Fiatalos megjelenés, energikus test? Ezek az egyszerű délkelet-ázsiai szokások megváltoztatják az életed

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 07:15
Hidd el, 40, 50, sőt 60 fölött sem áll meg az élet! Ha te is fiatalos megjelenésre és energikus testre vágysz, próbáld ki ezeket az egyszerű, délkelet-ázsiai szokásokat és mondj igent egy hosszú, boldog és egészséges életre!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Cikkünkben olyan mindennapokba beilleszthető rituálékat gyűjtöttünk össze, amelyekkel rendkívüli fittségre és fiatalos megjelenésre tehetsz szert. Ezek a Délkelet-Ázsiából származó szokások ugyanis lehetővé teszik az egészséges öregedést és a hosszabb élettartamot.

Fiatalos megjelenéssel rendelkező középkorú nő a parkban
Ezeket ki ne hagyd, ha fitt és fiatalos megjelenésre vágysz!
Fotó: Shutterstock 

Fiatalos megjelenésre és energikus testre vágysz? Íme a titok!

A következő rituálékat nagyon könnyedén alkalmazhatod annak érdekében, hogy meghosszabbítsd az életedet. Készen állsz? Vedd sorra és építsd be őket a mindennapjaidba!

  • Ne edd túl magad, fókuszálj a jóllakottság érzésére

A túlevés rengeteg problémával járhat, különösen, ha rendszeres. A japánok ezért úgy tartják, hogy addig egyél, amíg 80 százalékban jól nem laksz. Ne zsúfold tele a tányérodat mindenféle fogással, emellett pedig szánj időt a nyugodt étkezésekre. Évezz ki minden falatot ahelyett, hogy habzsolnál.

  • Izzadj, nem kell hozzá edzőterem

Az izzadás rendkívül egészséges, hiszen hozzájárul a szervezet méregtelenítéséhez, valamint a fertőzések elleni védelemhez is. Így akár az edzőteremben izzasztod meg magad, akár a szauna mellett teszed le a voksodat, mindkettőből hatalmas előnyt kovácsolhatsz.

  • Indítsd lassan a reggelt

A reggeli nagy rohanás rányomhatja a bélyegét az egész napodra, ami miatt stresszesek és ingerlékenyek érezheted magad. Délkelet-Ázsiában azonban az emberek nagy hangsúlyt fektetnek a nyugodt napkezdésre, akik a képernyő görgetése nélkül kortyolják el a kávéjukat. A kutatások pedig azt bizonyítják, hogy már csupán fél óra békesség boldogabbá tesz és pozitívan hat a memóriára.

Fiatalos megjelenésű nő egészségesen reggelizik
Étkezésnél habzsolás helyett élvezd ki az ízeket.
Fotó: GettyImages
  • Sétálj, amennyit csak tudsz

Ha teheted, használj a lift helyett lépcsőt, a tömegközlekedés helyett pedig inkább menj gyalog. Ugyanis már számos korábbi tanulmány kimutatta a séta egészségre gyakorolt pozitív hatásait, ami többek között karbantartja az izmokat, redukálja a stresszt, serkenti az anyagcserét, illetve csökkenti a rák kialakulásának kockázatát.

  • Fektess hangsúlyt a társas kapcsolatokra

Délkelet-Ázsiában hatalmas értéket képvisel a család, ami rendkívül jó hatással van a mentális egészségre. Hiszen míg a magány öregíti az agyat, addig a közösség megállíthatja ezt a folyamatot. Szeretteid közelsége ugyanis boldogsághormonokat szabadít fel, ami nagyban hozzájárul a mentális jólléthez.

  • Tartsd szem előtt a minőségi pihenést

Egy 2022-es tanulmány szerint a rövid, de rendszeres pihenőidők lelassíthatják az agy öregedését és javíthatják a memóriát. Az emberek Malajzia egyes részein például délben bezárják az üzleteket és pihenőre mennek. Ha teheted, erről te se mondj le!

Az alábbi dokumentumfilm a 100 évesek titkait tárja fel:

