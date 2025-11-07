Terjed, mint a pestis: így tehetsz idén az influenza ellen

Az influenza nem „nátha”, hanem egy hirtelen kezdődő, lázas vírusfertőzés, amelyet az influenzavírus különböző altípusai okoznak. A betegség általában a téli hónapokban tetőzik, és járvány formájában terjed. A gyors terjedést az influenzavírus állandó mutációs képessége okozza – ezért van szükség minden évben új védőoltásra.

Az influenzafertőzés gyakori jelei a náthás tünetek, láz és ízületi fájdalom.

Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

Hogyan ismerhető fel az influenza?

Az influenza jellegzetes tünetei hirtelen, néhány óra alatt jelentkeznek. A betegeknél magas láz (akár 39–40 °C), hidegrázás, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom, torokfájás és száraz köhögés alakul ki. Sokszor erős kimerültség, étvágytalanság és alvászavar is kíséri.

A megfázással ellentétben az influenza nem enyhe orrfolyással kezdődik, és a levertség sokkal erősebb. A betegség több napig tartó lázzal, majd hosszan elhúzódó gyengeséggel járhat. A legtöbben 7–10 nap alatt gyógyulnak, de a teljes regeneráció hetekig eltarthat.

A komplikációk – például tüdőgyulladás, arcüreggyulladás, hörghurut vagy szívizomgyulladás – főként a legyengült immunrendszerű embereknél fordulnak elő. A szakértők szerint ezek miatt az influenza soha nem „csak” egy betegség, hanem komoly egészségügyi kockázat.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Az influenza általában otthon is kezelhető, de bizonyos tünetek esetén mindenképp orvosi ellátás szükséges:

39 °C feletti, tartós láz,

nehézlégzés, mellkasi fájdalom,

zavartság, extrém gyengeség,

terhesség alatti megbetegedés,

vagy krónikus betegség (pl. szív-, tüdő-, cukorbetegség) mellett fellépő tünetek.

A kezelés alapja a pihenés, bőséges folyadékbevitel és lázcsillapítás. Súlyosabb esetekben az orvos vírusellenes gyógyszert is felírhat, amely a tünetek kezdetétől számított 48 órán belül a leghatékonyabb. Antibiotikumot csak bakteriális szövődmény esetén szabad alkalmazni, mert az influenza vírusfertőzés, így antibiotikumra önmagában nem reagál.

Hogyan előzhető meg a betegség?

A leghatékonyabb megelőzés az évenkénti influenzaoltás, amely minden szezonban az aktuális vírustörzsek ellen nyújt védelmet. A szakértők kiemelik, hogy az oltás nem okoz influenzát – az oltóanyag elölt vagy legyengített vírust tartalmaz. A védőoltás különösen javasolt:

60 év felettieknek,

várandósoknak,

krónikus betegségben szenvedőknek,

egészségügyi dolgozóknak,

és azoknak, akik zárt közösségben (pl. iskolában, irodában) dolgoznak.

Emellett a kézmosás, a tüsszentés és köhögés etikettje, a rendszeres szellőztetés és a vitaminban gazdag táplálkozás is segíti az immunrendszer védekezését.