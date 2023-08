Baj lehet a sok gyümölcsből. Ez a 4 jel figyelmeztet a veszélyre

A mai napig sokan gondolják azt, hogy a gyümölcsökkel pótolják étrendjükben a nehezebb ételeket. Ez alapvetően nem rossz terv, persze csak akkor, ha tudjuk, hogy hol a határ. Igaz, hogy a gyümölcsök tele vannak antioxidánsokkal és vitaminokkal, amik nagyon fontosak a szervezetnek, de a mértéktelen gyümölcscukor fogyasztása sem igazán egészséges. A Mindmegette 4 jelről ír, melyek veszélyre figyelmeztethetnek.

Fotó: Pixabay

1. Folyton Fel vagy puffadva

A gyümölcsök fruktózt, vagyis gyümölcscukrot tartalmaznak. Azonban sokak szervezete nem képes nagy mennyiségű fruktózt megfelelően feldolgozni. A szakemberek szerint az emberek 40 százaléka szenved fruktóz malabszorpciótól, ami azt jelenti, hogy a gyümölcscukor nem szívódik fel megfelelően a vékonybélben. Ennek a következménye, hogy a fruktóz fermentálódik, ami puffadást és bélgázokat okoz.

2. Hasmenésed van

Ha a fruktóz nem szívódik fel megfelelően a szervezetben, az hasmenést, hasi görcsöket és fejfájást is okozhat. Így ha megeszel egy hatalmas tál gyümölcssalátát, ne csodálkozz, ha utána többször kell meglátogatnod a mosdót, mint általában...

3. Nem tudsz lefogyni

Már hetek óta átálltál az egészséges étrendre, edzeni is elkezdtél, de egyszerűen nem olvadnak le rólad a kilók? Simán lehet, hogy ennek hátterében is a túl sok gyümölcsfogyasztás áll. Persze, a fruktóz sokkal egészségesebb, mint a hozzáadott, finomított cukor, de ha minden étkezés során megeszel egy kis gyümölcsöt, akkor egyszerűen túl sok cukrot viszel be a szervezetedbe ahhoz, hogy lefogyj.

4. Állandóan éhes vagy

Ha gyümölcsöt eszel, nagyjából fél óráig úgy érzed, hogy tele vagy, de utána újból korogni kezd a gyomrod. Ennek pedig az az oka, hogy a fruktóz nem indukálja a leptin felszabadulását, ami a jóllakottság érzetéért felelős. Szóval ha gyümölcsöket eszel, akkor fogyassz mellé fehérjékben vagy zsírban gazdag ételeket is (például egy kis görög joghurtot vagy sajtot), hogy a hosszabb távon is megmaradjon a teltségérzet.