Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Bandázsolt banán egy férfi kezében a zöldségesnél

Ne dőlj be: ez az igazi különbség a bio és a hagyományos banán között

bio
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 07:45
Banángyümölcsvegyszerár-érték arány
Az utóbbi években a boltok polcain egyre gyakrabban bukkan fel a bio banán. A címkéje sokakat megnyugtat, az ára viszont elbizonytalaníthat. Megéri a drágább banánt választani, vagy teljesen felesleges luxus?
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Elsőre egyszerűnek tűnhet a különbség a hagyományos és a bio banán között, hiszen a bio termékek termesztésénél általában kevesebb vegyszert alkalmaznak. A banán esetében azonban minél jobban körbejárjuk a kérdést, annál kevésbé egyértelmű ez a különbség.

Bio banán
A banán esetében nem egyértelmű, hogy a bio vagy a hagyományos termés egészségesebb-e.
Fotó: OMfotovideocontent

Miért pont a banán körül alakult ki a vita?

A banán a világ egyik legnépszerűbb gyümölcse, Magyarországon is rengeteg fogy belőle. Könnyen hámozható, olcsó, minden korosztály szereti. Sokáig senki sem gondolkodott azon, hogy a sárga héj alatt van-e különbség bio és hagyományos termés között. Mára azonban berobbant az organikus élelmiszerek iránti érdeklődés, az emberek jó része szívesen fizet többet azért, hogy vegyszermentes gyümölcsöt egyen, míg mások szerint a bio címkét túlmisztifikálják. Mi az igazság? Ennek jártunk utána!

Mi az a piszkos tizenkettő?

Az Egyesült Államokban minden évben elkészül egy lista, amely a növényvédőszer-maradványokkal leginkább szennyezett zöldségeket és gyümölcsöket rangsorolja. Ezt hívják „piszkos tizenkettőnek”. Olyan vékony héjú termények kerülnek a listára, mint az alma vagy az eper. A banán viszont nem szerepel rajta, mert a vastag héja részben védi a gyümölcshúst. Ez viszont nem jelenti azt, hogy teljesen mentes lenne a vegyszerektől. A permetezőszerek és műtrágyák ugyanis a talajon keresztül is bekerülhetnek a gyümölcs belsejébe.

Mit tud a bio banán?

Az organikus ültetvényeken másképp gondoskodnak a növényekről. Vegyszerek helyett természetes anyagokat használnak: szerves trágyát, algát, komposztot. A kártevők ellen ragadozó rovarokat vetnek be, nem pedig permetezőszert. Ennek köszönhetően a bio banánokban nem mutathatók ki növényvédőszer-maradványok, és a munkások sincsenek kitéve a vegyszerek közvetlen ártalmainak. Az organikus gazdaságok működése a környezetre is kisebb terhelést jelent, hiszen nem jutnak a folyókba és óceánokba a káros anyagok.

Van különbség ízben vagy tápanyagban?

Sokan azt várják a bio banántól, hogy érezhetően finomabb vagy táplálóbb legyen. Valójában azonban a különbség nem látványos. A beltartalmi értékek közel azonosak, és ízben is sokszor inkább a szállítás és az érlelés módja számít, nem a termesztési technológia. Az viszont biztos, hogy bio termesztésben a talaj gazdagabb, természetesebb tápanyagokat kap, így hosszabb távon fenntarthatóbb az ültetvény. Ez azonban inkább a jövőre vonatkozó előny, az ízélményhez nem tesz hozzá.

Megéri a plusz költség?

Egy átlagos magyar vásárló gyakran az árcédulát nézi először. A bio banán rendszerint jóval drágább, és sokak számára ez döntő tényező. Ráadásul a piacon alig találni bio változatot, inkább a nagyobb üzletekben érhető el. Hazai szakértők szerint a Magyarországon kapható hagyományos banán is biztonságosan fogyasztható, hiszen rendszeresen vizsgálják, és csak a határértéken belüli vegyszermaradvánnyal szennyezett termék kerülhet a boltokba. Végső soron tehát a választás sokszor inkább pénztárca és szemlélet kérdése. Aki környezettudatos, vagy szeretné elkerülni a vegyszereket, annak megéri a bio. Aki árérzékeny, nyugodtan választhatja a hagyományos banánt is, hiszen az biztonsággal fogyasztható.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu