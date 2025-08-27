Lehet, eddig te is rosszul mostad a zöldséget, gyümölcsöt – megbetegedhetsz, ha nem így csinálod

A zöldség és gyümölcs mosása sokkal fontosabb, mint hinnéd. El sem tudod képzelni, hogy amikor kihúzol egy répát a földből, milyen veszélyek leselkednek rád. Természetesen a zöldség és gyümölcs fogyasztás nagyon egészséges és szükséges a szervezeted számára, de az cseppet sem mindegy, hogy a mosatlan termékekkel még mit juttatsz a testedbe.

Eddig te is rosszul mostad a zöldséget és a gyümölcsöt?

Fotó: New Africa / Shutterstock

A zöldség és gyümölcs mosása kulcsfontosságú

A zöldségek és gyümölcsök mosása nem valami túlértékelt divathóbort, hanem tudományosan igazolt tény, hogy ha nem teszed meg, nagy bajba kerülhetsz. Az Environmental Working Group minden évben közzéteszi a 12 legmagasabb növényvédő szereket tartalmazó élelmiszer listáját. Ezeknek a Dirty Dozen néven ismert gyümölcsöknek és zöldségeknek a fogyasztása komoly veszélyt jelenthet az egészségedre, ha nem megfelelően mosod meg azokat. 2025-ben a lista a következőket tartalmazza: eper, őszibarack, szőlő, cseresznye, nektarin, körte, alma, szeder, spenót, burgonya, áfonya és leveles zöldségek, mint a kelkáposzta, a kelbimbó és a mustár.

Az élelmiszer-tudományi szakember, Dr. Bryan Quoc Le szerint fontos szerepe van a zöldségkeféknek és a salátacentrifugáknak a háztartásban, főleg akkor, ha Dirty Dozen zöldségek és gyümölcsök fogyasztásáról van szó.

Miután megmosta és alaposan megszárította a termékeit, Dr. Le egy szűrővel ellátott gyümölcstároló dobozba teszi ezeket, hogy minél tovább megőrizzék a frissességüket.



Zöldség és gyümölcs mosása: miután megmostad, megszárítottad, szűrős dobozban érdemes tárolni

Fotó: Target Shot / Shutterstock

A szakértő azt javasolja, hogy ha teheted, válassz bio termékeket, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsd a növényvédőszerekkel való érintkezést. Ám nem csupán a vegyszerek okozhatnak komoly betegségeket, hanem a talajban található baktériumok is. Ezek közül a leggyakoribb az E. coli baktérium, amely olyan méreganyagokat termelhet, amelyek bélrendszeri gyulladást és súlyos szövődményeket okozhatnak. A kórokozó ürülékkel, széklettel kerül a külvilágba, és szennyezheti az élelmiszert, vizet, talajt is. Európában legfontosabb fertőző forrás a szarvasmarha, mely tünetmentesen hordozza a kórokozót, azonban más állatokból – például juh, kecske, őz, ló, kutya, macska, madarak – is kimutatták. Élelmiszerekre leggyakrabban szarvasmarha-ürülékkel, trágyával, vagy azzal szennyezett vízzel, illetve piszkos kézzel kerülhetnek a baktériumok. Ezért rendkívül fontos, hogy a gyümölcsöket, zöldségeket tényleg nagyon alaposan mosd meg és lehetőleg hámozd le a héját.

Dr. Bryan Quoc Le, aki a Wisconsin-Madison Egyetemen szerzett élelmiszer-tudományi doktorátust, néhány tanácsot ad, hogyan mosd meg a zöldségeket és gyümölcsöket.