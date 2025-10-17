Tényleg egészségesebb, aki fiatalabbnak látszik? Elképesztő felfedezést tettek tudósok

Az emberiség ősidők óta keresi az örök fiatalság forrását. Ahogy a várható élettartam folyamatosan növekszik, a fiatalos megjelenés megőrzésének vágya még fontosabbnak tűnik, mint valaha. Hovatovább, egy friss holland kutatás szerint a külső megjelenésünk az egészségünk állapotáról is tanúskodhat.

A mindennapi mozgás a testünk egészségére és a szellemi frissességünkre is hatással van

Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock

Az arcunk az egészségünk tükre?

Az említett holland tanulmány keretében 50 és 80 év közötti férfiakat és nőket vizsgáltak meg, összesen 2679 főt. Mindenkiről készült profi fotó, amelyet egy független zsűri értékelt; azt igyekeztek eltalálni, hány évesek lehetnek a képeken szereplő személyek. A becsült életkort összevetették a tényleges születési dátummal és az egészségügyi adatokkal. Az eredmény meglepő volt: azok, akik öt évvel fiatalabbnak látszottak, több komoly betegséget is elkerültek.

Ezek a betegségek kerülhetnek el, ha fiatalos a külsőd

A kutatás kimutatta, hogy a fiatalabbnak látszó embereknél ritkábban fordult elő:

A fiatalos külsővel rendelkező személyeknek nem csak a fizikai egészségük volt jobb. A kognitív teszteken is jobban teljesítettek, vagyis szellemileg frissebbek maradtak.

Nem csak a genetika számít

Felvetődik a kérdés, hogy a fiatalos külső a jó gének vagy a mindennapi szokások eredménye? A kutatók szerint mindkettő befolyásolja. A dohányzás és a túlzásba vitt napozás bizonyítottan öregíti a bőrt, és közben a szervezetben is károkat okoz. A testsúly is trükkös, mert egy kevéske túlsúly optikailag kisimíthatja a ráncokat, de ettől még nem lesz valaki egészségesebb. Az összefüggések hátterében sejtszintű folyamatok állhatnak. Például a kollagéntermelés csökkenése egyszerre öregíti a bőrt és gyengíti a csontokat.

Mit tehetünk önmagunkért?

Ha valaki fiatalosabbnak néz ki a koránál, az tényleg utalhat jobb egészségi állapotra. Ez nem csak bók. A lassabb öregedésért pedig mi magunk is sokat tehetünk. A legfontosabb, hogy:

hagyd abba a dohányzást;

óvd a bőröd a túl sok napsütéstől;

étkezz kiegyensúlyozottan;

mozogj rendszeresen.

Ha mindezt megfogadod, a pozitív hatások nem csupán a tükörben látszanak majd, hanem a belső szerveid állapota és a szellemi frissességed tekintetében is megmutatkoznak.