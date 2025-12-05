Az immunrendszer működése az évekkel lassul.

A fertőzések elleni védekezésben különösen fontos a védekezőrendszer támogatása.

Az immunrendszer támogatása különféle étrend-kiegészítőkkel, valamint életmódbeli változtatásokkal lehetséges.

Az immunrendszer működése az évek előrehaladtával változik: lassabban reagál, könnyebben túlterhelődik, és nehezebben gyógyul. A fertőzések ezért 50 felett gyakrabban okoznak elhúzódó panaszokat vagy szövődményeket. A jó hír az, hogy életmóddal, tudatosan kialakított szokásokkal és a védekezőrendszer célzott támogatásával ilyen korban is hatékony lehet a védekezés fertőzések ellen.

A fertőzések ellen számos módon védekezhetünk, többek között higiéniai szabályok szigorú betartásával.

Fotó: 123RF

Miért fogékonyabb a szervezet a fertőzések iránt 50 felet?

A fertőzések kialakulásának esélye több élettani változás miatt nő. Az immunrendszer természetes öregedése (immunosenescence) miatt kevesebb védősejt aktiválódik, lassabban reagál a szervezet a kórokozókra, és a gyulladás lezárása is nehezebben történik meg.

A hormonális változások – különösen a menopauza után – befolyásolják a nyálkahártyák nedvességét és védekezőrétegét, ami fogékonyabbá teszi a légutakat és a húgyutakat. A magas vérnyomás, a cukorbetegség vagy az ízületi betegségek is gyengítik a fertőzésekkel szembeni ellenállást.

Szakértők szerint a folyamatos stressz, az alváshiány és a mozgásszegény életmód tovább csökkenti az immunrendszer hatékonyságát. Mindez együtt eredményezi azt, hogy 50 felett egy egyszerű megfázás is tovább tarthat, és nagyobb eséllyel alakul ki szövődmény.

Mindennapi szokások a fertőzések ellen

A megelőzés alapja a tudatos mindennapi higiéné. A rendszeres és alapos kézmosás, a gyakran érintett felületek fertőtlenítése, valamint a zsúfolt helyek kerülése járványidőszakban jelentősen csökkenti a megbetegedések esélyét.

Az immunrendszer támogatása szintén elengedhetetlen. A változatos, rostban és vitaminokban gazdag étrend – zöldségekkel, gyümölcsökkel, halakkal és teljes értékű gabonákkal – erősíti a szervezet természetes védekezését. A D-vitamin pótlása különösen ajánlott, mivel 50 felett a szervezet egyre kevésbé képes előállítani.