsak csokoládékhoz vagy cukorkákhoz használják, hanem felvágottakhoz, virslikhez és péksüteményekhez is.

Most biztosan azon gondolkodsz; „milyen ételekben lehet rovarfehérje?”

A lista hosszabb, mint hinnéd. Íme néhány példa azokról az ételekről, amiket valószínűleg te is rendszeresen megvásárolsz és rovarfehérjét tartalmaznak:

csokis, bevonatos cukorkák, drazsék – a piros színezék gyakran kárminból származik

– a piros színezék gyakran kárminból származik rózsaszín fánkok, gyümölcsös csokik – színezésre használnak rovareredetű anyagot

– színezésre használnak rovareredetű anyagot sós kekszek

marcipán tortadíszek, mignon – gyakori a rejtett rovarösszetevő

– gyakori a rejtett rovarösszetevő felvágottak, virslik, májkrémek – a húsipari termékek egy részében kárminsavat használnak színezéshez

– a húsipari termékek egy részében kárminsavat használnak színezéshez gyümölcsjoghurtok

halrudak, halikrák – szintén gyakori a kármin

– szintén gyakori a kármin gabonapelyhek

csokis kekszek, csokiba mártott gyümölcsök – ezekben a fényes felületet a sellak biztosítja

De miért kerül bele a rovarfehérje az ételbe?

Az Európai Bizottság eddig négy rovarfajt – lisztkukac, sáska, alombogár-lárva és házi tücsök – engedélyezett élelmiszerként. Ezek fagyasztva, szárítva vagy porítva kerülhetnek az összetevők közé. Az ok: a rovarok olcsóbb, fenntarthatóbb fehérjeforrások, mint a hagyományos állati eredetű alapanyagok.