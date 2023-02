Ezt nem hiszed el! Ez az 5 legrosszabb magyar étel a külföldiek szerint

Sok mindenről híres kis hazánk, egyebek mellett a magyar konyháról, melynek számtalan ínycsiklandozó finomságot köszönhetünk. Éppen ezért meglepő az a Taste Atlas által közzétett lista, amelyen azokat az ételeket rangsorolják, amelyek finoman szólva sem nyerték el a külföldiek tetszését.

Egészen meglepő fogások kaptak helyet a negatív listán Fotó: Pixabay

Korábban már mi is foglalkoztunk a hagyományos ételeket, autentikus recepteket, népszerű alapanyagokat bemutató gasztro-oldallal, nemrég ugyanis a világ legjobb 100 tortáját állította össze, amelyen 5 ismert magyar finomság is helyet kapott. A Mindegette szerint azonban a mostani válogatásuk már kicsit sem teszi a magyarokat boldoggá, hiszen sokak kedvence étele kapott helyet azon a listán, amelyek a külföldieknek kicsit sem jöttek be. Meg kell hagyni, valóban akad olyan étel a felsorolásban, ami hazánkban sem a legnagyobb kedvenc, ugyanakkor egészen érthetetlen fogások is helyet kaptak a listán.

Lássuk azt az 5 magyar ételt, amik a legrosszabb minősítést kapták!

5. Kókuszkocka

Teljesen értethetetlen, hogy sokak kedvenc sütije is felkerült a listára, hiszen a csokoládéba mártott, kókuszban meghempergetett piskóta Magyarország mellett Lengyelországban, Szlovákiában és a Balkánon is elég népszerű édesség. Ami teljesen érthető, hiszen jóformán minden édességet kedvelő ember szereti.

4. Vadas marha

Vékonyra szelt főtt marhahús tejszínes mártással, amely sárgarépából, hagymából, petrezselyemből, babérlevélből, fekete borsból és tejfölből áll. A legtöbbször zsemlegombóccal fogyasztjuk – írja a mindmegette.hu. Már csak azért is érdekes, hogy felkerült a kicsit sem impozáns listára, mert amellett, hogy nagyon finom, még a külföldi szószos ételekhez is nagyon hasonlít.

3. Pacalpörkölt

Ez az egyetlen étel, amivel talán egyet is lehet érteni, hiszen a gyomorból készült fogás még a magyaroknál is sokaknál kiveri a biztosítékot. Az oldal azt írja róla, hogy a „jellemzően nyílt tűzön, bográcsban készül", de a tűzhelyen is elkészíthető. Pacalból, hagymából, fokhagymából, pirospaprikából és csípős paprikából áll. Az a legjobb, ha friss kenyérrel, savanyúsággal és főtt burgonyával fogyasztjuk.

2. Burgonyaleves

Szintén egy olyan fogás, amiben nem találunk olyan összetevőt, amiért a leggyűlöltebb étetlek között kellett helyet kapnia. A burgonyából, lisztből, hagymából, paprikából, paradicsomból, sárgarépából és fehérrépából álló finom levest jellemzően petrezselyemmel, zellerrel, köménymaggal, sóval és borssal ízesítjük, egy kis tejföllel megbolondítva.

1. Rakott palacsinta

Azt hiszem, ebben talán mindenki egyetért, hogy már az is totál elfogadhatatlan, hogy egyáltalán felkerült erre a listára, de az már kb. minden túlmegy, hogy még ráadásul az első helyet is kapta. Jogosan adódik a kérdés, hogy milyen rakott palacsintát kóstoltak azok az ítészek, akik a legrosszabb magyar ételnek ítélték? Mert mi tényleg nem tudunk mást elképzelni, minthogy valami borzalmas zugárusnál fogyasztottak belőle, aminek ráadásul semmi köze nem volt az eredeti ételhez. Hiszen a magyarok nagy kedvencét csak még tökéletesebbé teszi, hogy a rakott palacsintát sütés után olvasztott csokival vonják be.

Mik azok a magyar ételek, amik a ti listátokra kerültek volna fel?