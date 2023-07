Az időutazó elárulta: ekkor tudjuk meg a hosszú élet titkát - Videó

Egy titokzatos közösségi média-felhasználó, aki egy 2671-ból érkező időutazónak vallja magát, állítja, hogy létező dolog a hosszú élet titka, és most azt is elárulta, hogy mikor fedezik fel azt az emberek.

Újabb jóslattal állt elő az időutazó Fotó: Pixabay

Eno Alaric, akit theradianttimetraveller néven is ismernek, már több mint 479 ezer követőre tett szert azzal, hogy szokatalan állításokat tesz közzé a jövőbeli eseményekről. Az alkotó korábban figyelmeztetett már a Földdel kapcsolatos ikerbolygókra, de az idegen látogatókra is. Most azonban elárulta, hogy az emberek 2024 elején miket fognak felfedezni.

Figyelem! Sokan nem hiszitek el, hogy igazi időutazó vagyok, ezért íme egy rövid összefoglaló a közeljövőről

- írta a több mint 47 ezer megtekintést elérő videójában Eno, majd sorolni kezdte a hamarosan bekövetkező dolgokat:

2024. január 13.: Felfedezik a halhatatlanság kristályát, amely örök életet ad annak, aki megérinti. Azonban ennek ára van, ha megérinti, idővel minden érzelmet elveszít, és látni fogják, ahogy az univerzum a semmivé pusztul

Felfedezik a halhatatlanság kristályát, amely örök életet ad annak, aki megérinti. Azonban ennek ára van, ha megérinti, idővel minden érzelmet elveszít, és látni fogják, ahogy az univerzum a semmivé pusztul 2024. április 2.: A Richter-skála szerinti 9,8-as földrengés lesz, a "Big John" néven ismert helyen a Szent András-törésnél. A természeti katasztrófa 750 láb (228,6 méter) magas megatsunamit okoz és elpusztítja a kaliforniai partvonal nagy részét .

A Richter-skála szerinti 9,8-as földrengés lesz, a "Big John" néven ismert helyen a Szent András-törésnél. . 2024. május 22.: Létrejön egy folyadék, amit megérintve az ember tükörképe önálló tudatot kap. A tudós, aki ezt megalkotta, egy egész tavat teremtett erre a célra, az úgynevezett: "A Nagy Tükör-tó".

A Tiktok követőit megosztották a fent említett kijelentések. Egyesek nem hitték el, hogy igazak lehetnek, mások pedig nem akarták, hogy ezek megvalósuljanak.

Az embereknek nem szabad elérni/birtokolni a halhatatlanságot!!

- magyarázta az egyik kommentelő.

Nos, eddig hány jóslata vált valóra?

- kételkedett az időutazó pontosságában egy másik hozzászóló, akit a Daily Star idézett.

