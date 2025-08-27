Lehet, eddig te is rosszul mostad a zöldséget, gyümölcsöt – megbetegedhetsz, ha nem így csinálod

A zöldség és gyümölcs mosása sokkal fontosabb, mint hinnéd. El sem tudod képzelni, hogy amikor kihúzol egy répát a földből, milyen veszélyek leselkednek rád. Természetesen a zöldség és gyümölcs fogyasztás nagyon egészséges és szükséges a szervezeted számára, de az cseppet sem mindegy, hogy a mosatlan termékekkel még mit juttatsz a testedbe.
A zöldségek és gyümölcsök mosása nem valami túlértékelt divathóbort, hanem tudományosan igazolt tény, hogy ha nem teszed meg, nagy bajba kerülhetsz. Az Environmental Working Group minden évben közzéteszi a 12 legmagasabb növényvédő szereket tartalmazó élelmiszer listáját. Ezeknek a Dirty Dozen néven ismert gyümölcsöknek és zöldségeknek a fogyasztása komoly veszélyt jelenthet az egészségedre, ha nem megfelelően mosod meg azokat. 2025-ben a lista a következőket tartalmazza: eper, őszibarack, szőlő, cseresznye, nektarin, körte, alma, szeder, spenót, burgonya, áfonya és leveles zöldségek, mint a kelkáposzta, a kelbimbó és a mustár.
Az élelmiszer-tudományi szakember, Dr. Bryan Quoc Le szerint fontos szerepe van a zöldségkeféknek és a salátacentrifugáknak a háztartásban, főleg akkor, ha Dirty Dozen zöldségek és gyümölcsök fogyasztásáról van szó.
Miután megmosta és alaposan megszárította a termékeit, Dr. Le egy szűrővel ellátott gyümölcstároló dobozba teszi ezeket, hogy minél tovább megőrizzék a frissességüket.
A szakértő azt javasolja, hogy ha teheted, válassz bio termékeket, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsd a növényvédőszerekkel való érintkezést. Ám nem csupán a vegyszerek okozhatnak komoly betegségeket, hanem a talajban található baktériumok is. Ezek közül a leggyakoribb az E. coli baktérium, amely olyan méreganyagokat termelhet, amelyek bélrendszeri gyulladást és súlyos szövődményeket okozhatnak. A kórokozó ürülékkel, széklettel kerül a külvilágba, és szennyezheti az élelmiszert, vizet, talajt is. Európában legfontosabb fertőző forrás a szarvasmarha, mely tünetmentesen hordozza a kórokozót, azonban más állatokból – például juh, kecske, őz, ló, kutya, macska, madarak – is kimutatták. Élelmiszerekre leggyakrabban szarvasmarha-ürülékkel, trágyával, vagy azzal szennyezett vízzel, illetve piszkos kézzel kerülhetnek a baktériumok. Ezért rendkívül fontos, hogy a gyümölcsöket, zöldségeket tényleg nagyon alaposan mosd meg és lehetőleg hámozd le a héját.
Dr. Bryan Quoc Le, aki a Wisconsin-Madison Egyetemen szerzett élelmiszer-tudományi doktorátust, néhány tanácsot ad, hogyan mosd meg a zöldségeket és gyümölcsöket.
„Bár léteznek kereskedelmi forgalomban kapható, kimondottan erre a célra kifejlesztett mosószerek, a tanulmányok azt mutatják, hogy a víz önmagában is hatékony, ha helyesen használják” – mondta Dr. Le. Hozzátette, hogy a leveles zöldségeket hideg víz alatt kell öblíteni és óvatosan kézzel megdörzsölni, a bogyós gyümölcsöket és a puha héjú gyümölcsöket, mint a szőlő és a cseresznye, hideg folyóvíz alatt finoman meg kell rázogatni, az almát és a körtét vízzel lemosni vagy vízben áztatni lehet, az őszibarackot és a nektarint hideg víz alatt kell öblíteni vagy ecetoldatban (1 rész ecet 3 rész víz) áztatni.
A gyökérzöldségeket pedig dörzsölni kell vagy kefével súrolni. Dr. Le hozzátette, hogy ő bizony minden esetben kefével esik neki a gyökérzöldségeknek. „Kemény nylon sörtéjű keféket használok, amelyek hatékonyan eltávolítják a szennyeződéseket a résekből anélkül, hogy károsítanák a zöldségeket”. Ez ráadásul olcsó megoldás, hiszen egy egyszerű kefét néhány forintért is megkapsz. Ezzel súrolhatod a burgonyát, a sárgarépát, fehérrépát, édesburgonyát, zellert, karalábét, céklát, sőt még a gyömbért is.
A szakértő a salátacentrifugát használja leveles zöldségek mosására, de még a bogyós gyümölcsök tisztítására is kiválóan alkalmas. A tál és a beépített szűrő segítségével könnyű követni Dr. Le tanácsát, hogy a bogyós gyümölcsöket és a vékony héjú gyümölcsöket „óvatosan rázogassuk a folyóvíz alatt”. Egyszerűen töltsd meg a tálat vízzel, keverd meg a kezeddel, majd emeld fel a szűrőt, hogy a gyümölcsökről lecsöpögjön a víz, és megszáradhassanak. Dr. Le hozzátette, hogy az összes terméket alaposan meg kell szárítani vagy törölgetni, hogy ne romoljanak meg hamar.
De vajon mit mond a NÉBIH szakembere erről? Nézd meg a videót és megtudod!
