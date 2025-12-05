Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Vilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Így védekezhetsz hatékonyan a fertőzések ellen 50 felett

Így védekezhetsz hatékonyan a fertőzések ellen 50 felett

immunerősítés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 11:15
egészségvédekezésfertőzés50 felett
Az egészséges immunrendszer 50 felett is fenntartható, de tudatosabb odafigyelést igényel. A fertőzések kockázata ebben az életkorban természetesen nő, ezért a szakértők szerint a megelőzésnek kiemelt szerepe van. Mutatjuk, mi mindent tehetsz a különféle fertőzések ellen.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • Az immunrendszer működése az évekkel lassul.
  • A fertőzések elleni védekezésben különösen fontos a védekezőrendszer támogatása.
  • Az immunrendszer támogatása különféle étrend-kiegészítőkkel, valamint életmódbeli változtatásokkal lehetséges.

Az immunrendszer működése az évek előrehaladtával változik: lassabban reagál, könnyebben túlterhelődik, és nehezebben gyógyul. A fertőzések ezért 50 felett gyakrabban okoznak elhúzódó panaszokat vagy szövődményeket. A jó hír az, hogy életmóddal, tudatosan kialakított szokásokkal és a védekezőrendszer célzott támogatásával ilyen korban is hatékony lehet a védekezés fertőzések ellen.

Kilincs letörlése fertőzések ellen
A fertőzések ellen számos módon védekezhetünk, többek között higiéniai szabályok szigorú betartásával.
Fotó: 123RF

Miért fogékonyabb a szervezet a fertőzések iránt 50 felet?

A fertőzések kialakulásának esélye több élettani változás miatt nő. Az immunrendszer természetes öregedése (immunosenescence) miatt kevesebb védősejt aktiválódik, lassabban reagál a szervezet a kórokozókra, és a gyulladás lezárása is nehezebben történik meg.

A hormonális változások – különösen a menopauza után – befolyásolják a nyálkahártyák nedvességét és védekezőrétegét, ami fogékonyabbá teszi a légutakat és a húgyutakat. A magas vérnyomás, a cukorbetegség vagy az ízületi betegségek is gyengítik a fertőzésekkel szembeni ellenállást.

Szakértők szerint a folyamatos stressz, az alváshiány és a mozgásszegény életmód tovább csökkenti az immunrendszer hatékonyságát. Mindez együtt eredményezi azt, hogy 50 felett egy egyszerű megfázás is tovább tarthat, és nagyobb eséllyel alakul ki szövődmény.

Mindennapi szokások a fertőzések ellen

A megelőzés alapja a tudatos mindennapi higiéné. A rendszeres és alapos kézmosás, a gyakran érintett felületek fertőtlenítése, valamint a zsúfolt helyek kerülése járványidőszakban jelentősen csökkenti a megbetegedések esélyét.

Az immunrendszer támogatása szintén elengedhetetlen. A változatos, rostban és vitaminokban gazdag étrend – zöldségekkel, gyümölcsökkel, halakkal és teljes értékű gabonákkal – erősíti a szervezet természetes védekezését. A D-vitamin pótlása különösen ajánlott, mivel 50 felett a szervezet egyre kevésbé képes előállítani.

A napi séta vagy a mérsékelt intenzitású mozgás (például nordic walking, úszás vagy könnyű erősítés) javítja a vérkeringést és aktiválja az immunsejteket. A megfelelő alvásról sem szabad megfeledkezni: a szakértők szerint a pihentető, 7–8 órás alvás az immunrendszer egyik legerősebb támogatója.

Mikor érdemes extra védelem vagy orvosi támogatás?

A fertőzések gyakori vagy elhúzódó megjelenése esetén érdemes orvosi kivizsgálást kérni, különösen akkor, ha valaki krónikus betegséggel él. Az influenza elleni védőoltás, valamint a tüdőgyulladás elleni oltás 50 felett különösen ajánlott, mert jelentősen csökkenti a súlyos szövődmények esélyét.

Ha valaki rendszeresen szed gyógyszert – például vérnyomáscsökkentőt vagy autoimmun betegségek kezelésére szolgáló készítményeket –, érdemes megbeszélni orvosával, hogy ezek hogyan hatnak az immunrendszerre.

Szakértők szerint 50 felett a tudatosság a legnagyobb védelem: a test jelzéseinek felismerése, a korai orvoshoz fordulás és az egészséges rutin kialakítása együtt biztosítja, hogy a fertőzések kevésbé legyenek megterhelők, és gyorsabban múljanak el.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu