Ne dőlj be: ez az igazi különbség a bio és a hagyományos banán között

Elsőre egyszerűnek tűnhet a különbség a hagyományos és a bio banán között, hiszen a bio termékek termesztésénél általában kevesebb vegyszert alkalmaznak. A banán esetében azonban minél jobban körbejárjuk a kérdést, annál kevésbé egyértelmű ez a különbség.
A banán a világ egyik legnépszerűbb gyümölcse, Magyarországon is rengeteg fogy belőle. Könnyen hámozható, olcsó, minden korosztály szereti. Sokáig senki sem gondolkodott azon, hogy a sárga héj alatt van-e különbség bio és hagyományos termés között. Mára azonban berobbant az organikus élelmiszerek iránti érdeklődés, az emberek jó része szívesen fizet többet azért, hogy vegyszermentes gyümölcsöt egyen, míg mások szerint a bio címkét túlmisztifikálják. Mi az igazság? Ennek jártunk utána!
Az Egyesült Államokban minden évben elkészül egy lista, amely a növényvédőszer-maradványokkal leginkább szennyezett zöldségeket és gyümölcsöket rangsorolja. Ezt hívják „piszkos tizenkettőnek”. Olyan vékony héjú termények kerülnek a listára, mint az alma vagy az eper. A banán viszont nem szerepel rajta, mert a vastag héja részben védi a gyümölcshúst. Ez viszont nem jelenti azt, hogy teljesen mentes lenne a vegyszerektől. A permetezőszerek és műtrágyák ugyanis a talajon keresztül is bekerülhetnek a gyümölcs belsejébe.
Az organikus ültetvényeken másképp gondoskodnak a növényekről. Vegyszerek helyett természetes anyagokat használnak: szerves trágyát, algát, komposztot. A kártevők ellen ragadozó rovarokat vetnek be, nem pedig permetezőszert. Ennek köszönhetően a bio banánokban nem mutathatók ki növényvédőszer-maradványok, és a munkások sincsenek kitéve a vegyszerek közvetlen ártalmainak. Az organikus gazdaságok működése a környezetre is kisebb terhelést jelent, hiszen nem jutnak a folyókba és óceánokba a káros anyagok.
Sokan azt várják a bio banántól, hogy érezhetően finomabb vagy táplálóbb legyen. Valójában azonban a különbség nem látványos. A beltartalmi értékek közel azonosak, és ízben is sokszor inkább a szállítás és az érlelés módja számít, nem a termesztési technológia. Az viszont biztos, hogy bio termesztésben a talaj gazdagabb, természetesebb tápanyagokat kap, így hosszabb távon fenntarthatóbb az ültetvény. Ez azonban inkább a jövőre vonatkozó előny, az ízélményhez nem tesz hozzá.
Egy átlagos magyar vásárló gyakran az árcédulát nézi először. A bio banán rendszerint jóval drágább, és sokak számára ez döntő tényező. Ráadásul a piacon alig találni bio változatot, inkább a nagyobb üzletekben érhető el. Hazai szakértők szerint a Magyarországon kapható hagyományos banán is biztonságosan fogyasztható, hiszen rendszeresen vizsgálják, és csak a határértéken belüli vegyszermaradvánnyal szennyezett termék kerülhet a boltokba. Végső soron tehát a választás sokszor inkább pénztárca és szemlélet kérdése. Aki környezettudatos, vagy szeretné elkerülni a vegyszereket, annak megéri a bio. Aki árérzékeny, nyugodtan választhatja a hagyományos banánt is, hiszen az biztonsággal fogyasztható.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.